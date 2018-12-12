Демотиваторы во власти, или Как чиновники отправляют своих детей прочь из Украины

Михаил Подоляк

политтехнолог

12 декабря 2018, 10:05

Практически вся наша элита не видит смысла оставлять свои семьи в Украине. Никогда и ни при каких условиях.

Петр Порошенко с семьей
Порошенко как и остальные чиновники отправил детей учиться за границу / mignews.com.ua

Будучи закоренелым глобалистом и часто подолгу "зависая" в иных странах, я давно уже считаю, что в современном мире не нужно намертво привязываться к стране обитания по факту рождения, выбирай, где комфортнее. Свободное личное перемещение по миру - фундаментальная ценность. Наряду со свободным движением капиталов, мозгов, трудовых ресурсов и прочего.

Но все-таки для Украины есть одно огромное "но" - это правило жизни в глобальном мира совсем не касается наших топ-чиновников, которые все упорнее продают нам только один аргумент своей "нужности" - патриотизм, требующий затянуть ремни. И потому они должны руководствоваться иными мотивами.

Читайте такжеТолько для своих: почему Украина снова начала умиратьОднако, практическая вся внешняя элита обязательно отправляет своих детей учиться исключительно за границу. Это даже не обсуждается. Примеры? Честно говоря, даже не знаю, кого из топов назвать, чтобы дети или жены были не там... Президент? Да. Премьер? Конечно. Министры - практически без исключения. Даже дети такого славного депутата как недоНАБУченного Розенблата учатся в Букингемском университете. Да что там - сам "папа" знаменитой патриотической триады "Армія,віра,мова" технолог Грынив отправил сына учиться в Вирджинию.

Короче, все или почти все и только там. Действующие и бывшие топы категорически отправляют своих детей прочь отсюда. Равно как не обсуждается, что никто из топов, после того, как уходит с должности не остаётся здесь на постоянное проживание. Наездами и потереть - да.

Почему? Потому что некомфортно, небезопасно, неуютно. Теперь, плиз, ещё раз прочитайте эту фразу, чтобы осознать простую, но убийственную истину.

Некая группа неистово рвётся во власть, доказывая, что просто офигенно умеет управлять, чтобы в итоге создать здесь исключительно некомфортное место для жизни и, чтобы при первой возможности перебраться в Англию, Францию или на худой конец в Черногорию.

Читайте такжеУкраина стремительно несётся к крахуНам как бы прямо говорят две вещи. Первая: мы - бесталанные временщики. Мы всегда лжем. Мы совсем не умеем эффективно управлять большими системами. Вторая: любое западное правительство состоит из гораздо более талантливых ребят, чем мы. Поэтому там - уютно, а здесь - нет.

И давайте сейчас обойдемся без пикейных философствований об условиях и возможностях. Все просто. Мотивы, следствия и причины. А потому вполне очевидно, что практически вся наша элита не видит смысла оставлять свои семьи здесь. Никогда и ни при каких условиях.

Плохая медицина. Неважнецкое образование. Отсутсвие гарантий неприкосновенности. Теневая экономика с всесилием силовиков. Сотни конкретных причин... И подсознательно топы прекрасно понимают, что здесь некомфортно. Но не понимают иное - эта "некомфортность" случилась только благодаря их управленческим "талантам". Потому нет смысла рассуждать об эффективности нынешней команды. Достаточно спросить, почему столь "талантливые" парни, изнемогающие от патриотизма, спешно отправляют своих отпрысков в страны, где вкуснее и безопаснее?

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Украина чиновники Михаил Подоляк
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