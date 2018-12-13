В ситуации во Франции виноват Путин. Но не только он

Активисты из РФ во Франции во время протестов "желтых жилетов"

Фотография поддерживающих протесты "желтых жилетов" во Франции пророссийских активистов с огромным стягом "Донецкой народной республики" стала нашим главным сакральным знанием о природе этих протестов и позволила СБУ заявить о причастности к ним российских спецслужб.

Впрочем, у меня нет ни малейших сомнений в том, что российские спецслужбы и пропагандисты лезут в любую щель, чтобы только расшатать стабильность во враждебном демократическом мире. Но отнюдь не только они создают проблемы Западу. Главные свои проблемы Запад создаёт себе сам. И считать, что за всеми кризисами и протестами стоит Путин - это значит уподобляться Путину, уверенному, что за всеми Майданами и революциями стоит госдеп.

Читайте такжеВо Франции "желтые жилеты" ответили на уступки Макрона мобилизациейРеформы французской экономики назрели и перезрели, страна неуклонно приближается к черте, после которой у нее просто не останется денег на "поддержание штанов" наименее обеспеченных слоёв населения. Попытки президента-социалиста Франсуа Олланда сохранить социальное государство привели только к резкому ухудшению ситуации и такому резкому падению рейтинга Олланда и социалистов в целом. Но одновременно большинство населения продолжает не доверять французским консерватором с их реалистичным взглядом на страну. Мэр Бордо Ален Жюппе, которого считали наиболее вероятным преемником Олланда, не победил даже на праймериз собственной партии - а его программа реформ действительно могла оздоровить Францию. И после выдвижения социалистами и консерваторами абсолютно непроходных и невнятных кандидатов большинству французов осталось разве что голосовать за Марин Ле Пен, которая традиционно обещает соотечественникам то, чего не будет никогда.

На этом и сыграл Макрон, предложивший себя в качестве альтернативы и правым, и левым - а самое главное, в качестве альтернативы Ле Пен.

Но вот только во Франции со времён Великой Французской революции нет никаких центристов. А есть люди, которые понимают, что страна живет не по средствам и люди, которые хотят жить не по средствам все лучше и лучше - не понятно только как.

Макрон мечется между правыми и левыми, не имея реальной поддержки ни от тех, ни от других. Но всякий раз, когда он только приближается к реальным реформам больной французской экономики, люди выходят на улицы в попытках предотвратить любые перемены - и у них получается. "Жёлтые жилеты" - это лишь кульминация протестов. Все время правления Макрона проходит в череде забастовок - их участники, служащие государственных компаний, пытаются заставить власть сохранить статус-кво, даже вопреки очевидному отсутствию средств.

Жизнь в стране с полупарализованными железными дорогами, постоянная зависимость жизни обычного человека от прихотей профсоюзных активистов госкорпораций - это уже норма. Но большинство французов - даже те, кто понимает неизбежность реформ - в детском восторге от этих проявлений общественной солидарности.

Тем более, что если сама поддержка президента-центриста у многих людей сводилась не к поддержке его программы действий, а просто к тому что он - не Ле Пен, то о каком настоящем кредите доверия может идти речь. (Кстати, та же судьба ожидает любого президента Украины, который будет избран в 2019 году).

Но если французы, которые не могут понять, в каком тупике оказалась их страна, борются с попытками собственной власти вылечить Францию, то стоит ли упрекать в происходящем только Путина? И сильно ли французы отличаются от украинцев, большинство которых так до сих пор и не поняло, что мы тем более живем не по средствам и социального государства здесь не будет уже никогда - что бы не обещали украинским избирателям местные политики.

Виталий Портников, журналист, для Эспрессо