Украина обязана присутствовать в своих водах, если считает себя суверенным государством

Аркадий Бабченко

Российский журналист, издатель журнала "Искусство войны"

20 декабря 2018, 10:48

Киев обязан охранять собственные морские коммуникации.

Азовское море

Турчинов заявил, что готовит новый проход через Керченский пролив. Полагаю, сейчас будет вал постов про "кто послал голых босых недрожащей рукой".

Тут можно было бы написать много слов про то, что один тот проход очень сильно качнул чашу весов на международной арене в пользу Украины, про то, что хватит уже принижать свою армию, которая, наконец, научилась показывать зубы и выполнять задачи, про то, что конкретно нас из фейсбука никто туда не гонит, и если вы не готовы выполнять эти задачи - не выполняйте, но есть люди, которые готовы - и они выполняют, и дают присягу, и соблюдают её, про то, что находящиеся сейчас в плену моряки не какие-то там несчастные обманутые несмышленыши, которых отправили на убой, а воины, выполнившие свой долг, и выполнившие его с честью, и они обязательно будут освобождены и возвращены, про то, что если общество не готово отстаивать свои рубежи, то давайте просто уберем армию с линии фронта, потому что там тоже стреляют и попадают в плен, и поставим на этом точку.

Но я напишу только один термин. "Военное присутствие"

Читайте такжеУкраина пригрозила уничтожить Крымский мост с помощью новейших ракетОткрываем словарь. Читаем. "Различают следующие формы военного присутствия: ... патрулирование ВМС в водах Мирового океана... В двадцатом веке отдельные государства стали использовать военное присутствие в целях: ...военно-политического давления... ... а также охраны собственных морских и воздушных коммуникаций".

Это даже не воды Мирового океана. Это - украинские территориальные воды. О чем тут можно размышлять, вообще не понятно.

Если Украина считает себя суверенным государством с собственной независимой суверенной территорией - она ОБЯЗАНА ПРИСУТСТВОВАТЬ В СВОИХ СУВЕРЕННЫХ ВОДАХ. Обязана! Обязана охранять собственные морские коммуникации. Без вариантов.

Это. Наши. Воды.

Мы. Будем. Тут. Ходить.

Точка.

Не готовы - не ходите. Я вот, например, не готов. И сижу в бункере на диване.

Но не мешайте тем, кто, понимая и принимая все риски, готов.

И делает.

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