"Ряд крепких зубов, показанных мышебратьям". В Сети отреагировали на военный парад в Киеве

24 августа 2018, 14:03

Известный российский журналист поздравил украинцев с Днем независимости.

В Сети прокомментировали прошедший в Киеве военный парад
В Сети отреагировали на военный парад в Киеве / Reuters

В пятницу, 24 августа — в День независимости Украины — в Киеве на Крещатике прошел военный парад, в Сети по-разному прокомментировали мероприятие.

В частности, волонтер Роман Доник в Facebook написал, что средства противовоздушной обороны и авиация на параде — "это не просто круто, это еще ряд крепких зубов, показанных нашим мышебратьям".

В Сети прокомментировали прошедший в Киеве военный парад
В Сети отреагировали на военный парад в Киеве / Скриншот с facebook.com/skitalec

"Парад продолжается на проспекте Победы. Там возвращается колонна военной техники с Крещатика. Все встречные машины гудят, люди побежали на обочины, машут руками, а военные в ответ улыбаются и тоже машут. Удивительная атмосфера праздника", — отметил в соцсети руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

Политический эксперт Дмитрий Корнейчук прокомментировал мероприятие, опубликовав фотожабу. 

В Сети прокомментировали прошедший в Киеве военный парад
В Сети отреагировали на военный парад в Киеве / facebook.com/Dmitriy.Korneychuk

"Прошла авиация. Мне кажется, ее надо не смотреть, а слушать. Просто сидеть в квартире и слушать, как дрожат от рева реактивных двигателей стекла и вибрирует под задницей табуретка. Смерть ворогам!", — поделился впечатлениями бывший директор по развитию Work.ua Сергей Марченко.

В Сети прокомментировали прошедший в Киеве военный парад
В Сети отреагировали на военный парад в Киеве / Скриншот с facebook.com/serhii.marchenko.ua
В Сети прокомментировали прошедший в Киеве военный парад
В Сети отреагировали на военный парад в Киеве / Скриншот с facebook.com/nune.papian

С праздником поздравила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган. "Молодая и красивая, временами битая и растерянная, но непокоренная и свободна! С Днем рождения тебя, моя Украина!", — говорится на странице спикера в соцсети.

В Сети прокомментировали прошедший в Киеве военный парад
В Сети отреагировали на военный парад в Киеве / Скриншот с facebook.com/olena.balaba

"Слава Украине! Героям слава!", — коротко прокомментировала в соцсети День независимости известный синоптик Наталья Диденко.

В Сети прокомментировали прошедший в Киеве военный парад
В Сети отреагировали на военный парад в Киеве / Скриншот с facebook.com/evgeniy.deidei

Также с празником поздравил российский журналист Александр Сотник. "Поздравляю Украину и украинцев с Днем независимости! Вам еще предстоит пройти нелегкий путь избавления от "советского прошлого", которое цепляется за вашу страну, стремясь утащить ее назад, как это происходит в моей стране, всецело отдавшейся на милость сумасшедшим реваншистам. Но — верю: у вас обязательно получится вырваться из стальных объятий этого обезумевшего маньяка, ибо в вас есть решимость и желание быть свободными... Слава Украине!", — написал он.

Ранее Петр Порошенко поздравил украинцев с 27-й годовщиной независимости Украины и подчеркнул, что граждане государства являются "сплоченной несгибаемой нацией". В Киеве 24 августа на Крещатике в 10:00 начался военный парад, во время него прозвучало новое военное приветствие.

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Новость в спецтеме:День независимости-2018: как и где праздновать
Киев Украина парад День Независимости Украины Дмитрий Корнейчук Лариса Сарган Роман Доник
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