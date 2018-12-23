Украина устраивает заплыв с крокодилами

Российский десантный корабль "Азов" / kchf.ru

Сюнь Цзы, Россия и крокодилы которые мешают нам жить

Сегодня на встрече в рамках нашего проекта "Кадровый резерв" меня спросили:

- А как же Россия? Что вы скажите о ней? Она же нам угрожает?

Ребята, наша главная проблема - не Россия. Сюнь Цзы уже 2,5 тысяч лет учит, что непобедимость зависит от тебя самого,а победа от твоего врага. Если ты выстроил все правильно, если твой народ сыт и верит тебе, если армия идет за тобой, вооружена всем необходимым, если ты знаешь досконально ландшафт, то врагу будет тебя сложно победить. Твоя непобедимость - есть продукт всего того, что делает его издержки такими огромными, что завоевание теряет смысл. И, наоборот, возможность победы зависит от того, какие ошибки допускает твой враг. Чтобы не проиграть, нужно не допускать, или допускать ошибок меньше, чем твой враг. Чтобы победить, нужно ловить врага на его ошибках.

Читайте такжеТурчинов оторвался от реальностиПоэтому нет никакого смысла кивать на крокодила, что лежит у твоих ворот. Крокодилы живут уже под 300 млн лет на планете и их поведение определяют простые и понятные рефлексы. Если не хочешь, чтобы крокодил отгрыз руку, то не суй ему ее в пасть. Не хочешь, чтобы крокодил залез в дверь - держи ее закрытой. И уж коли ты полез в залив, который кишит крокодилами, стоит ли удивляться, что они тебя атакуют. Для спасателей, что ты зовешь на помощь, гораздо удивительнее почему ты поплыл через пролив в принципе, не взяв с собой даже ружья.

Таким образом, наша главная проблема - не Россия. Наша главная проблема - неспособность осознать то, что мудрые люди сформулировали тысячи лет назад.