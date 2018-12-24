Путин vs Лукашенко: Беларусь ждут тяжелые времена

Путин и Лукашенко / Reuters

Мне уже неоднократно приходилось писать о том, что военная операция России против Украины возможна при двух обязательных условиях:

1. Исключения Украины из транзитных маршрутов, т.е. после завершения строительства СП-2

2. Поддержки Беларусью агрессии России

И если СП-2, похоже, все-таки будет введен в строй в конце 2019 г., то с Беларусью все не так однозначно. Батька оказался крепким орешком. Имея допотопную экономику, полностью зависимую от российского рынка и российских дотаций, Лукашенко каким -то невообразимым образом умудрился сохранить определенную независимость от России по многим вопросам: не признал Ю. Осетию и Абхазию, не признал Крым российским, отказывается размещать российскую военную базу на территории Беларуси.

Пока отказывается. Но многое может измениться 25 декабря во время визита Лукашенко к Путину. Цель этого визита Батьки, как, впрочем, и всех предыдущих всегда одна- попрошайничество денег. Дело в том, что с 01 января Москва вводит так называемый налоговый маневр на нефтепродукты и начинает постепенно прикрывать халяву для белорусов. Суть халявы проста- Москва продавала Минску сырую нефть без экспортных пошлин. Батька перерабатывал нефть у себя на НПЗ и затем осуществлял экспорт (в туже Украину, кстати), оставляя у себя все экспортную пошлину. Благодаря такой дотации со стороны Кремля Лукашенко получал 2-2.5 млрд экспортной выручки, что составляло 5% всего ВВП Беларуси.

Разумеется, взволнованный Батька поспешил в Москву. Казалось бы, Кремль близок к своей цели и Лука на коленях. Можно требовать от него долгожданных внешнеполитических уступок и согласия на размещение военной базы.

Читайте такжеКремль приступил к поглощению БеларусиНо... не все так просто. Россияне вынуждены действовать осторожно. Дело в том, что режим Лукашенко уже висит на волоске и Москва прекрасно осведомлена об уровне реальной поддержки Батьки. Если сейчас начать реально обваливать экономику Беларуси, то в стране произойдет социальный взрыв и режим Лукашенко рухнет. А так как он ассоциируется в России, как путинская марионетка, то это будет огромным ударом и по самой России, и по имиджу Национального Лидера, который, как известно никогда никому не проигрывает. Даже США. Вот на днях победил их в Сирии, принудив вывести свои войска.

Москва всерьез опасается, что в случае в случае народных протестов Лукашенко будет сметен и Кремль останется у разбитого корыта, без своего ставленника, как это произошло ранее в Югославии, Украине, Армении. Именно по этой причине накануне визита Лукашенко в Москву, премьер Медведев прибыл в Минск предложил белорусам ускоренную интеграцию в России, которая бы включала в себя создание единого эмиссионного центра, единой таможни, единого суда, счётной палаты и т.д.

Что решат Путин и Лукашенко мы узнаем 25 декабря. Батька в нелегкой ситуации. Его примитивная совковая экономическая модель окончательно исчерпала себя еще в 2011 г. и с тех пор кое как держится на российских кредитах и дотациях. Однако, полное вхождение в состав России на правах белоруской области вызовет массовый протест молодежи и проевропейской оппозиции. Результатом этих волнений будет ввод российских войск и… замена Лукашенко (если ему посчастливиться остаться в живых и сбежать в Москву) на военного диктатора. Куда ни кинь- всюду клин для Батьки. Но что поделаешь- это типичная судьба каждого диктатора.

Беларусь ждут тяжелые времена…