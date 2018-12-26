У Зеленского обнаружилась полезная для политика черта

Владимир Зеленский / кадр из видео

Все комментируют интервью Зеленского. Это, кстати, показательно, потому что там, собственно, ничего "смешного" не было. Типичное политическое выступление. Итак, Зеленский как политический деятель незаметно "вкатился" в гостиную украинской политики.

Неудивительно, что некоторые из коллег считают по итогам интервью, что Зеленский не будет баллотироваться. Как раз я более чем уверен теперь (процентов на 90), что будет баллотироваться.

Потому что видно, что к интервью Гордона он готовился (хотите понять, что такое "политически неподготовленное интервью художника" - посмотрите Винника). И готовился именно таким образом, чтобы максимально "раскидать" политические "зацепки" для собственного избирателя, и одновременно не сказать чего-то, что могло бы повредить его рейтингу.

Ну а то, что не сказал, что баллотируется, а "думает об этом" - это тоже вполне логично. Пока его рейтинг движется вверх без каких-либо официальных деклараций. Зачем спешить? Но думаю, что повторять ошибки Вакарчука (тянуть бесконечно долго и просить себя уговаривать) он не будет. Поэтому открытая декларация участия в выборах, пожалуй, ждет нас очень скоро.

Что касается самого содержания интервью. Как по мне, у него одна полезная для политика черта - реализм в понимании собственных возможностей.

Читайте такжеЗеленский рассказал, с кем готов договариваться по ДонбассуВ частности, в понимании того, что рейтинг на данный момент - это даже еще не "аванс" ему как политику, а просто протест и своеобразное выражение недовольства. Его как политика просто никто не знает. Поэтому изображать из себя в этой ситуации "мессию" - бесполезно.

Но своего потенциального, вечно недовольного избирателя, он, кажется, чувствует. Поэтому и озвучивает близкие для этого избирателя идеи: минимизация роли государства, практика референдумов, один срок для президента и тому подобное. Хотя здесь, пожалуй, есть и потенциальная проблема для него как политика, ведь не ясно, насколько к подобному "либерализму" готовы все его избиратели?

Ну и про "клоуна", которым его называют "апологеты" действующего президента. На самом деле, в публичном пространстве значительная часть депутатов от провластного большинства выглядит большими клоунами. У Зеленского в интервью, кстати, все было гораздо серьезнее, чем при большинстве заседаний ВР. Ну, когда депутаты начинают разыгрывать все свои спектакли в жанре "патриотическое травести", или устраивают очередной реслинговый чемпионат перед камерами. Они размыли границу "серьезной" и "несерьезной" политики, и теперь сказать, кто "серьезный", а кто "несерьезный" политик - тяжело. Но ясно, что здесь тоже у Зеленского есть определенная проблема, ведь часть избирателей будет, очевидно, воспринимать его как "Голобородько", а часть - ждать чего-то качественно другого. Интересно будет, как он это сбалансирует.

В принципе, ничего нового. Думаю, все давно чего-то подобного ждали. Не вижу оснований для удивления.