У Зеленского обнаружилась полезная для политика черта

Своего потенциального, вечно недовольного избирателя, он, кажется, чувствует, поэтому озвучивает близкие для этого избирателя идеи
Все комментируют интервью Зеленского. Это, кстати, показательно, потому что там, собственно, ничего "смешного" не было. Типичное политическое выступление. Итак, Зеленский как политический деятель незаметно "вкатился" в гостиную украинской политики.
Неудивительно, что некоторые из коллег считают по итогам интервью, что Зеленский не будет баллотироваться. Как раз я более чем уверен теперь (процентов на 90), что будет баллотироваться.
Потому что видно, что к интервью Гордона он готовился (хотите понять, что такое "политически неподготовленное интервью художника" - посмотрите Винника). И готовился именно таким образом, чтобы максимально "раскидать" политические "зацепки" для собственного избирателя, и одновременно не сказать чего-то, что могло бы повредить его рейтингу.
Ну а то, что не сказал, что баллотируется, а "думает об этом" - это тоже вполне логично. Пока его рейтинг движется вверх без каких-либо официальных деклараций. Зачем спешить? Но думаю, что повторять ошибки Вакарчука (тянуть бесконечно долго и просить себя уговаривать) он не будет. Поэтому открытая декларация участия в выборах, пожалуй, ждет нас очень скоро.
Что касается самого содержания интервью. Как по мне, у него одна полезная для политика черта - реализм в понимании собственных возможностей.
Читайте такжеЗеленский рассказал, с кем готов договариваться по ДонбассуВ частности, в понимании того, что рейтинг на данный момент - это даже еще не "аванс" ему как политику, а просто протест и своеобразное выражение недовольства. Его как политика просто никто не знает. Поэтому изображать из себя в этой ситуации "мессию" - бесполезно.
Но своего потенциального, вечно недовольного избирателя, он, кажется, чувствует. Поэтому и озвучивает близкие для этого избирателя идеи: минимизация роли государства, практика референдумов, один срок для президента и тому подобное. Хотя здесь, пожалуй, есть и потенциальная проблема для него как политика, ведь не ясно, насколько к подобному "либерализму" готовы все его избиратели?
Ну и про "клоуна", которым его называют "апологеты" действующего президента. На самом деле, в публичном пространстве значительная часть депутатов от провластного большинства выглядит большими клоунами. У Зеленского в интервью, кстати, все было гораздо серьезнее, чем при большинстве заседаний ВР. Ну, когда депутаты начинают разыгрывать все свои спектакли в жанре "патриотическое травести", или устраивают очередной реслинговый чемпионат перед камерами. Они размыли границу "серьезной" и "несерьезной" политики, и теперь сказать, кто "серьезный", а кто "несерьезный" политик - тяжело. Но ясно, что здесь тоже у Зеленского есть определенная проблема, ведь часть избирателей будет, очевидно, воспринимать его как "Голобородько", а часть - ждать чего-то качественно другого. Интересно будет, как он это сбалансирует.
В принципе, ничего нового. Думаю, все давно чего-то подобного ждали. Не вижу оснований для удивления.