Зеленский охарактеризовал Порошенко двумя словами

Владимир Зеленский охарактеризовал Петра Порошенко словами "к сожалению" / Скриншот видео с youtube.com

Украинский юморист, продюсер, телеведущий Владимир Зеленский поделился, что может охарактеризовать президента Петра Порошенко только двумя словами — "к сожалению".

После победы на президентских выборах глава государства позвал к себе и предлагал вступить в партию (Блок Петра Порошенко), рассказал комик в интервью журналисту Дмитрию Гордону в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

"…охарактеризовать гаранта я могу только двумя словами — "к сожалению". Разочарование начало появляться, когда после победы меня позвал к себе президент и сказал: "Слушай, мы тут собираем лучших — на парламентские выборы. Пошли-ка с нами в партию, в депутаты", — отметил собеседник.

По словам продюсера, предложение было неожиданное. "Говорю: "Петр Алексеевич, но я же не политик". А он: "Слушай, все же знают, что твоя мечта — построить в Украине Голливуд, создать топовое телевидение, как британское". Там действительно оно офигенное, абсолютно свободное, нет никакой цензуры, имеешь претензии к телику — иди в суд!" — добавил Зеленский.

Читайте также"Крепко выпили": Зеленский рассказал, как Янукович пытался с ним договориться"…Я ответил: "Если вы мне даете такие полномочия, то я готов это сделать". — "Так пошли в партию!". — "Вот тут, — я говорю, — я предлагаю простое условие. Вы мне даете полномочия, я начинаю это делать, потому что это долгий процесс, несколько лет, но когда я увижу, что у меня получается, я подберу кадры качественные и сам прибегу и попрошусь к вам в партию. Я пойму: да, это мой президент, которого я выбрал наконец-то", — привел комик часть разговора с Порошенко.

"Он (украинский лидер — Ред.) сказал: "Нет, так не работает тема. Работает тема наоборот", — утверждает юморист. Ранее Владимир Зеленский говорил, что очень серьезно думает и много говорит с семьей на тему, баллотироваться ли ему в 2019-м году на пост президента Украины (президентские выборы запланированы 31 марта).