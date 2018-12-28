Кто сказал, что цена украинского газа для населения должна быть высокой?

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

28 декабря 2018, 09:20

На самом деле "рыночная" цена на газ в Украине определяется постановлением правительства.

транзит газа

Один из главных аргументов "адептов импортного паритета" в отношении цены на газ украинской добычи – "кто вам сказал, что цена на газ и производные тарифы должна быть маленькой?"

Но мы попытаемся отойти от парадигмы, что все внутренние ресурсы в стране должны обязательно быть дорогими и для этого сформулируем встречный вопрос: "а кто вам сказал, что цены на украинский газ для населения должны быть большими?".

Еще один уникальный аргумент – "рыночные" цены на газ являются универсальным инструментом для борьбы с коррупцией. При этом, как бы автоматически остается между строк тот факт, что на самом деле "рыночная" цена на газ определяется постановлением правительства. "Классическая" модель рынка наизнанку, ведь вместо пресловутой рыночной руки балом правит волосатая лапа чиновника. И почему бы в таком случае не пойти по пути маразма до конца и цену на воду не определить исходя из "импортного паритета".

Читайте такжеЗарплаты "Нафтогаза" подтолкнут бюджет Украины к грани разоренияЛогика здесь будет примерно та же, что и у сторонников "рыночной" цены на газ: дешевая вода не стимулирует население к бережливости, вот если бы установить плату за воду на уровне Австралии, там в среднем водоснабжение тянет на 160 долларов, тогда другое дело. А что, все сходится, без австралийских цен на воду, мы никогда не сможем перейти к "водоэффективности", ведь нужно не душ принимать, а обтираться тряпочкой, смоченной в уксусе, как в средневековье. Бережливо и можно еще сэкономить на  антиперспирантах.

На самом деле, как показал обыск в Укргаздобыче с "дождем из купюр" под офисом, коррупция любит высокие цены, ведь чем больше финансовый поток, тем легче на нем "сидеть". И можно установить цену на газ хоть в размере десяти импортных паритетов, это никак не повлияет на уровень банального воровства. Да, в прежние годы на дешевом газе зарабатывали "смешивая" его с дорогим импортным, а также производя электроэнергию в системе когенерации, когда на выработку тепла газ продавался по одной цене, а на производство электроэнергии – по другой. Но вся эта система легко контролируется, просто нужно правильно настроить правоохранительную систему. У нас же за неумение власти ловить жулье, расплачивается обычный украинец, который либо получает платежку с космическими тарифами, либо платит налоги, чтобы государство могло профинансировать выплату субсидий. Либо и первое, и второе одновременно.

Понятие справедливой цены не является отвлеченной категорией. Для этого достаточно открыть Википедию.

"Справедливая цена (англ. Fair Price) - экономическая концепция, предполагающая, что в цену включены только экономически обоснованные издержки, а прибыль не превышает среднерыночную". Уровень рентабельности Укргаздобычи не должен превышать 5-10%, а все затраты, связанные с добычей украинского газа, должны быть обоснованы для потребителя.

В соответствие с международной классификацией, применение справедливой цены предполагает наличие трех базовых условий.

Первое – независимости сторон. То есть каждый участник должен самостоятельно принимать решение. В случае с тарифами, поставщики услуг "зависимы" от правительства, которое с помощью своих же решений либо решений "карманных" регуляторов, превратило коммунальную сферу в еще один гибридный вид налогообложения среднего класса, который с помощью тарифной мясорубки банально перемалывается на фрш.

Второе – заинтересованность сторон. Когда потребитель должен получать именно тот пакет услуг, за который он платит и выбор поставщиков должен быть хотя бы "один из трех", а не "один из одного" (естественно, за исключением естественных монополий).

Третье – осведомленность, то есть потребитель должен четко понимать, почему цена на газ именно 8,5 гривен за кубометр, а не 7,9.

Справедливые тарифы и цена на газ украинской добычи являются базовым условием для создания действительно рыночной без кавычек коммунальной системы, где потребность в субсидиях испытывают 10-15% населения, а не более половины домохозяйств и где так называемая транспортная составляющая в цене на газ составляет 30-40%, а не менее 20%.

Нормальность в данном случае – это гарантия того, что население самостоятельно платит за потребленные базовые услуги, то есть в структуре пирамиды Маслоу находится на одну ступень выше обычного физиологического выживания. А повышение транспортной составляющей в цене на газ или тепло - необходимое условие для того, чтобы сети вовремя модернизировались, а не с пугающей регулярностью взрывались или ломались. 

Но для нормальной коммунальной системы нужны "нормальные" министры и "нормальный" Нафтогаз, менеджеры которого будут искать "компенсаторы" бюджетного дефицита компании с помощью создания газового хаба и наращивания логистической ренты, а не за счет беднейших потребителей – населения, превращая его в тощую корову, которую в целях экономии решили "больше доить и меньше кормить".

И тогда окажется, что при цене на газ украинской добычи в пределах 4-5 тыс. грн. все "срастется": и на бурение новых скважин хватит, и на ремонт сетей, и на снижение уровня субсидиантов до адекватного уровня. Осталось только найти "нормальных министров" и "нормальных топ-менеджеров".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нафтогаз Укргазвыдобування тарифы на газ Алексей Кущ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
10:35
"Ногу вывернуло, как у кузнечика": артисты Дизель шоу рассказали о ДТП с гибелью Поплавской
10:24
"Жадный президент": журналист рассказал о взятке Порошенко "кошельку Януковича" Курченко
10:03
У Онуфрия пригрозили судом из-за переименования УПЦ МП Видео
10:00
Каким было главное событие в мире в 2018 году? Голосование читателей Главреда
10:00
Каким было главное событие Украины в 2018 году? Голосование читателей Главреда
09:58
Украина внесла в черный список отца египетского Путина
09:42
Бесплатные лекарства, диагностика и электронный формат: в Украине стартует новый этап медреформы Видео
09:20
Кто сказал, что цена украинского газа для населения должна быть высокой? мнение
09:11
Названа "стоимость" Пугачевой на новогоднюю ночь
08:55
"Не помешает обувь, как у альпинистов": синоптик дала неутешительный прогноз погоды Видео
08:45
Гори в аду: опальный украинский политик "поздравил" Порошенко с Новым годом Видео
08:29
Оккупанты объяснили строительство заграждения в Крыму
07:57
В Украине запустили социальную рекламу о европейских ценностях Видео
07:30
В ФСБ испугались украинских "диверсантов": забором отгородили Крым от Украины Видео
07:18
Очень конфликтные: какие знаки Зодиака выносят мозг по пустякам Видео
06:50
Салат оливье: рецепт традиционный, необычный и постный Видео
06:15
Удача уже близко: астролог назвал везунчиков 2019 года Видео
06:01
Знаменитый украинский писатель назвал главный риск для Украины в войне с РФ
05:31
Генерал объяснил, чем могло напугать Путина военное положение в Украине
05:20
Новый всемирный потоп и гибель человечества: ученая вычислила дату апокалипсиса Видео
05:03
Сексолог рассказал, как добиться идеального секса в новогоднуюю ночь
04:39
"Аллергия и радиация": эксперт предупредил об опасности приобретения елок Видео
04:16
"Естественным образом": Зоря пояснил переход Киево-Печерской и Почаевской лавры к ПЦУ
03:43
В Раде назвали условие возвращения оккупированного Донбасса
03:14
"Как сестрички": Санта Димопулос и Анна Андрес заворожили фанатов фото в купальниках Фото
02:43
Ученые выяснили, почему кошатники склонны к грубому сексу и BDSM
02:27
У митрополита Епифания рассказали о деятельности ПЦУ до получения Томоса
02:05
"Можно напиваться и нажираться": Астролог рассказал, как нужно встречать год Желтой Земляной Свиньи
01:44
В Украине вводят санкции против археологов за раскопки в Крыму Видео
01:16
В воинской части ВСУ после взрыва в реанимацию попал 20-летний срочник
00:49
"У нас есть интересы в этой сфере": украинский дипломат дал прогноз выхода США из договора по ракетам
00:21
"Заглянули в замочную скважину": российский пропагандист прокомментировал реакцию на пьяный корпоратив
27 декабря, четверг
23:52
Соцсети захватила оптическая иллюзия с зернами граната Видео
23:31
Названо имя главного тренера молодежной сборной Украины по футболу
23:04
В России намерены внести присоединение Крыма в учебники по истории
22:39
"Это позиция проигрышная": комбат УДА жестко высказался о возможном президентстве Зеленского Видео
22:08
"Гей-король": дочь российской актрисы случайно проболталась об ориентации Киркорова
22:05
Отбор на Евро-2020: стало известно, где пройдет матч Украина — Португалия Видео
21:40
"Ух, ничесе!": Максим Галкин похвастался снимком с нового фотосета
21:26
"Грубо шантажирует": под Хмельницким перешедшим в ПЦУ прихожанам угрожают из УПЦ МП
21:05
Адвокат раскрыл важную деталь о захваченных россиянами украинских моряках Видео
20:40
Генерал сказал, сколько россиян в "армиях Л/ДНР" Видео
20:10
Нацотбор на Евровидение-2019 в Украине: назван состав жюри, даты полуфиналов и финала Видео
19:54
Песков бросил Путина
19:38
"И Терон, и Беллуччи": Фотограф показал эротические снимки кинозвезд Фото
19:33
Украина получила 350 млн евро под гарантии Всемирного банка
18:58
Путинский сенатор намекнул, что не против попадания Ковтуна на "Миротворец"
18:40
"Оторваны пальцы": на Киевщине на АЗС прогремел взрыв Видео
18:31
ЦИК объявила дату старта президентской кампании в Украине
18:10
"Захватил здание": СМИ узнали интересный факт о Насирове Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять