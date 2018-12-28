Кто сказал, что цена украинского газа для населения должна быть высокой?

Один из главных аргументов "адептов импортного паритета" в отношении цены на газ украинской добычи – "кто вам сказал, что цена на газ и производные тарифы должна быть маленькой?"

Но мы попытаемся отойти от парадигмы, что все внутренние ресурсы в стране должны обязательно быть дорогими и для этого сформулируем встречный вопрос: "а кто вам сказал, что цены на украинский газ для населения должны быть большими?".

Еще один уникальный аргумент – "рыночные" цены на газ являются универсальным инструментом для борьбы с коррупцией. При этом, как бы автоматически остается между строк тот факт, что на самом деле "рыночная" цена на газ определяется постановлением правительства. "Классическая" модель рынка наизнанку, ведь вместо пресловутой рыночной руки балом правит волосатая лапа чиновника. И почему бы в таком случае не пойти по пути маразма до конца и цену на воду не определить исходя из "импортного паритета".

Читайте такжеЗарплаты "Нафтогаза" подтолкнут бюджет Украины к грани разоренияЛогика здесь будет примерно та же, что и у сторонников "рыночной" цены на газ: дешевая вода не стимулирует население к бережливости, вот если бы установить плату за воду на уровне Австралии, там в среднем водоснабжение тянет на 160 долларов, тогда другое дело. А что, все сходится, без австралийских цен на воду, мы никогда не сможем перейти к "водоэффективности", ведь нужно не душ принимать, а обтираться тряпочкой, смоченной в уксусе, как в средневековье. Бережливо и можно еще сэкономить на антиперспирантах.

На самом деле, как показал обыск в Укргаздобыче с "дождем из купюр" под офисом, коррупция любит высокие цены, ведь чем больше финансовый поток, тем легче на нем "сидеть". И можно установить цену на газ хоть в размере десяти импортных паритетов, это никак не повлияет на уровень банального воровства. Да, в прежние годы на дешевом газе зарабатывали "смешивая" его с дорогим импортным, а также производя электроэнергию в системе когенерации, когда на выработку тепла газ продавался по одной цене, а на производство электроэнергии – по другой. Но вся эта система легко контролируется, просто нужно правильно настроить правоохранительную систему. У нас же за неумение власти ловить жулье, расплачивается обычный украинец, который либо получает платежку с космическими тарифами, либо платит налоги, чтобы государство могло профинансировать выплату субсидий. Либо и первое, и второе одновременно.

Понятие справедливой цены не является отвлеченной категорией. Для этого достаточно открыть Википедию.

"Справедливая цена (англ. Fair Price) - экономическая концепция, предполагающая, что в цену включены только экономически обоснованные издержки, а прибыль не превышает среднерыночную". Уровень рентабельности Укргаздобычи не должен превышать 5-10%, а все затраты, связанные с добычей украинского газа, должны быть обоснованы для потребителя.

В соответствие с международной классификацией, применение справедливой цены предполагает наличие трех базовых условий.

Первое – независимости сторон. То есть каждый участник должен самостоятельно принимать решение. В случае с тарифами, поставщики услуг "зависимы" от правительства, которое с помощью своих же решений либо решений "карманных" регуляторов, превратило коммунальную сферу в еще один гибридный вид налогообложения среднего класса, который с помощью тарифной мясорубки банально перемалывается на фрш.

Второе – заинтересованность сторон. Когда потребитель должен получать именно тот пакет услуг, за который он платит и выбор поставщиков должен быть хотя бы "один из трех", а не "один из одного" (естественно, за исключением естественных монополий).

Третье – осведомленность, то есть потребитель должен четко понимать, почему цена на газ именно 8,5 гривен за кубометр, а не 7,9.

Справедливые тарифы и цена на газ украинской добычи являются базовым условием для создания действительно рыночной без кавычек коммунальной системы, где потребность в субсидиях испытывают 10-15% населения, а не более половины домохозяйств и где так называемая транспортная составляющая в цене на газ составляет 30-40%, а не менее 20%.

Нормальность в данном случае – это гарантия того, что население самостоятельно платит за потребленные базовые услуги, то есть в структуре пирамиды Маслоу находится на одну ступень выше обычного физиологического выживания. А повышение транспортной составляющей в цене на газ или тепло - необходимое условие для того, чтобы сети вовремя модернизировались, а не с пугающей регулярностью взрывались или ломались.

Но для нормальной коммунальной системы нужны "нормальные" министры и "нормальный" Нафтогаз, менеджеры которого будут искать "компенсаторы" бюджетного дефицита компании с помощью создания газового хаба и наращивания логистической ренты, а не за счет беднейших потребителей – населения, превращая его в тощую корову, которую в целях экономии решили "больше доить и меньше кормить".

И тогда окажется, что при цене на газ украинской добычи в пределах 4-5 тыс. грн. все "срастется": и на бурение новых скважин хватит, и на ремонт сетей, и на снижение уровня субсидиантов до адекватного уровня. Осталось только найти "нормальных министров" и "нормальных топ-менеджеров".