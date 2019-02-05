Россия готовит новый удар в Азовском море против Украины

"Зеленые человечки" в Крыму / YouTube

В 2019 году центр российско-украинского военного конфликта может постепенно переключиться из Донбасса на Азовское море и Крымский полуостров.

Усиление конфликта на юге еще больше душит и без того разрушенную экономику Украины. По словам Виталия Кравчука, старшего научного сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций в Киеве, "если будут новые морские инциденты, это может означать закрытие Азовских портов для судоходства". Такое развитие событий будет иметь серьезные экономические последствия для портовых городов Мариуполь и Бердянск, на которые приходится около 5% внешней торговли Украины. Украина имеет лишь ограниченную альтернативную транспортную инфраструктуру для перенаправления торговых потоков. Эскалация в Азовском море будет угрожать социальной стабильности на юго-востоке Украины. Это также может привести к значительному снижению или даже сокращению экономического роста в Украине в 2019 году и в последующий период.

Четыре фактора делают возможной дальнейшую напряженность между Россией и Украиной вдоль берегов Крыма и материковой части юга Украины.

Они включают отсутствие реакции Запада на недавнюю напряженность, отсутствие международных организаций в Азовском море, функциональность моста через Керченский пролив и его символизм для Путина, а также нерешенную проблему снабжения пресной водой оккупированного Крыма. Все четыре из этих фактора отличают Азовское море от Донбасса, где ОБСЕ активно присутствует, появилась более или менее стабильная линия фронта, и конфликт стал частично замороженным.

Основным фактором, в настоящее время способствующим эскалации в Азове, является отсутствие реакции Запада на агрессию РФ в ноябре 2018 года. Запад не сделал ничего, кроме осуждения агрессии и таких символических мер, как отмена президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. ЕС вообще не отреагировал и, вероятно, не отреагирует основательно, как это было после малазийского Боинга в 2014 году.

Во-вторых, отсутствие каких-либо соответствующих международных организаций в Азовском море и в Крыму делает действия России против Украины менее рискованными и более вероятными.

Читайте также2019-й станет для Путина годом без КрымаТретьим фактором, способным побудить Кремль вести себя более авантюрно между Азовским и Черным морями, может стать техническая неисправность или экономическая неэффективность нового моста через Керченский пролив, соединяющего Россию и Крым. Этот престижный объект имеет сильное символическое значение для легитимизации путинского режима в глазах российского населения. По той или иной причине этот мост может не обеспечить достаточного ускорения социального развития Крыма или интеграции в российскую экономику, как и было обещано. Кремль может начать искать оправдания и попытаться организовать эскалацию, которую можно развернуть, чтобы объяснить частичную или полную нефункциональность моста.

Это будет особенно важно, если мост начнет рушиться. Со времени его открытия в мае 2018 года в украинских СМИ неоднократно появлялись сообщения о технических проблемах моста и геологических проблемах. Закрытие или даже обрушение моста станет катастрофическим ударом по образу Путина после аннексии и сделает более вероятными обманчивые маневры, в том числе военные, со стороны Кремля.

Последняя актуальная проблема для Кремля - ​​нестабильная ситуация в Крыму с пресной водой. В 2014 году Киев прекратил доставку воды на полуостров через Северо-Крымский канал. Постоянно сокращающиеся запасы воды в сочетании с продолжающимся дефицитом энергоснабжения являются виртуальной бомбой замедленного действия, которая может иметь далеко идущие экономические и социальные последствия для жителей Крыма. Москва мало что сделала для решения этой проблемы, например, не построила ни одного крупного опреснительного завода.

Если решения не будет, у крымчан скоро будет дефицит воды, что усложнит бизнес и повседневную жизнь. Рост социальной напряженности на полуострове может стать еще одним потенциальным поводом для эскалации между Россией и Украиной. Москва может попытаться захватить закрытый канал между Крымом и рекой Днепр. Это двинет российские регулярные войска вглубь южной части Украины и может стать началом второй интенсивной, а затем официальный войны между двумя странами.

Андреас Умланд, старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве, для Atlantic Council