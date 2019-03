Порошенко создал себе "теплую ванну", оторвавшись от реальности

Петр Порошенко на встрече с избирателями

Порошенко провел митинг в Киеве и уже пошла дискуссия: а сколько было, а много, или мало.

Что вы голову себе забиваете всякой фигней? Янукович тоже митинги проводил, свозили бюджетников и прочая. Сильно ему это помогло? "Топаз, дай команду!" Эти люди создают себе теплую ванну, а потом удивляются как они оказались в Ростове. Их не переделать. Наших знакомых, что работают в "Новой линии", в субботу вечером поставили перед фактом, что они должны утром ехать на этот митинг, чтоб выразить хунвейбиновскую радость. А кто не поедет, тот на выход. Как вы думаете, кто-то из них будет голосовать за ПАПа? Да ни в жисть. Людей нагнули, люди потом послали. Все честно.

Читайте такжеПорошенко пообещал вернуть Крым сразу после выборовЭто просто агония УССР 2.0 длиною в 27 лет. Вот мысленно представьте, что на Михайловской люди с красными кумачами стоят, а у Порошенко красный бант на груди? Представили? И просто смотрите на картинку без звука, на движения, руки, глаза. Это и есть реальность реального. Где оболочка типа другая, а суть такая же.

Я прямо вспомнил конец 80-х как на 1 мая ходили. Чего ходили, зачем ходили. А так нужно и дядько какой-то стоял в президиуме и нёс какую-то ахинею. Потом приезжаешь 30 лет спустя, смотришь на эту же площадь, старый универмаг обтертый, прикрытый рекламными щитами, редких людей медленно бредущих через площадь, незыблемую райадминистрацию, обложенную плиткой, с трепыхающимся на ветру неизменно грязным флагом , автовокзал с бабками, что продают картошку, укроп, консервацию и понимаешь, что Фредди Меркьюри был прав, когда пел в 1990:

These days are all gone now but some things remain

When I look and I find, no change