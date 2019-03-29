Четыре фактора, которые могут создать сенсацию на выборах президента

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

29 марта 2019, 14:53

Cюрпризы по результатам голосования вполне возможны.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко

Приближается дата голосования. Появились данные последних соцопросов. Не все им доверяют. Многие даже не доверяют. Тем более, что по некоторым показателям есть очевидный разнобой.

Тем не менее, те, кто серьезно анализируют предвыборную ситуацию должны принимать во внимание и электоральную ситуацию.

Обращу внимание на четыре фактора, которые социология не может померять, и которые будут существенно влиять на окончательный результат голосования. Именно по этой причине президентские выборы-2019 являются задачей с четырьмя неизвестными.

Фактор первый – явка сторонников Зеленского

Достаточны распространены представления о том, что большинство сторонников В.Зеленского – это молодые люди, которые плохо ходят на выборы. Социологические исследования скорее не подтверждают такую точку зрения. Да, Владимир Зеленский является главным лидером симпатий для молодых людей в возрасте 18-29 лет и в возрастной группе 30-39 лет. Но он лидирует, с незначительным отрывом от П.Порошенко, и в возрастной группе 40-49 лет. По данным последнего опроса соцгруппы "Рейтинг" (проведен 22-27 марта, опрошено 3000 респондентов в возрасте 18 лет и старше) 77% сторонников В.Зеленского полностью уверены в выборе своего кандидата, обязательно придут и проголосуют за него. По этому показателю Владимир Зеленский входит в тройку лидеров, уступает всего 1% Юлии Тимошенко, опережает остальных кандидатов, в том числе на 2% и П.Порошенко.

Читайте такжеВ чем опасность выборов-2019 и чем они отличаются от предыдущихС учетом нынешнего отрыва В.Зеленского от ближайших преследователей, если на выборы 31 марта придут не менее 70% его сторонников, то он уверенно выходит во второй тур. Проблемы с выходом во второй раунд борьбы за пост Президента Украины возникнут для него только в том случае, если в голосовании 31 марта примут участие не более половины его нынешних сторонников. Но какой именно будет явка сторонников В.Зеленского в первом туре президентских выборов, мы сказать точно не можем. Однако более вероятный сценарий, что он все-таки выходит во второй тур.

Фактор второй – закрытость социологических опросов

По разным данным, которые подтверждают и некоторые социологические фирмы, около половины потенциальных избирателей отказываются отвечать на вопросы социологов, участвовать в социологических опросах.

Читайте такжеПолитолог объяснил существенную разницу в результатах предвыборных опросовС высокой вероятностью можно утверждать (в том числе по данным предыдущих наблюдений и исследований), что большая часть людей, отказывающихся учувствовать в социологических опросах, не будут участвовать и в голосовании на президентских выборах. Они ушли в состояние полного (или почти полного) отчуждения от украинской политики. Соответственно явка на президентских выборах будет не 80-85%, как показывают социологические опросы, а всего около 60% (+-5%). Какая-то часть "отказников" от соцопросов все-таки придет на выборы, но мы не знаем, за кого они проголосуют.

Фактор третий – гастарбайтеры

Общим местом стало утверждение о миллионах украинцев, уехавших на заработки за границу. Но сколько их точно, никто не знает. Точной статистики о количестве трудовых эмигрантов из Украины не существует. Называются самые разные цифры – от 3 млн. до 7 млн., т.е. от 10% до почти четверти нынешнего списочного состава избирателей. Предполагается, что большинство трудовых мигрантов из западноукраинских регионов. По некоторым оценкам в отдельных районах и населенных пунктах западной части Украины за рубеж уехало более трети населения. Естественно, это может повлиять на результаты голосования за некоторых кандидатов, популярных в западных областях Украины (если только за трудовых мигрантов не проголосуют члены их семей).

Читайте такжеЭто конец: за три дня до выборов от Порошенко сбегают верные ему силовикиКак показывает практика, на избирательных участках за рубежом в лучшем случае проголосуют несколько десятков тысяч человек, что не окажет существенного влияния на общие результаты выборов. Что касается закрытия украинских избирательных участков в России, то это также не окажет никакого существенного влияния на результаты выборов. Даже когда эти участки там работали, в голосовании на украинских выборах принимали участие всего несколько тысяч украинцев, проживающих в России.

Вот что может повлиять на результаты голосования в западных регионах страны, так это голосование украинцев, работающих в Польше. Там работает около 2 млн. наших граждан, еще 40 тыс. учится в польских университетах. Такие цифры привел в конце прошлого года министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Некоторые (но максимум 1-2% от общего числа украинцев, находящихся в Польше) проголосуют на польской территории, а какая-то часть может приехать на выходные на родину (прежде всего, в западноукраинские области, куда недалеко добраться) и проголосовать дома. Но, опять-таки, мы не можем сказать точно, сколько таких людей примет участие в выборах и за кого они проголосуют.

Фактор четвертый – подкуп избирателей

"Сетку Дубиля" (народный депутат от "Батькивщины") если не полностью, то в значительной мере разрушила СБУ. А вот "сетка Березенко" (зам главы избирательного штаба П.Порошенко), похоже, успешно работает. По данным совместного опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг (проведен 5-14 марта 2019, опрошено 15 тыс. респондентов) 6% респондентов лично сталкивались с фактами подкупа во время нынешней избирательной кампании, 21% - слышали об этом от близких и знакомых. Больше всего тех, кто отмечал факты подкупа, зафиксировано среди жителей Юга, Донбасса, Севера и в столице.

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Социологи утверждают, что "сетки" очень сильно деформируют картину общественного мнения и могут существенно повлиять на результаты голосования 31 марта. Учитывая, что по данным целого ряда последних опросов, рейтинги Юлии Тимошенко и Петра Порошенко практически одинаковы, именно фактор работы "сеток" может оказаться решающим. Если "сетка Березенко" сработает эффективно и достаточно масштабно, то во второй тур выйдет Президент П.Порошенко. Если же верх возьмут настроения социального недовольства, и они сконцентрируется в поддержку кандидатуры Юлии Тимошенко, то шансы на выход во второй тур будут и у лидера "Батькивщины".

Фактор неопределившихся избирателей в большей степени поддается потенциальной оценке и прогнозированию, хотя также может принести сюрпризы. Часть неопределившихся не придет на выборы, остальные, скорее всего, проголосуют за кого-то из фаворитов. По данным опроса КМИС (Киевского международного института социологии), который был проведен 14-22 марта (опрошено 2004 респондента), 46,3% неопределившихся позитивно относятся к В.Зеленскому, 30,9% - к А.Гриценко, 25% - Юлии Тимошенко, 16,4% - к Петру Порошенко, 15,9% - к Олегу Ляшко, 12,1% - к Юрию Бойко. Отмечу, что позитивное отношение респонденты могли высказывать сразу к нескольким политикам. Однако лидеры симпатий очевидны.

Таким образом, сюрпризы по результатам голосования вполне возможны, но с вероятностью более 90% на выход во второй тур претендуют В.Зеленский, Юлия Тимошенко и П.Порошенко.

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