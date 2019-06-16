Торговля с РФ, или почему Украине пора выходить из подросткового состояния

Валентин Землянский

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики

16 июня 2019, 10:26

Киев рискует отстать окончательно от стран не только западной Европы, но и от своих соседей.

Экспорт, Украина торговля

На сегодняшний день экономическое восстановление Украины без торговли с РФ невозможно.

Нужно четко понимать, что Украина заточена на рынки СНГ, в первую очередь – на рынок России. Давайте посмотрим на Евросоюз: при всех санкционных делах у него с торговлей все хорошо. В Питерском форуме участвовал председатель КНР Си Цзиньпин, его визит носил статус государственного. Политический союз России и Китая, с экономической точки зрения, дает рынок в более чем один миллиард населения. Поэтому Евросоюз точно не хочет портить отношения с РФ. Буквально на днях появилось интервью Макрона, который говорит о необходимости перезагрузки и улучшения отношений с Москвой. На том же форуме был ряд встреч с руководителями европейских стран. Я следил за газовой частью, но там речь шла и об экономике.

Нам нужно это понимать, потому что в противном случае нас обойдут окончательно.

Украина всегда зарабатывала на своем удобном географическом расположении – транзитном. Мы брали ренту с транзита. Мы экспортировали свои товары на рынки СНГ, причем в кооперации это получалось с довольно хорошей добавленной стоимостью. Потом мы это потеряли.

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Зато сливки снимает, например, Беларусь. Пока мы носились с нашей ГТС как с писаной торбой и криком "национальное достояние!" Беларусь в 2011 году приватизировала Белтрансгаз. В итоге, ее ГТС загружена, страна получает по 167 долларов за тысячу кубов газа. С точки зрения экономического прагматизма, там все работает, газ по нормальной цене приходит. Да и сколько денег батька поднял на санкциях, чего только стоят белорусские креветки и прочие сыры! Плюс – все эти полеты через Минск. Ведь все это – деньги, которые остаются в бюджете Беларуси.

Вот почему я и говорю о нашем пубертате. Украине нужно выходить из этого подросткового состояния. Ведь подростки не зарабатывают – они на майданах стоят, а деньги на жизнь берут в тумбочке у мамы и папы. Нам пора стать мамами и папами и понять, что зарабатываются деньги немного по-другому, иногда где-то нужно промолчать и поступиться своей "гиднистю". Тогда все и заработает.

Если мы говорим об экономическом восстановлении, мы должны понимать, в какой производственной цепочке мы себя видим, где мы. Нельзя производить что-то только для себя – вы должны понимать, на какие рынки вы будете выходить с этой продукцией или кого вы можете привлечь к кооперации.

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Самый последний печальный пример – Volkswagen, который зашел в Украину, посмотрел и ушел. Ряд примеров по РФ – противоположные. В частности, зашел Mercedes Daimler, построил себе завод в Подмосковье, в Беларуси со шведами строят поезда, а в России – грузовики. Вот о какой кооперации идет речь.

Но если мы себя представляем изолированными, с рынком около 40 миллионов населения, то сюда никто не зайдет. Экономика требует рынок в 200 миллионов человек, тогда к вам начинают заходить – есть где реализовывать продукцию. Иначе самым большим достижением, как у Петра Алексеевича, будет завод на западной Украине, где вручную крутят проводочки для Volkswagen, то есть ручная муторная работа. Так экономику мы не построим.

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Россия санкции США Европа экспорт импорт торговля Китай Валентин Землянский Украина
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