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Зеленский уже горько жалеет, что стал президентом и уже готов к уходу

Андрей Головачев

политический эксперт

12 октября 2019, 09:10

Долго скрывать факт отсутствия реальной власти глава государства не сможет.

Нацкорпус в Золотом
Нацкорпус в Золотом / кадр из видео

Марафон-шоу Зеленского, на мой взгляд, имело лишь одну цель: отвлечь общество от того печального факта, что у Зеленского нет реальной власти. Приезд Билецкого в Золотое и срыв им отвода войск - яркое и наглядное подтверждение этому.

И проблема даже не в том, что полиция на блокпосте оказалась беспомощной. Проблема в том, что Зеленский никак не отреагировал на эту беспомощность. От слова "никак"! Не собрал СНБО, не потребовал увольнения Авакова, не задействовал силы СБУ для восстановления своей власти, ни прибыл лично на блокпост и не потребовал восстановления дисциплины и законности. Ничего! Проглотил, как и не было.

У Зеленского нет реальной власти и он не в состоянии проводить свою политическую линию - это уже медицинский факт, который приходиться принять, как данность. Народ вручил Зеленскому формальную власть, но он не смог трансформировать ее в реальную власть.

Читайте также"Ну не может Зеленский": Путин нашел виновных в срыве разведения сил на ДонбассеЗеленский - это волшебник изумрудного города Гудвин, который, как известно, всячески имитировал огромную власть, но был на самом деле маленьким трусливым человечком. Зеленский также имитирует власть с помощью различных перфомансов. Но долго скрывать факт отсутствия реальной власти Зеленский не сможет.

Как я писал неоднократно, неспособность Зеленского уволить Авакова будет стоить ему досрочного ухода с должности Президента.

У меня нет никаких сомнений, что Зеленский уже горько жалеет, что полез на высшую должность в стране и внутренне уже готов к уходу. Собственно, на своем пицца-марафоне он прозрачно намекнул на это.

Никакой интриги с Зеленским уже нет: он не обладает необходимой волей к власти и судьба его, поэтому, предрешена.

Интрига в другом: в каком психологическом состоянии будет общество, когда "проект Зеленский" с треском провалиться? Будет ли общество еще хоть на что-то способно или потоки уезжающих из Украины возрастут в геометрической прогрессии?

Золотое Владимир Зеленский Андрей Билецкий Андрей Головачев Украина
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