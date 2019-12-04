Европа уверенно уничтожает путинский Газпром

Алексей Миллер, глава Газпрома / Газпром

Отраслевой телеграм-канал дал весьма пессимистичные оценки цен на газ на европейском рынке с динамикой и прогнозом. Суть в том, что цены стремительно падают, и пока нет никаких объективных показателей к тому, что они хотя бы остановятся в своем снижении. Основной фактор, давящий на цены - увеличение поставок сжиженного газа из США и Катара, Ключевым показателем роста объемов СПГ является падение цены на крупнейшем терминале Европы Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах. Оно составило 57% только за этот год и достигает 110-120 долларов за 1000 кубометров. Газпром пока продает газ дороже, но это связано с особенностями долгосрочных контрактов, которые не привязываются к текущим ценам на СПГ с немедленной поставкой. Это и плюс, и минус таких договоров - ранее СПГ продавался существенно дороже трубопроводного газа, что в России подавалось как преимущество российских поставок. Теперь говорить с интонациями Задорнова "Ну тупые, покупают дорогой американский газ" уже не приходится: американский газ почти в полтора раза дешевле российского. Любопытно, какую методичку спустят вечерним м..звонам по этому поводу.

Читайте такжеЗеленский взял путинскую братву за самое нежное местоВпрочем, возможно, что и спускать ничего не придется - российский газ тоже стремительно дешевеет. Во втором квартале его средняя цена на европейском рынке составляла 205 долларов, в третьем квартале - 170. Падение цены за квартал составило 18%, а по текущему году - 32%.

Стратегия европейцев работает. Они добиваются перенасыщения рынка газом, что неизбежно ведет к падению цены на него. Это и создает жесткое противоречие в треугольнике Европа-Россия-США.

Европа прямо заинтересована во ввсех без исключения поставщиках, включая и Россию. С Россией у нее противоречие лишь по маршрутам поставки - диверсификация маршрутов делает их устойчивее, а потому Европа жестко стоит на позиции - и украинский маршрут, и все остальные. США не менее жестко пытаются придавить российские поставки - хотя бы по Северному потоку-2, так как подконтрольная им Украина дает Штатам шанс на то, что вентиль будет находиться в их руках. Российская позиция здесь самая слабая, так как Газпром, выбросив гигантские ресурсы на строительство Потоков (и не забываем про полностью убыточный проект Силы Сибири), просто не имеет резервов для сколь-либо уверенного противодействия. Ну, и обходные маршруты пока в плане транзита в Европу виртуальны - ни Турецкий поток, ни Северный поток-2 в 20 году не смогут стать фактором угрозы.

Читайте такжеЕвропа намерена дожать кремлевских20 год может стать переломным для европейского рынка. И США, и Катар намерены уже в 20 году нарастить поставки в Европу - США вдвое, Катар - в полтора раза. Стоит учесть, что пик поставок из США придется на 22 год - у них и после 21 года останутся резервы по наращиванию объемов экспорта. Цены на газ в таком случае могут упасть до 90 долларов за 1000 кубометров и ниже. Это уже близко к пределу, за которым начнут выбывать самые слабые поставщики - они будут просто не в состоянии выдерживать конкуренцию.

Произойдет классическая для капитализма картина - вслед за банкротством самых слабых нанет происходить укрупнение рынка при сохранении объемов предложения. Попросту говоря, наиболее развитые поставщики будут покупать обанкротившихся конкурентов и занимать их нишу. Низкая цена будет компенсироваться объемами, и крупные игроки перейдут на низкомаржинальные схемы поставок, оставаясь в конечной прибыли.

Главный вопрос в таком случае - а кто станет тем самым слабым звеном? Один кандидат уже сверкает как новогодняя елка. И это, конечно, Газпром. Он сегодня выглядит наиболее слабым игроком на европейское рынке, так как количество просчетов и невынужденных ошибок, совершенных абсолютно непрофессиональным руководством национального достояния (плюс откровенно политическая зависимость Газпрома от высшего руководства страны, которое выглядит совершенно неадекватным) уже поставили его в тяжелейшее положение. Дальше будет только хуже.