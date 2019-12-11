Встреча в Париже была посвящена совсем не Донбассу, он был лишь прикрытием

Встреча в нормандском формате / Reuters

Надо отдать должное, что Зеленский, если верить официальному коммюнике по результатам встречи нормандской четверки, все-таки выдержал натиск и не сдал национальные интересы. Но так утверждать можно при условии, что нет секретной части переговоров и секретных договоренностей между Путиным и Зеленским.

Если этого нет, то он, несмотря на свою молодость и дипломатическую неопытность, выдержал это испытание. Более того, он прямо заявлял об оккупированной части Донбасса при живом Путине, хоть так и не смог заставить себя назвать Россию агрессором.

Первыйи главный вывод из встречи – Украина не сдалась, но и не выиграла. Да, мы не пошли на поводу у России реализовать формулу Штайнмайера и немедленно провести выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело бы к легализации боевиков, но не даст Украине доступа к границе.

На самом деле Россия торопила Зеленского через своих людей в его окружении, чтобы парижскую встречу провели как можно быстрее, пока он молод и неопытен, получив от него какие-то преимущества. Но этого не произошло, и предыдущий президент Петр Порошенко больше национальных интересов сдал в Минских соглашениях, чем это произошло сейчас, у Зеленского.

А второй – встреча в Париже четко показала, что ни Франция, ни Германия, ни Россия, ни Украина не имеют реального рецепта выхода из кризиса. Как раз об этом свидетельствует тот факт, что президенты, собравшись торжественно Париже, чтобы принять судьбоносные решения, вместо этого откладывают их еще на четыре месяца, хотя и тогда они навряд ли появятся.

Читайте такжеПочему не стоит ждать прорыва от "нормандских переговоров"Другой вопрос в том, что таким образом Россия выиграла себе время и за эти четыре месяца постарается сделать все, чтобы развернуть мощную кампанию по оказанию мощного давления на Украину, чтобы Зеленский пошел на уступки на встрече в Берлине. И ее мы увидим очень скоро – еще до нового года или уже после него, ведь инструментов для этого достаточно – СМИ, подконтрольные Кремлю, политики, создание конфликтов, напряженность на улице. Россия может создать в Украине ад для Зеленского, чтобы он согласился на все их условия.

Грубо говоря, произошедшая встреча – фиксация смерти Нормандского формата. Стоило им собираться ради того, чтобы решать то, что могли сделать даже на уровне министров иностранных дел. Подписанные договоренности – вообще не уровень президентов. Если даже взять к примеру вопрос обмена как тот, который выдают за основной или пересказ Меркель карты соприкосновения войск? Ну разве стоило ради этого ехать в Париж? Для Путина, Меркель и Макрона это катастрофа, но не для Зеленского, который на этот раз смог выкрутиться.

У меня создается стойкое впечатление, что встреча в Париже была посвящена совсем не Донбассу, он был лишь прикрытием. Донбасс – это долго и тяжело, а газовый вопрос требует немедленного решения, ведь если до 17 декабря не будет опубликованного коммюнике Украины и РФ о намерениях, то тогда этот процесс приостановится и будет перенесен на европейский уровень. Поэтому, похоже, что именно этот вопрос и решался, так как судя по реакции Зеленского, это был ответ на один из самых сложных ответов для него. Он не знал что ответить, так как, вероятно, были приняты решения, которыми остались довольны Франция и Германия.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для Главреда