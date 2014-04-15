Путин, не трогай Донецк!

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
15 апреля 2014, 19:18

Донецк - регион особенный, но он точно не отличается сепаратизмом...

Эту статью я хотел написать давно, еще до последней большой провокации в Донецке и других городах Восточной Украины. Хотел написать о том, что пророссийские протесты в регионе сошли на нет и стали откровенно смешными, как, скажем, блокирование группой безумцев местного ж/д вокзала чуть больше недели назад. Не сложилось, и сейчас над Донецком, как, впрочем, и над всей Украиной, нависла серьезная беда в виде "братской помощи" России и лично Владимира Путина. Но, тем не менее, основные тезисы, которые я хотел изложить, не изменились.

Так вот, о сепаратизме и возможной российской оккупации Донбасса, о которой уже попросили провокаторы, захватившие местную ОГА. Сразу скажу, пишу эту статью, как человек очень неравнодушный к ситуации, который не просто родился в Донецкой области, а еще и провел в "столице Донбасса" свои студенческие годы. И, как человек, который гордится своими корнями и твердо убежден в том, что Донбасс – это Украина, хочу сказать несколько вещей.

Во-первых, в современном Донецке на самом деле нет никакого широкого распространенного сепаратизма. Более того, последние события, пробудившие патриотизм в самых разных регионах Украины, вызывали у меня гордость за Донецк. Не может быть других эмоций, когда смотришь, как в центр этого города выходят 10 тысяч человек и митингуют за единство страны и против войны, которую нам так активно навязывают агрессивный сосед, его засланные казачки и местные предатели. И дело не в том, что Донбасс – какой-то там якобы антиукраинский регион. Суть, скорее, в политической пассивности местного населения.

Если честно, то до событий этой весны последняя масштабная акция в Донецке, на моей памяти, это митинг в поддержку Виктора Януковича в 2004 году. Тот самый, где его жена Людмила рассказывала о наколотых апельсинах и американских валенках, а народ искренне поддерживал своего кандидата, еще не зная, на какое предательство тот пойдет в будущем. После этого мне вспоминаются разве что десяток демонических (извините, но другое слово подобрать сложно) бабушек с портретами Сталина и еще вечная "достопримечательность" площади Ленина – пара человек, год за годом выступавших за какое-то непонятное отделение Донбасса. И все!

Так вот, 10 тысяч на проукраинском митинге – это, знаете, ли очень четкий показатель того, что на самом деле нужно жителям региона. Несмотря ни на какие провокации. Правда, пассивность дончан проявляется и непротиводействии тому, что творится в городе сейчас, и это может иметь негативные последствия.

Во-вторых, собственно о сепаратистах. Несмотря на то, что их провокация пока (надеюсь!) удается, хоть и, наконец, им начали противодействовать силовики, "пророссийские активисты" не перестали быть кучкой людей, состоящих из засланных и купленных по месту провокаторов, местных фриков, люмпенов и других странных личностей. Покривлю душой, если скажу, что там сто процентов таких. Встречаются и вполне респектабельные люди, но их, во-первых, почему-то немного, во-вторых, они не являются показательными. Скажу больше, из моего общения с самыми разными представителями Донецка и области (от ученых до пенсионеров) напрашивается вывод – подавляющее большинство хочет жить в Украине. И такие люди точно не пойдут махать полосатой тряпкой, которая по воле упомянутого уже Владимира Путина превратилась лично для меня из флага большой и серьезной страны, которую я (неоднократно об этом говорил) очень люблю, в символ оккупации.

Скажете, как же кучка людей, описанных мною, может захватить целую ОГА? Но это вопрос к милиции, которая была так "активна" на Майдане, а сейчас как будто потеряла зубы, к другим силовикам, местным "элитам". Кучкой от факта захвата админздания сепаратисты быть не перестают – в активных действиях принимали участие несколько сотен, по определению не могущих репрезентовать большой город Донецк.

В-третьих, донецкое сепаратистское движение мне со стороны кажется крайне странным. Скажем, его лидер Павел Губарев. Уверен, в Донецке можно было найти минимум с десяток людей пророссийских взглядов, которые были бы куда более достойны занять место лидера протеста, чем этот странный молодой человек, о котором до того никто ничего толком и не слышал. Более того, как по мне, идти за этой, мягко говоря, странной личностью (а он еще и российским фашистом успел побыть!) – это не просто неправильно. Это неуважение к себе.

Или лозунги. Донецкие сепаратисты могут сколько угодно кричать о языке, референдуме, автономии и присоединении к России. У них, все равно, нет одной очень важной вещи – ответственности. Своими действиями они не только могут (надеюсь, сугубо теоретически) превратить свой не самый последний в стране регион в "серую зону", которой становится Крым – без авиасообщения, возможности получить европейскую визу и так далее. Они еще и могут накликать на свой город и регион, названия которых сейчас произносят с таким пиететом, серьезную беду в виде российских танков или "зеленых человечков".

По личному опыту скажу, все сепаратисты, даже "диванные", которые на акции не ходят, но "всей душой" с ними, не могут прямо ответить на вопрос: "Если ты любишь Донецк, готов ли нести ответственность за то, что позвал в него никому не нужную российскую армию"? Начинают рассказывать о языке, том, что Донбасс кого-то кормит (дотационный и разваливающийся регион, советую всем, кто разделяет этот стереотип, отъехать километров так на 50 от Донецка и посмотреть на руины еще советской промышленности, на месте которой никто толком ничего так и не построил). Но не отвечают прямо, готовы ли нести ответственность. И из идейных борцов за "Русь-матушку" превращаются в людей с непонятными целями и ценностями. А может, и с понятными, кому-то деньги нужны, а кто-то увидел путь, чтобы самореализоваться и стряхнуть с себя шелуху скучной жизни.

Вообще, о сепаратизме говорить можно долго. Как и о Донецке, который представляет регион непростой, неоднородный и достаточно проблемный. Безусловно, жители этого региона имеют кучу своих особенностей, которые нужно учитывать. В Донецке и окрестностях, действительно, не любят нынешнюю власть, которую многие по старинке еще называют "оранжевой". В Донецке правда многие озабочены проблемой языка (даже если ее реально нет), и их отмена языкового закона Колесниченко-Кивалова, так, правда, и не произошедшая, действительно, испугала. В Донецке многие терпеть не могут киевский Майдан особенно с учетом того, что на протяжении всех протестов им рассказывали не только привычную ерунду о толпах бандитов на улицах столицы, но и, скажем, пытались принудить сдать деньги на ремонт брусчатки на Грушевского, пострадавшей во время уличных боев. Донецк, вообще, имеет много особенностей, где-то прекрасных, где-то таких, которые мне, например, не нравятся. Но он точно не отличается сепаратизмом. Он для него неестественен, как и излишняя заполитизированность.

Потому, надеюсь, Владимир Путин осознает, что своими провокациями он только ухудшает отношение к своей стране среди широких масс жителей Донецка (да и всего Востока, охваченного сепаратистской заразой). Что возможный ввод войск здесь никто не поприветствует. И что он, диктатор, который еще обязательно подавится Крымом, Донецк может уже совсем не потянуть. А еще очень важно понимать, что атака на Восток Украины неизбежно вызовет кровопролитие, и тут уже как бы стоит подумать не только об имидже, а еще и об угрозе оказаться в Международном трибунале.

Потому, Владимир Владимирович, не трогайте вы Восток Украины. Он ведь на то и Украина, чтобы мы сами с ним разобрались, без ваших бандитов и войск.

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