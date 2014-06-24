Путин и явление донецкого ХАМАСа

Появление вожаков придуманных российскими политтехнологами и спецслужбистами "народных республик" на консультациях представителей Украины, России и ОБСЕ продемонстрировало, с какой настойчивостью Владимир Путин добивается превращения банальных диверсантов и проходимцев в политиков, которые – невзирая на российские паспорта и полную зависимость от Москвы – должны "защищать интересы Донбасса" и "быть услышанными". Но утверждать, что в этом подходе российского президента есть что-то феноменальное, я бы не стал.

Путин действует так всегда. Это, собственно, и есть содержание его политики – взять под крыло маргиналов, террористов, защитников человеконенавистнических взглядов и выступать от их имени, укрепляя собственную роль в мировой политике.

Так было, например, с террористами из палестинского ХАМАСа. Когда эта группировка выиграла парламентские выборы в Палестинской автономии, Соединенные Штаты и Европейский Союз поставили четкие условия: ХАМАС должен отказаться от идеи уничтожения Израиля, признать право еврейского государства на существование и включиться в мирный процесс в регионе. А Путин, этот защитник евреев от "украинского фашизма", никаких условий ставить не стал. Он лично пригласил представителей террористов в Москву – чем они и воспользовались, проведя в российской столице переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и покрасовавшись на фоне Кремля.

Со временем стало ясно, что реально повлиять на ХАМАС Путин не может, но в России эксплуатировали тему своих особых отношений с террористами даже после переворота, произведенного ими в секторе Газа – то есть, после фактической утраты даже той условной легитимности, которая появилась у ХАМАС в результате парламентских выборов.

Из ДНР и ЛНР Путин хочет создать свой домашний ХАМАС. Вот почему ему так важно, чтобы Запад и украинское руководство признали террористов в качестве уважаемых политиков и содействовали их легитимации. Если ХАМАС смог победить на парламентских выборах в Палестинской автономии, используя антиизраильские настроения сограждан, бешеную пропаганду телеканалов своих спонсоров из радикальных арабских кругов, Сирии и Ирана и бедность Газы, чьи жители привыкли надеяться не на себя, а на гуманитарную помощь, то почему деятели из ДНР и ЛНР не смогут одержать победу на вполне легитимных местных выборах на Донбассе? Они тоже будут использовать ненависть части населения региона к демократической европейской Украине, пророссийские настроения, бешеную пропаганду телеканалов соседней страны и бедность жителей Донбасса, привыкших надеяться не на себя, а на государство. И так мы вполне легитимно получим свой сектор Газа под влиянием страны-агрессора.

С той только разницей, что жители Газы – все же не граждане Израиля. Да, ХАМАС может обстреливать Израиль ракетами, да в СМИ Газы может процветать самая изощренная ксенофобия, да, большинство жителей сектора может мечтать о том, чтобы еврейского государства не было – но это никак не сможет помешать Израилю развиваться и защищаться от врагов. А жители Донбасса, поддерживающие ДНР и ЛНР, останутся нашими согражданами. Согражданами, которые будут мечтать о том, чтобы Украины не было, чтобы украинская земля погрузилась в историческую пучину соседней России, чтобы наш путь в Европу замедлился, чтобы Крым не вернулся. И не просто мечтать, а действовать с помощью своих представителей вначале в местных советах, а затем и в парламенте Украины. И это – та цена, которую мы заплатим за территориальную целостность.

Поэтому думать о том, как противодействовать превращению части Донбасса в сектор Газа, нужно уже сейчас, пока мечта Владимира Путина о политической легализации террористов не стала явью.