Хто годуватиме партизанів Донбасу

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

18 декабря 2014, 15:34

Партизани ризикують втратити довіру голодного населення. Їх здаватимуть окупаційній адміністрації за пайку.

На окупованих російськими військами територіях діють партизанські загони. І це – не секрет. Їхня поява була прогнозованою ще влітку, коли присутність окупаційної армії була значно меншою, аніж тепер.

Скажімо, автор цих рядків говорив про можливість зародку місцевого опору ще в червні,

коли до іловайського "казана" та повноцінного вторгнення лишалося два місяці й у зоні АТО такої біди не відчували. Згодом у мережі почали з'являтися відеозвернення цих самих партизанів. Причому про себе заявляли навіть окремі жіночі повстанські групи. Далі випуски новин почали час від часу розбавлятися згадками про успішні партизанські рейди по ворожих тилах. І ось днями речник АТО Леонід Матюхін офіційно заявив, що партизанські загони на окупованих територіях діють. Тільки координації між ними нема

Перший очевидний висновок – партизанська війна, розгорнута за лінією фронту, не контролюється Києвом. Звідси – перше запитання: чому?

Українські військові традиції славні саме партизанкою, і в зв'язку з чим згадується не лише досвід Української Повстанської Армії. За період Громадянської війни 1917-1921 років саме партизани трималися довше, аніж регулярні збройні сили УНР. Їх, як пізніше – вояків УПА, радянська пропаганда чохом записала в бандити й куркулі. Але дослідники тих часів нині сходяться в одному: українці мали шанс перемогти, якби УНР та розрізнені повстанські загони налагодили між собою постійну комунікацію, та координували дії на фронті й у тилу.

Аналогічну проблему мала УПА. Навіть більшу – українські партизани діяли в тилу, а фронту як такого не було. Існували певні труднощі зі створенням єдиного центру прийняття рішень.

Суттєво, що в першій чверті ХХ століття Україна мала бодай формальні ознаки державності. Це дозволяло створювати армію та, відповідно, узгоджувати дії на фронті та в тилу ворога. Чого не було в період української партизанки під час та після Другої світової. Погодьтеся, Українську РСР не можна назвати українським державним утворенням, та й повстанці не радянську республіку боронили.

Отже, лишається згадати досвід іншої партизанської війни – тієї, котра неформально розпочалася на територіях зайнятої німцями Центральної, Північної, Південної та Східної України ще восени 1941-го, а офіційно – з червня 1942-го року. Саме тоді Державний Комітет Оборони СРСР розглянув доповідну записку заступника начальника Генштабу Червоної Армії генерал-лейтенанта Миколи Ватутіна. Він наголошував: партизанські загони, котрі діють на окупованих територіях, здебільшого створюються самотужки. Нікому не підкоряються. Діють на власний розсуд. Але це зовсім не означає, що партизани не хочуть стати військовими підрозділами, отримувати бойові задачі з єдиного центру. Та головне – мати постійний зв'язок із "великою землею" й регулярне забезпечення.

Ця записка стала основою для створення Центрального штабу партизанського руху. Вже 5 липня штаб визначив межі своєї відповідальності за території, на яких треба координувати партизанський рух. А 30 вересня спеціальною постановою ЦШПР отримав контроль над партизанськими загонами, котрі діяли на українських територіях.

Відтоді німецька армія почала зазнавати відчутних ударів по тилах і змушена була навіть відтягувати сил із фронту, кидаючи їх на партизанів. До речі, вже за півтора року до того ж самого Червону Армію змусили підрозділи УПА.

Поданий вище короткий екскурс – задля того, аби нагадати: нехтувати партизанським рухом та його можливостями не можна. Держава виграє війну, коли ворога б'ють одночасно в хвіст і гриву. Що доводить не лише радянська практика, котра виявилася досить ефективною. Варто згадати в цьому контексті досвід французьких макі чи партизанської війни на Балканах, котра заклала на десятиріччя цілий вдячний напрям у масовій культурі тодішьої Югославії.

Втім, апеляції до радянського досвіду нині не видаються аж такими сумнівними. Навіть українські ліберали, схвалюючи рішення Києва припинити будь-які виплати на окупованих територіях Донбасу, посилаються при цьому на практику Другої світової. Коли радянському керівництву не спадало на думку посилати на зайняті німцями території гроші та гуманітарні конвої. А комбат Семен Семенченко взагалі закликає давати туди продукти лише в обмін на полонених. Значить, певний досвід боротьби з зовнішнім ворогом усе ж таки можна адаптувати до нинішніх українських реалій.

І тут знову повертаємося до партизанів Донбасу. Бо є ще одне питання: хто годуватиме та забезпечуватиме їх?

Його вирішення витікає з першого, поставленого раніше. І невміння чи, швидше, небажання організувати спільні дії військових на фронті та в тилу значною мірою пояснюється страхом мати додаткові труднощі. Бо якщо Головнокомандувач, він же – Президент України, таки захоче урівняти в правах донбаських партизанів та регулярну армію, доведеться думати над їхнім забезпеченням.

Путін вирішив питання просто. Не особливо ховаючись, передає сепаратистам пальне, зброю, техніку. Українська сторона не зможе так само вільно передавати партизанам зброю, гроші та, що не менш важливо, харчі.

Коли вже так, незабаром партизанів Донбасу може спіткати та ж проблема, з якою зіткнулися не лише партизани радянські, а й вояки УПА. Зубожіле населення окупованих територій не здатне прогодувати саме себе. А тут ще прийдуть повстанці з метою "наколядувати" продуктів. Кілька разів можна нашкребти. Далі почнуться конфлікти. Після чого партизани ризикують втратити довіру до себе. І, як наслідок, їх здаватимуть окупаційній адміністрації за пайку.

Отже, про партизанів Донбасу та їхні успіхи не достатньо лише говорити. Їх потрібно організувати, всіляко підтримувати. Аби одного разу, звільняючи той же Донецьк, "кіборги" вдарили з флангів, а партизани – з тилу. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
АТО Кокотюха Донбас Андрій Кокотюха окупация партизани
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять