Упоенные успехом: почему ширилось число глорихантеров "Динамо" и "Шахтера"

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
17 января 2015, 20:15

Глорихантерство граничит с приспособленчеством, оно чище и наивнее, но от этого не менее опасно.

"А я всегда за тех, кто побеждает", – пел Труффальдино в старом советском музыкальном фильме. Жизненное кредо провинциального парня, вынужденного в запутанных жизненных лабиринтах опираться на тех, кто сильнее как личность, вполне объяснимо и ненаказуемо. А как оценить тех, кто влекомый чужим успехом, забывает о своем, исконном?  

В болельщицкой среде тех, кто за всегдашних победителей, кличут глорихантерами (в дословном переводе на русский – "охотниками за славой"). Философия таких "болельщиков" сформировалась в эпоху футбольной глобализации. Их манят громкие успехи клуба, его популярность в медиа, мода на боление (кричащий пример собирателя глорихантеров – английский "Миллуолл", пользующийся популярностью из-за боевой славы своих фанатов). Характерная черта глорихантера (иногда используют короткую форму "глор", а то, чем он занимается, называется "глорить") – непостоянство. А вот человек, начавший болеть за определенный клуб на пике его славы, но оставшийся его поклонником во время серьезного спада (скажем, вылета в низшую лигу), уже не может называться глорихантером.

Само понятие "глорихантер" носит ярко выраженный негативный оттенок, и в большинстве случаев используется для оскорбления чувств того или иного "охотника за славой". Есть, правда, и другая крайность – биттерство. Биттеры ("отдельные герои") не приемлют мейнстрим, отличаются нарочитой экстравагантностью в выборе любимого клуба: мол, все в моем городе болеют за "Черноморец", а я буду фанатеть за хацапетовский "Рефрижератор", хоть никогда и не был в месте базирования моей "любимой" команды. Пусть не вполне искренне (биттеры, по сути, заставляют себя полюбить ту или иную команду), зато ультраоригинально!

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В наших широтах глорихантерство весьма распространено. Нередко жители городов, где местные команды не дотягивают до уровня Премьер-лиги, выбирают предмет своих болельщицких симпатий на стороне, через некоторое время переключаются на другой объект, затем возвращаются к старому и т. д. Помню, во время летнего отдыха в Гагре в 1986 году мужчина из Минеральных Вод ничтоже сумняшеся поведал мне: мол, весь НИИ, в котором он работает, болеет за киевское "Динамо". Конечно, мне как киевлянину это слышать было приятно. Но в чернобыльский год, когда "Динамо" гремело в Европе, число глорихантеров у киевского клуба зашкаливало не только по всему Советскому Союзу. Болеть за лидера европейского футбола – та еще доблесть. Сомневаюсь, что нынче в Минеральных Водах отдают свои болельщицкие предпочтения динамовцам из "вражеской" (как усиленно убеждает россиян Путин-ТВ) страны.

В годы безраздельной гегемонии донецкого "Шахтера" в чемпионате Украины (которые "удивительным" образом совпали с годами пребывания у власти Януковича) мне встречались люди в оранжево-черных футболках в разных регионах нашей страны: несколько райцентров Житомирской области, Черкассы, Корсунь-Шевченковский, Винница, Черновцы, Северодонецк, Борисполь, Александрия, Кривой Рог, Чернигов, Крым, Николаев – настоящий "глобус Украины"! Да что в Украине, в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства на парне, обслуживавшем детский аттракцион, красовалась спортивная форма донецкого "Шахтера"! На мой вопрос он ответил, что вовсе не имеет донбасских корней, коренной москвич, а "Шахтер" ему импонирует красивой игрой. В Херсоне в футболку "Шахтера" была облачена девушка-бармен в клубном шоп-баре местного "Кристалла"! Сомневаюсь, что все встретившиеся мне в разных городах люди родом из Донбасса, как не уверен в том, что они щеголяли в оранжево-черных одеждах в конце 1990-х, когда киевское "Динамо" достигло полуфинала Лиги чемпионов. В то время глорихантеры предпочитали бело-синюю цветовую гамму.  

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Слоган Support your local team ("Поддерживай свою домашнюю команду!") вознесен на щит современными ультрас. Есть в нем что-то подкупающее, первозданное, связь со своими корнями, местный (ни в коем случае не местечковый, чем грешат представители отдельных регионов Украины, утверждающие на полном серьезе: мол, мы всю страну кормим) патриотизм. Увы, этот лозунг не находит одобрения среди широких народных масс. Это у них там внучка за бабку, бабка за дедку, а дедка – за "Ноттс Каунти". А у нас если твой родной "Колос" или "Металлург" не радует результатами, то ты выбираешь себе какой-нибудь "Шахтер", "Реал" или "Манчестер Юнайтед" и вовсе не чувствуешь себя лузером. Да, благодаря телевидению и Интернету баварии, миланы и барселоны стали ближе, но ведь земляки играют в футбол именно для тебя. А гранды постоянно меняются местами, вместе с ними меняются и пристрастия глорихантера. Много ли "искренних" болельщиков "Милана" эпохи Андрея Шевченко сейчас пристально следит за матчами "россо-нери"? То-то и оно. 

В российской телепередаче "Куклы" в 1990-х годах, когда НТВ еще было демократическим, а не тем, во что превратилось сейчас, был следующий сюжет: на выборах побеждают коммунисты, после чего разные политики ищут свое место в новом-старом мире. Явлинский и Гайдар оказываются на лесоповале, Лужков по-прежнему в кресле мэра Москвы, а Жириновский покупает продукты в спецраспределителе, при этом подчеркивая: "Я всегда там, где отовариваются!" Впрочем, приспособленчество, хотя и граничит с глорихантерством, все-таки не тождественно этому понятию. Второе – чище, наивнее, но от этого не менее опасно. Успех, как магнит притягивает к себе. Кто же не хочет быть успешным! Увы, в нашей стране глорихантерство выражается не только в поддержке чужих футбольных клубов, но и в поддержке находящихся на гребне волны политических сил.

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Социологи отмечают, что на всех выборах партия власти (как бы она ни звалась) гарантированно набирает минимум 10%. Именно такое числе людей, как правило, не желает перемен, довольно размеренностью жизни, жаждет стабильности (пусть даже таковая оборачивается порой настоящим нищенством). Потом немало представителей этой десятины поливает на чем свет стоит действующих правителей на своих тесных кухнях (вот уж истинно советская традиция!), забывая покритиковать себя за то, что недостаточно подумал в кабинке для голосования. Иные, получив от кураторов 100–200 гривен за тот или иной голос, спустя месяц даже и не вспомнят, на что потратили эти деньги. Давайте будем ответственнее, чтобы не прослыть вечными глорихантерами и не только в футболе!  

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