Чужие: почему Россия всегда отрекается от своих солдат

Мы с таким изумлением наблюдаем, как Российское государство отрекается от своих солдат, захваченных на территории Украины, как будто когда-либо раньше было иначе. У России есть два основных принципа отношения к пленным: стыд и презрение. Стыд — потому что этот агрессор практически никогда не признает, что это он несет беду в чужие дома. И презрение — потому что он ничего не хочет знать о самой возможности поражения, он не готов смилостивиться над попавшими в плен — даже если это свои.

О трагедим советских военнопленных в годы Второй мировой войны написаны тома — главным образом западными историками. Люди, оказавшиеся в плену из-за бездарности собственной власти, рассчитывавшей на союз с Гитлером, и некомпетентности военного командования, значительно ослабленного репрессиями 30-х, возводились официальной пропагандой в ранг предателей. Идиотская сталинская фраза "я солдат на генералов не меняю", касавшаяся судьбы его собственного сына Якова и иллюстрировавшая человеческое убожество красного узурпатора, воспринималась его подданными с неподдельным восторгом. И нередко люди, прошедшие через концлагеря Гитлера, оказывались в концлагерях Сталина.

А потом? А потом все эти бесчисленные воины-интернационалисты, принадлежности которых к Советской Армии и спецслужбам СССР никто никогда не признавал. Разве Советский Союз воевал в Африке? На Ближнем Востоке? Да и в Афганистане — там же советский контингент просто помогал афганской армии строить мирную жизнь. А недавнее прошлое? Когда генерал Павел Грачев пообещал президенту Ельцину взять Грозный одним полком — и этот полк оказался разгромлен ополченцами президента Чечни Джохара Дудаева — разве кто-то признал, что это были российские военные? Вовсе нет — сторонники оппозиции. Ну и нынешние пленные — "солдаты ЛНР", о службе в милиции которой они, похоже, впервые узнали только в киевском госпитале.

А теперь вспомним о том, как Израиль из-за одного солдата — одного! — вел многолетние переговоры, готов был освободить террористов, среди которых, кстати, были куда более важные с точки зрения национальной безопасности страны фигуры, чем отважная украинская летчица Надежда Савченко — с точки зрения России. И таких примеров — великое множество. Конечно, к решениям об обмене можно относиться по-разному, но в любом случае настоящий патриотизм — это сострадание к собственному гражданину, а не надрывные лозунги по телевизору.

А Россия всегда демонстративно поворачивается к своим спиной, когда они попадают в беду.

фото: waralbum.ru