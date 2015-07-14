Как законы природы связывают Россию, Грецию и Китай со стрельбой в Мукачево

Какое отношение имеет кризис китайского фондового рынка к тому, что происходило в эти дни в Мукачево? Самое прямое. Как, собственно, и кризисные явления в экономике России. Как и проблемы с экономикой Греции.

Все эти проблемы имеют один и тот же корень — попытки соединить несоединимое. Невозможно иметь современный фондовый рынок и режим, управляемый Коммунистической партией — рано или поздно такая экономика рухнет. Невозможно строить современные экономические отношения и иметь во главе страны кучку коррумпированных неврастеников во главе с некомпетентным чекистом — рано или поздно такая экономика рухнет. Невозможно войти в еврозону, развиваться по законам ЕС и одновременно сохранять корпоративные связи, раздутый госсектор и неоправданные льготы — рано или поздно придется рассчитываться по долгам. Невозможно декларировать стремление строить современное европейское государство и одновременно сохранять олигархическую экономику и контрабандные потоки — рано или поздно гнойник прорвет. Это даже не закон экономики. Это — закон природы.

Поэтому меня поражают некоторые мои соотечественники, предлагающие даже в ситуации, когда наша страна полностью зависима от западных кредиторов, сделать все "по-своему" — то есть и деньги взять — и продолжать воровать, мухлевать, не платить налогов, сохранять неоправданные социальные льготы, словом — жить по лжи. Никто ничего не делает по-своему. В мире существует только одна модель рыночной экономики. Была, правда, плановая — но условно сохранилась только в КНДР. А в рыночной экономике можно вести себя по правилам — а можно пытаться эти правила обойти. Китай, Россия или Греция — каждая из стран по-своему — пытаются это сделать. И в результате — кризисы и потрясения неизбежны. Потому что главное правило рынка — это правило честной конкуренции. Никаких постановлений ЦК партии! Никаких олигархических схем! Никаких партийных активистов в госсекторе! Никаких контрабандистов на границах! Ничего этого в рыночной экономике быть не должно — а если появляется, то съедает саму экономику.

Подобные удовольствия вы можете позволить себе только в случае, если ваша экономика имеет административный характер — и при этом кто-то дает вам деньги. Примерно так живет Беларусь Лукашенко: "батька" торгует дружбой с Россией и получает взамен экономическую поддержку. Да, кризисов при этом тоже не избежать — но они связаны не с белорусской, а с российской экономикой и политикой. И при этом никто в Беларуси не играет в рынки и реформы. Граждан вообще не интересует эффективность их экономики, они ничего не знают про рынок и акции, зато все — о своевременном получении пенсий и зарплат на госпредприятиях. Рано или поздно и это, конечно, окончится — и беларусам придется пережить то, что переживали мы, но только в троекратном размере. Однако если мы уж решили строить нормальную цивилизованную экономику, то давайте не будем повторять ни белорусских, ни российских, ни китайских ошибок. Прокормить нас некому. Все зависит от того, насколько мы готовы играть по цивилизованным правилам.