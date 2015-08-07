Кобзон і Порєченков у "чорному списку". Чому Мінкульт зізнався у власному безсиллі

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

7 августа 2015, 18:35

Міністерство в черговий раз взялося за невластиву й непритаманну йому функцію — забороняти.

Одним артистам в Україну не можна, інших — ласкаво просимо. Але ті, кого офіційно не пускають, запросто їдуть на окупований Донбас і ніхто нічого їм не зробить. А ті, кого ми раді бачити, до нас не квапляться. Ось як де-факто працює, точніше — не працює українська державна культурна політика.

А починалося все ніби логічно. Йосип Кобзон таврує "київську хунту" — скасовуються всі його українські гастролі, оголошені найближчим часом та заплановані на майбутнє. Михайло Порєченков стріляє з кулемета в бік українських воїнів — фільмів із його участю в Україні не буде. Олексій Панін у п'яному вигляді обзиває українців фашистами — хай робить це на відстані, подалі від наших кордонів. Дозволив собі українофобську фразу Олег Табаков — нехай його театр забуде про українську сцену. І так далі.

У такому підході нема нічого нового. Згадаймо хоча б письменника Генрі Міллера — він виїхав із США до Європи й певний час, а саме — у 1930-ті, не мав права повертатися назад, бо ризикував сісти за виготовлення порнографії: саме так визначили його твори на батьківщині.

Серед інших прикладів — Чарлі Чаплін. Акторові та режисеру на початку 1950-х офіційно заборонили в'їзд до Америки після європейської прем'єри його нових стрічок, несхвально прийнятих американцями. Чапліна тоді називали "червоним" і, як тепер кажуть, тролили: вимагали віддати Росії, з більшовиками йому комфортніше. А режисер Роман Поланскі не повертається до США, бо там із нього не зняли звинувачення у зґвалтуванні неповнолітньої. Не будемо забувати про офіційну заборону, котра діяла в СРСР на більшість актуальних творів західної культури заодно з емігрантськими. За поширення судили й давали строки. Нинішня Росія закрила кордон для Мадонни, Леді Гаги та Вахтанга Кікабідзе. Менш відомий та сучасніший випадок — британська влада заборонила пускати в країну французького коміка-антисеміта Дьєдонне Мбла Мбла.

З огляду на це бажання Міністерства культури України впорядкувати дозволи й заборони, поділивши культуру та її діячів на дружніх і ворожих, слід сприймати хай стримано, проте все ж таки — нормально. Бо нічого ексклюзивного, небаченого раніше наш Мінкульт не робить. Спершу склали "чорний список" , який досі не опублікований повністю на противагу "білому списку", оприлюдненому, по-моєму, ще в процесі складання.  Реакція на "чорний список" була прогнозованою: до нього включені переважно російські артисти, і вони публічно зраділи. Так само окремі депутати Держдуми феєрично зверталися до Заходу ввести персональні санкції ще й проти них.  Із "білим списком" складніше. Внесений до нього російський актор Олег Басилашвілі різко виступив проти того, аби його десь "дозволяли". До речі, про те, що російських друзів України намалювали на зірках та розмістили на підлозі в привокзальному туалеті, самі "винуватці" відгукувалися переважно з іронією. Мовляв, краще з достойною людиною в сортирі, аніж із мерзотником — у Кремлі. Але проблеми самого підходу до "списків" це не знімає. Навпаки: ще більше загострює питання культурного розвитку нашої країни.

Валерія, Іван Охлобистін, Йосиа Кобзон і Михайло Пореченков

Міністерство культури черговий раз взялося за невластиву й непритаманну йому функцію — забороняти. Так, ворогів блокувати слід. Не давати прокатні свідоцтва фільмам, штрафувати телеканали за Кобзона з Газмановим у новорічну ніч, дбати про те, аби Валерія та Сергій Безруков не заробляли тут грошей — свята справа. Проте складати чорно-білі списки — не культура, а політика. Якщо хочете, міжнародна дипломатія. Що завгодно, окрім власне культурного розвитку. Ми "дозволили" Арнольда Шварценеггера, і він одразу склав валізи, аби приїхати до Києва на прем'єру нового "Термінатора"? Натомість Андрій Макаревич і до того, як очолив перелік дозволених, давав концерти в Україні, навіть брав участь у цьогорічному поетичному фестивалі "Київські лаври". Лише цих двох фактів досить, аби зрозуміти: списки ні на що не впливають, це лиш така форма морального задоволення.

Тим часом гасло десятирічної давнини "Дозволимо Україну в Україні!" лишається, на жаль, актуальним. Автор цих рядків щойно повернувся з фестивалю "Місяць авторських читань" — міжнародного проекту з досить серйозним бюджетом, у якому наша країна грала не першу скрипку, але таки головну роль. Розмови з чеськими, словацькими та польськими колегами зводилися до констатації прикрого факту: українська культура живе та розвивається окремо від Української держави.

Державні інституції країн-партнерів підтримують ці та інші заходи, причому інформацію про місце перебування, культурні здобутки та актуальних діячів легко можна забрати та отримати. Натомість розжитися чимось системним про українську культуру (за винятком хіба шевченкознавства) іноземцям складно. Слухаючи, зітхав: українцям — також.

Чорно-білі списки насправді виконують функцію димової завіси. А заразом — окозамилювання. Це така ж сама імітація процесу становлення, зміцнення й розвитку актуальної української культури, як намір запровадити уроки патріотичного виховання в школах. Чи інший, зрозуміліший приклад: фарбування у зелений колір трави на території військової частини перед візитом генерала.

Тому й маємо дві різних відповіді на однакове запитання. Питаєш у керівників європейських культурних спільнот: "Що ви зробили для розвитку культури?" Відповідь: "Розбудовуємо свою в усіх сегментах". А в Мінкульті похваляться: "Заборонили Кобзона, дозволили Шварценеггера".

Андрій Кокотюха

фото: rollingvogue.com

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Минкульт Кокотюха Андрій Кокотюха колонка авторская колонка Кобзон шварценеггер Газманов Пореченков
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять