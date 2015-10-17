Классико "Динамо" — "Шахтер": девять неизвестных фактов о матче

Состоявшееся в минувшую пятницу в Киеве отечественное "классико" — матч "Динамо" — "Шахтер", похоже, станет самым резонансным в новейшей истории взаимоотношений клубов. Предлагаем вам хит-парад уникальностей этого противостояния. В предыдущих сериях этого бесконечного сериала мы такого не видели.

1. Киевское дерби. Именно так! Ведь на НСК"Олимпийский" мы фактически наблюдали за противостоянием команд, базирующихся в одном городе. "Так было и в прошлом году", — скажете вы. Тогда не покидало ощущение временности пребывания "горняков" в Златоверхом. Ныне оранжево-черные уже обжились в столице и, несмотря на риторику футболистов и клубного менеджмента, не думаю, что большая часть легионеров так уж тоскует по столице Донбасса. Хотя, конечно, по "Донбасс Арене" не скучать нельзя.

2. Зрительский минимум. Всего 32 794 человека посетили эту игру. На обновленном "Олимпийском" "классико" еще столь малой аудитории не собирало. Причина? О ситуации в стране говорить лишний раз не буду. Отмечу немалую концентрацию важных матчей в Киеве в середине октября (Украина — Испания, "Динамо" — "Челси") и весомый рост цен на билеты по сравнению с прошлым сезоном. Конечно, эти факторы негативно повлияли на посещаемость пятничного противостояния. За полчаса до начала игры, выстояв "длиннющую" очередь из 4—5 человек, можно было спокойно взять билеты на стадион. Конечно, можно похвалить организацию работы касс НСК "Олимпийский". Но, положа руку на сердце, признаем: дело не в них.

3. 0:3 — крупное домашнее поражение "Динамо". Для чемпионатов Украины это — прецедент. Никому доселе не удавалось крупно обыграть динамовцев на их поле! Что же до домашних поражений "Динамо" в "классико" в целом, то вспоминаются два фиаско от московского "Спартака" в 1984-м и 1989-м годах — 0:3 и 1:4 соответственно. Те поединки также имели статус "классико". Иного масштаба, скажете? Параллелей можно провести множество. В любом случае, матчи "Динамо" — "Шахтер" и "Динамо" — "Спартак" всегда были подчеркнуты красным карандашом в календарях болельщиков.

4. Недостойный поступок Ярмоленко. Самый дорогой футболист киевского "Динамо" накануне игры подписал с родным клубом новый 5-летний контракт, тем самым засвидетельствовав свое уважение к наиболее раскрученному футбольному бренду Восточной Европы. Нельзя сказать, что игру против "Шахтера" лидер "Динамо" полностью провалил, но и отрицать тот факт, что его действия на поле были неубедительными, бессмысленно. Обменявшись после матча футболками с "горняком" (и партнером по сборной Украины) Тарасом Степаненко, Андрей, направляясь к фан-сектору "Динамо" благодарить за поддержку, ничтоже сумняшеся, бросил оранжево-черный сувенир оземь. Позднее футболку подобрал стюард.

5. "Донецьк — це Україна!" — этот громогласный слоган звучал с донецкой и динамовской фан-трибун. Перекличка между болельщиками непримиримых соперников, что называется, брала за душу.

6. В перерыве матча Виктор Коваленко получил "Золотую бутсу" как лучший бомбардир чемпионата мира U-20. В Новой Зеландии юный "горняк" забил пять мячей в четырех встречах. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко вручил награду надежде украинского футбола."Знал, что это произойдет сегодня. И неважно, сколько уже прошло времени по окончании чемпионата, значимость награды для меня ничуть не уменьшилась. Очень ждал вручения: такой матч, столько болельщиков на стадионе! Конечно, это меня еще больше окрылило, прибавило сил и уверенности. Рад, что во второй половине поединка "Мистер" выпустил меня на поле: я был просто супермотивирован", — поделился своими эмоциями после матча Виктор Коваленко. Уникальность ситуации в том, что я не припомню, чтобы в перерыве домашнего матча "Динамо" чествовали игрока соперничающей с киевским клубом команды. Этот факт словно подтверждение версии о том, что в пятницу мы стали свидетелями киевского дерби.

7. Все голы в матче забиты бразильцами. Да, соотечественники Пеле в оранжево-черных футболках блистали в пятницу вечером на "Олимпийском". Самба, закрученная ими у ворот Александра Шовковского, вполне могла вылиться и в большее число голов. Может быть, украинским футбольным властям все-таки есть смысл задуматься о натурализации мастеровитых бразильцев?

8. Пятница как день проведения "классико". Конечно, день для проведения столь значимого матча был выбран уникальный. Уж и не припомню, когда эти оппоненты выясняли отношения параллельно с капитал-шоу "Поле чудес". Нет, чудес, конечно, в нашем футболе случается немало, подготовиться к матчам Лиги чемпионов нужно, но играть в пятницу… Если такой календарь окупится успешными играми "Динамо" и "Шахтера" в главном континентальном клубном турнире, тогда признаю неуместность своего скепсиса (хотя разве "классико" не самодостаточно?), а так — извините, не понимаю пиетета к рабочему дню. Можно поспорить и о времени начала матча. 19.00 для буднего дня в Киеве — не совсем удобный час. Продираться сквозь пятничные пробки в центр — малоприятное занятие. А закрытие станции метро "Олимпийская" при 32-тысячной посещаемости — это, как по мне, нонсенс. В 1980-х, когда на трибунах главной спортивной арены Украины собиралось по 100 000 человек (при минимуме личных авто), станцию, носившую тогда название "Республиканский стадион", никому не приходило в голову перекрывать.

9. Попытка дискредитации "классико". Ну, собственно, не знающей пределов ревности наших агрессивных соседей удивляться уже давно не стоит. Однако отрицать само понятие "классико" применительно к битвам "Динамо" — "Шахтер" это, полагаю, за гранью объективности. Но известному российскому спортивному журналисту Василию Уткину преступить эту грань удалось.

Глубоко уважаю Василия как яркого телекомментатора и заметного члена клуба "Что? Где? Когда?", но… Ну, допустим, мнение Уткина о Степане Бандере (к нему гуру футбольной журналистики относится "с презрением", считая его "военным преступником") мало чем отличается от мнения 99% россиян, сформированного советской и в большей степени нынешней агрессивной российской пропагандой. Интересно, россияне, высказывающие свое мнение о Бандере, читали ли вообще какие-либо нерусскоязычные материалы о нем? Сомневаюсь. Принцип "не читал, но осуждаю" живуч в ватных генах. И в упомянутом интервью профессиональный журналист, задающий вопросы Уткину, после вопроса о Бандере непременно поинтересовался бы мнением о Путине — мол, является ли нынешний глава России военным преступником и заслуживает ли презрительного к себе отношения? Ну, да ладно, видимо, определенная ущербность, в которой нас обвиняет московский мэтр, у части наших акул пера все-таки присутствует — не хотим ссориться со звездными собеседниками. И не бросайте, пожалуйста, в меня камнями за эти слова: найти достойный литературный ответ идеологическому оппоненту в споре — обязанность журналиста.

Однако больше меня смутил все-таки чисто футбольный момент: Уткин, ничтоже сумняшеся, провозгласил московское "Динамо" единственным советским клубом, никогда не вылетавшим из Высшей лиги союзного чемпионата, неуверенно, но все же заявив, что киевское "Динамо" вылетало в низший дивизион. Но ведь такого не было! Настоящий киевский болельщик (не говоря уже о журналисте) с молоком матери впитал непреложную истину: киевское "Динамо" не вылетало никогда, сыграв в абсолютно всех чемпионатах СССР и Украины в Высшей (Премьер-) лиге! Как может такой знаток футбола, как Уткин не знать об этом! Да и как украинский журналист, берущий интервью у Василия и услышав такие кощунственные слова (о вылете "Динамо"), может не возразить! Значит, спрашивающий согласен с собеседником или просто не знает футбольной истории. Изучение матчасти все-таки необходимая вещь для любого журналиста, претендующего на профессиональный статус. А "классико", несмотря ни на что, у нас есть и способно преподносить сюрпризы!

Алексей Рыжков