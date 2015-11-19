Париж, Париж — сон наяву, или Почему Украина достойна участия в Euro-2016

Итак, мы едем во Францию на форум лучших футбольных сборных Старого Света. Не без нервов, но заслуженно украинцы преодолели по сумме двух матчей сопротивление словенцев.

Честно скажу: когда узнал, что жребий определил нам в соперники на стадии плей-офф подопечных Сречко Катанеца, обрадовался. Конечно, из суеверия я это не афишировал. Но, во-первых, искренне считал словенцев слабейшим из возможных вариантов (датчане, ирландцы и норвежцы представлялись более упорными оппонентами). Во-вторых, уж очень горькой была обида на балканцев за поражение в плей-офф к Euro-2000, и случай для реванша представлялся едва ли не идеальным. В-третьих, памятуя о мокром снеге, если и не решившем тогда судьбу украинско-словенских дуэлей, то ощутимо повлиявшем на нее, хотел, чтобы "сине-желтые" избежали погодных катаклизмов. Согласитесь: в Норвегии или Дании в это время года они бы были куда вероятнее, чем в Словении.

Результат львовской игры убедил меня в правильности моей позиции. Вот только я не предполагал, что в Словении хозяева будут действовать еще наглее в борьбе за верховые мячи, играть в откровенно провокационной манере. Казалось бы, репутация турецкого арбитра Джюнейта Чакыра, назначенного обслуживать матч в Мариборе, не способствовала развязному поведению. Свое реноме он подтвердил уже в первой пятиминутке встречи, предъявив желтые карточки двум капитанам команд — людям, с которыми несколькими мгновениями ранее обменивался приветственными рукопожатиями и широкими улыбками. Но, тем не менее…

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Остановлюсь на контрапунктах противостояния и моментах, отлично иллюстрирующих происшедшее.

1. Украинская заносчивость. "А во сколько наши играют со… Словакией?" — такой вопрос на прошлой и в начале нынешней недели мне задало добрых полдесятка человек. Причем, в основном, это — коллеги, люди, разбирающиеся в футболе и геополитике. Тем не менее, путая словенцев со словаками, они словно подчеркивали украинский фаворитизм. Правда, я неизменно отвечал, что со словаками мы уже имели несчастье сразиться в группе, но я не против реванша на полях Франции. А проценты, которые футбольные люди и перед первым матчем, и между двумя играми давали на победу или собранность Украины, поражали своим диапазоном — 110, 200 и даже миллиард! Да, именно в миллиард процентов оценил тренер "Говерлы" Вячеслав Грозный вероятность того, что сборная Украины не расслабится после первой игры! И ведь оказался прав!

2. Наши преимущества. Вес Украины в футбольном мире значительнее, чем Словении. Не буду говорить о том, сколько обладателей "Золотого мяча" родилось на нашей земле и сравнивать с аналогичным показателем словенцев. Скажу о том, что в развитии футбольной инфраструктуры и общему интересу к игре миллионов мы значительно опережаем Словению. Мне сложно представить, чтобы в ближайшем будущем эта экс-югославская страна делегировала своего представителя в вице-президенты УЕФА, получила бы право на проведение крупного футбольного форума или хотя бы добилась права провести какой-либо из финалов еврокубков. О чем говорить, если для проведения решающего матча за право поездки на европейский футбольный форум во Франции Словения предоставила пусть и современную, но всего лишь 13-тысячную арену! Наши стадионы в не избалованных большим футболом, не представленных в премьер-лиге Сумах, Тернополе или Кировограде поболе будут.

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То, что в футбольном отношении наши были лучше словенцев, думаю, мало кто будет отрицать. Что? Вам не понравился второй матч? Да, вы, батенька, эстет. Попробуйте-ка выйти через два дня на третий играть на поле очень мотивированного, не гнушающегося грязных приемов оппонента, к тому же кардинально обновившего состав, введя ряд свежих футболистов. Много ли вы вспомните моментов у наших ворот? Уверен, что немного. Арифметически же мы превзошли словенцев и по общему количеству ударов, и по числу ударов в створ ворот, да и, как по мне, по опасным моментам.

3. Два разных тайма. Расхожее футбольное выражение абсурдно по своей сути, ведь еще никогда не было такого, чтобы два тайма одного матча прошли бы под копирку. Не скажу, что оно применимо и к игре в Мариборе. Отмечу прозорливость российского футбольного обозревателя Константина Генича, который, рассуждая о том, какая из ставок на этот матч может сыграть, абсолютно точно предсказал ход игры. Россиянин, судя по всему, не питавший особых симпатий к Украине, порекомендовал поставить на гол словенцев в первой половине игры и на гол украинцев после перерыва. Мол, имея недостаточное для общей победы преимущество в один мяч, словенцы пойдут вперед, станут раскрываться, а украинцы этим воспользуются. Все сбылось!

4. Персоналии. Как и после львовской игры, в нашем составе хотелось бы выделить всех. Сине-желтая дружина продемонстрировала волю и умение терпеть. Отмечу высокий (92) процент точных передач в выездной игре Евгения Хачериди и Евгения Селезнева. По сумме двух матчей в этом компоненте Селезнев однозначно лучший в нашей команде (во Львове абсолютно все его передачи были точными!). И еще хочу сказать о третьем Евгении — Коноплянке. Наш полпред в "Севилье" (если хотите, можно взять шире — в европейском футболе) был раскритикован частью болельщиков за вторую игру. Позволю себе не согласиться с народом. Аргумент в мою пользу — статистика. Именно на Коноплянке словенцы фолили больше, чем на ком-либо из наших игроков — целых пять раз!

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По версии официального сайта УЕФА, сразу четыре украинских футболиста вошли в символическую сборную ноябрьских стыков — Шевчук, Федецкий, Ярмоленко и Селезнев. Это больше, чем представителей какой-либо другой страны!

И отмечу работу тренерского штаба нашей команды. Мы любим критиковать этих людей, чего греха таить. Но подчеркну, что именно Михаил Фоменко сотоварищи вдохнул жизнь в нашу национальную команду в отборе к бразильскому мундиалю. Увы, тогда самой малости не хватило, чтобы поехать в страну самбы и кофе. Сейчас же этот важный плей-оффный шаг наконец-то сделан. И футбол, демонстрируемый нашей командой нынешней осенью, радует глаз, а непроходимости украинской обороны могут позавидовать практически все сборные континента: число команд, пропустивших в нынешней кампании меньше мячей, чем подопечные Михаила Фоменко, можно пересчитать на пальцах одной руки!

5. Успели на парижский поезд. И еще одна особенность, на которую мало кто обратил внимание: наша команда квалифицировалась на Euro самой последней из всех стран-участниц. Гол, забитый Андреем Ярмоленко аж на 97-й минуте матча в Мариборе, претендует на то, чтобы стать наиболее поздним за всю историю нашей национальной команды. Действительно, так долго ждать забитого своими любимцами мяча и дождаться (что важно!) нашим фанам еще не приходилось и вряд ли придется: нечасто ведь во втором тайме компенсируют 7 минут (в Мариборе было пять, но отыграли побольше). Мы успели вскочить в уходящий на Euro поезд! Причем, нам достались не худшие места: Украина посеяна во второй корзине, что позволит избежать на групповой стадии матчей с такими сильными командами, как, к примеру, сборные Италии и Хорватии.

Впереди — новый календарный футбольный год. И он будет не рядовым для Украины. Второе Euro подряд мы — среди лучших сборных континента. Но если предыдущее право участия было завоевано только потому, что мы являлись страной-соорганизатором турнира, то нынешнее добыто в прямом смысле по́том и кровью наших футболистов. Артема Кравца соперники не пожалели, но мужественный форвард, даром, что какое-то время был с окровавленным лицом, не только остался на поле после оказания медицинской помощи, но и внес весомый вклад в забитый нашей командой гол. Андрей Ярмоленко, непосредственно отправивший мяч в сетку, даже сказал, что, если бы была такая возможность, он авторство этого мяча официально приписал бы именно Артему.

…Банальности вроде "сборная объединила страну" или "что нам делать на Euro с такой игрой" я сознательно не комментирую. Думаю, что эти слова до старта турнира во Франции мы услышим еще не раз. Причем говорящих будет распирать от собственной важности и "оригинальности" сказанного.

фото: ffu.org.ua