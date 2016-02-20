Майка с Путиным, или Почему в России смешивают патриотизм с любовью к хозяину

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
20 февраля 2016, 19:45

Футболисту угрожает 10-матчевый "бан" в Европе.

Российский футболист Дмитрий Тарасов оказался в эпицентре грандиозного скандала, засветив после матча своей команды майку с портретом Путина и надписью "Самый вежливый президент". Тарасовская команда "Локомотив" играла в Стамбуле с одним из грандов турецкого футбола "Фенербахче" и без вариантов уступила — 0:2.

Поступок Тарасова привлек внимание УЕФА. Европейские футбольные инстанции открыли против незадачливого "патриота" дисциплинарное дело. Оно будет рассмотрено 17 марта. Футболисту угрожает 10-матчевый "бан" в Европе. Появилась информация о штрафе в 300 000 евро (показательно, что в стране, на всех фронтах "воюющей с пиндосами" и противостоящей едва ли не в одиночку "растленной Европе", суммы штрафов и поощрений рассчитывают в европейской валюте, иногда используя и американскую), якобы наложенном клубом на игрока, и спустя какое-то время ее опровержение. Резонанс дело Тарасова вызвало немалый. Кто только ни высказался за эти дни об этом инциденте!

Дмитрий Тарасов

Дизайнер, автор футболок с президентом РФ (вот ведь тонко чувствует человек конъюнктуру "ватного" рынка!) Александр Конасов встал на сторону футболиста: "Если он гражданин России, патриот и любит нашего президента, почему он не может выразить свою позицию? Мне кажется, каждый патриот России должен делать, как он, тем более у нас такая эскалация конфликта с Турцией идёт. Зачем сидеть где-то в сторонке и наблюдать за этим всем беспределом, который творится сейчас". Ну, смешивать патриотизм с любовью к сюзерену на одной восьмой части суши умели всегда. А насчет беспредела сказано точно, вот только, боюсь, что этим словом мы с г-ном Конасовым называем разные явления.

Российские футбольные обозреватели в своей массе давят на то, что футболист подставил и себя, и клуб. При этом в клубе-то должны были знать, что надел в тот вечер Тарасов — мол, как не углядеть в раздевалке портрет вождя на футболке. При этом футбольные медийщики отмечают крайне слабую игру полузащитника. Едва ли не единственный этнический русский в стартовом составе "Локо" (остальные россияне — Александр Самедов, Ренат Янбаев, Алан Касаев и натурализованный бразилец Гильерме) в Стамбуле "отличился" разве что желтой карточкой. И этим, мол, подставил Самого. Ну, не любит кремлевский властитель соседствовать с поражениями! А тут, понимаешь, какой-то футболист захотел спровоцировать турецкую публику! Но та, пребывая в благодушном настроении после уверенной победы (счет, правда, мог быть намного бо́льшим, а так у "Локо" еще остается шанс взять реванш в ответном матче), особенно на эту акцию не отреагировала. Замечу, что некоторые уважаемые футбольные обозреватели (Василий Уткин) в поисках ли политических дивидендов или вполне искренне признаются при этом в наличии в своих гардеробах аналогичных футболок. Ерничанье? Не думаю.

Российские стихотворцы отреагировали на стамбульский инцидент написанием поэтических строчек. К примеру, в Рунете активно цитируют такие стихи, автора которых установить весьма нелегко.

Нет у нас в футболе настоящих асов, 

Хоть один бы с турками голевой момент, 

Но к трибунам вышел футболист Тарасов 

И засветил на майке Путина портрет.

 

Сей поступок странный не был безрассуден, 

Хоть и футболист он, но парень не дурак. 

Проиграли, хрен с ним, вот вам, гады, Путин! 

В мире нынче Путин, всё равно, что fuck. 

 

Выиграть в футболе, скажем, для примеру 

Тут у них ни силы, ни желанья нет 

Ведь гораздо проще совершить карьеру, 

Выставив, где надо, правильный портрет. 

 

Надоело парню по полю сайгачить, 

По мячу устала колотить нога. 

Метит, проходимец, в Думу, не иначе! 

Там уже спортсменов, кстати, до фига. 

 

Безусловно, будет родиной отмечен 

Дмитрия поступок, ждёт его успех.

Пусть он ноль в футболе, как в нефтянке Сечин, 

Но зато надёжный, верный человек.

 

Министр спорта РФ Виталий Мутко заметил: "Это нормально, что ребята патриотичны… Просто всему свое место и время". Пассаж о "патриотичности" российских спортсменов (в понимании чиновника) занял значительно больше места, чем рассуждения о месте и времени. Просто не вижу нужды в том, чтобы в очередной раз приводить полную версию слов государева человека, под патриотизмом понимающего восхищение вождем. Не он один такой.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков обвинил в стамбульском скандале… УЕФА. Да, опытный функционер прямо заявил, что стоило развести российские и турецкие клубы в еврокубках (к слову, с украинцами россиян уже разводят, если дело так пойдет и дальше, то россиянам попросту не с кем будет играть). А футболка с Путиным… Может примета у Тарасова такая. Интересно, Колосков искренне считает, что тарасовская примета распространяется только на игры на территории Турции?

Люди, связанные с "Локомотивом" (те, у которых в жилах, по образному выражению, течет красно-зеленая кровь), задним числом осуждают поступок своего футболиста. Так, одна из легенд "Локо" Игорь Чугайнов высказался предельно четко: "У футболиста всегда есть возможность быть настоящим патриотом, выполняя свою работу на поле. Играя против турецкой команды, ты можешь абсолютно спокойно и, подчеркну, в рамках своей профессии сделать стране имидж и заставить людей гордиться твоим клубом и родиной. Однако в игре с "Фенербахче" этого не произошло. Патриот бы грудью встал на защиту своих ворот! Но когда Соуза расстреливал ворота "Локомотива", господина Тарасова с его грудью я и близко не видел, хотя это футболист опорной зоны. Не надо подменять патриотизм дешёвыми провокациями".

А вот другой человек, имевший в свое время отношение к "Локомотиву", Анатолий Бышовец придерживается несколько иной точки зрения: "У Дмитрия Тарасова не было какого-то злого умысла, когда он показал эту футболку после матча с "Фенербахче". Политически никакой реакции не возникло. Она последовала только со стороны организаторов и представителей УЕФА. Это естественный и патриотический поступок, а не форма демарша". Интересное у экс-киевлянина понятие российского патриотизма! Скажите, можете ли вы себе представить, чтобы игрок "Днепра", сражающийся в конце 1990-х годов в еврокубках, мог поддеть под игровую футболку майку с портретом Леонида Кучмы? Или кто-то из украинцев "Шахтера" во время президентской каденции Виктора Януковича облачился бы в текстильное изделие с ликом межигорского сидельца? А кто-нибудь из звездного киевского "Динамо"-75 в футболке с изображением Владимира Щербицкого вам представляется? Абсурдно ведь, не так ли? Доколе представители российской секты "Мыодиннарод" будут адептами этой веры? Интересно, а как играется в одной команде с поклонником Путина украинцу Тарасу Михалику? Не испытывает ли наш соотечественник внутреннего дискомфорта?

Ольга Бузова с портретом мужа на майке

Сейчас вовсю идет спор о том, чего больше в поступке Тарасова — пацанского желания насолить "стратегическим врагам", выполнения указания президента клуба Ольги Смородской (а как еще теряющей футбольный вес женщине заработать дивиденды у клубного совета директоров!) или пожелания жены, гламурной теледивы Ольги Бузовой (заявившей, что муж, мол, "таким образом выразил любовь к своей стране", отмечу, что слова "Россия" и государственного флага на упоминаемой футболке нет), тонкого расчета с перспективой политической карьеры, совкового чинопочитания, неумения просчитывать последствия своих поступков, недалекости ревностного ватника? Думаю, всего понемногу. Что дальше? Не исключаю того, что российские футболисты встанут на защиту коллеги и проведут какую-нибудь путино-футболочную акцию на матчах чемпионата России. Штраф для футболиста? Ой ли? Оштрафовать в России ЗА ЭТО — себе дороже. А касательно российских комментаторов… Читая их высокомерные осуждения/порицания, сводящиеся, как правило, к сарказму над недалекостью футболиста, ловлю себя на мысли, что ни один из них не указывает корень проблемы. А он — в болезни всего российского общества. И случай уже сейчас является запущенным. А дальше? Не исключаю того, что хворь будет усугубляться. Собственно, нездоровье российского общества нас бы не волновало так уж сильно, если бы это общество не пыталось заразить им нас ценой тысяч жизней наших соотечественников. А так, конечно, чего уж там, "это же просто футболка".

фото: @molniasportsuper.ru

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УЕФА футболка Алексей Рыжков Тарасов локомотив Фенербахче майка
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