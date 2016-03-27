Символ 70-х, или Почему потеря Кройфа невосполнима для мирового футбола

В Барселоне в возрасте 68 лет скончался легендарный "летучий голландец", трехкратный обладатель "Золотого мяча" Йохан Кройф.

Йохан Кройф… Это не просто гениальный футболист, это проводник тотальной революции в футболе в 1970-х годах. Последней из возможных футбольных революций, как любят подчеркивать футбольные историки. Его называли символом эпохи. Духовная раскрепощенность, хипповская свобода 70-х, очевидно, не могли не отразиться и на футболе того времени. И вот появляется организованный хаос на футбольном поле. Главный футбольный стратег Страны тюльпанов Ринус Михелс в ту пору бросил вызов ортодоксальному пониманию популярной игры. А основным воплощением этого вызова непосредственно на поле стал Йохан Кройф.

"Команда была готова участвовать в принятии решений", — так объяснил суть футбольной тотальности сам лидер голландского футбола. Как нельзя лучше выразил вклад Кройфа в развитие Игры нидерландский журналист Хуберт Сметс, написавший: "Кройф был первым игроком, понявшим, что он является художником на поле, и первым, кто желал и мог объединить искусство спорта во что-то целостное". А поклонники этой целостности — "дети цветов" (если хотите, "тюльпанов") — стали заполнять трибуны европейских стадионов, создавая "оранжевое настроение" и знаменуя приход новой эпохи.

Бытует мнение, что именно тотальный футбол (все в защите — все в нападении) Михелса, Кройфа и Ко социализировал эту спортивную игру, сделав ее подлинным явлением общественной жизни. И бурные 70-е стали идеальной почвой для всеобщей тотальности. Тогда ведь термин "тотальный" стал, простите за каламбур, тотально внедряться во все сферы жизни. В мире вовсю заговорили о "тотальной урбанизации", "тотальной окружающей среде", "тотальной энергии".

Позже историки свяжут все эти революции (в том числе и футбольную) с упадком веры в мировом сообществе. Притянуто за уши? Отнюдь. По мнению Джонатана Уилсона, автора книги о футбольных тактиках "Революции на газоне", "два выдающихся представителя той системы как атакующей силы, "Аякс" и "Динамо" (Киев), появились в Нидерландах и СССР, верно, двух самых нецерковных сообществах планеты того времени".

Тотальный футбол — это быстрая смена позиций, пока сбитый с толку противник, разбирается, что да как, корыто уже разбивается, и незадачливому вратарю приходится раз-другой-третий вынимать мячи из сетки. Тотальный футбол — это создание пространства, а сам этот процесс у голландцев был доведен да автоматизма. "Футбол тогда хорош, когда он инстинктивен", — твердили птенцы гнезда Михелса. Что же касается создания пространства, то уж кому-кому, а представителям Страны тюльпанов просто необходимо это делать. Вся история голландцев — это борьба с паводками и наводнениями, битва за пространство. И еще очень важно, что, по сути, тотальный футбол — это телепатическая связь между футболистами, примерно, как у ботов из одноименной трилогии Макса Кидрука. Но, в отличие, от подчинявшейся психосуществу толпе зараженных ботов, каждый из членов футбольной команды, исповедующей тотальный футбол — думающий индивидуум, игрок до мозга костей. А это позволяло творить на футбольном поле. И этим творчеством до сих пор восхищается благодарный футбольный мир.

У каждого из нас свой Кройф. Кто-то, как люди "из раньшего времени" (помните "Золотой теленок" и Паниковского), до сих пор по старой привычке зовет Йохана Круиффом (ну, не дружили в СССР с иностранными языками даже журналисты ведущих изданий). Пусть так. Для меня он тоже длительное время был именно "Круиффом". В книге Олега Блохина и Дэви Аркадьева "Футбол на всю жизнь" одна из глав носит название "Я увидел игру Круиффа". В ней очень точно передаются эмоции топ-звезды нашего футбола: "Пусть по телевизору, но я увидел игру Круиффа! В моей футбольной биографии это был переломный момент. Я в те дни ходил, как завороженный. Игра Круиффа произвела на меня такое сильное впечатление, какое, наверное, произвела бы весть о прилете на землю марсиан. Я открыл для себя совсем иной футбол… Нападающий играет по всему фронту атаки. Мало того, что Круифф отходит назад и сам организует атаку, он великолепно видит поле, тонко понимает игру и отменно руководит действиями своих партнеров!.. Тот наглядный урок, который преподнес мне по телевизору Круифф, оказался мощным толчком в поиске. Могу с уверенностью сказать, что я начал формироваться как футболист лишь на четвертом году жизни в большом футболе, когда увидел игру Круиффа. До чего же он разнообразен!"

Для легендарного Франца Беккенбауэра Йохан был достойным соперником на футбольном поле, а, получив известие о кончине великого голландца, кайзер Франц отреагировал записью в своем Твиттере: "Я шокирован. Я потерял не просто друга, я потерял брата". "Гений, легенда, эпоха, памятник футболу!" — мировые звезды первой величины словно соревнуются в звучности эпитетов в адрес летучего голландца.

Разновозрастные болельщики, вероятно, разными словами охарактеризуют появление Кройфа-Круиффа в своей фан-биографии. Для самого старшего поколения (шестидесятников), этот голландец — символ новой эпохи, окошко в Европу, ниспровергатель догм, романтичный прагматик. Для детей 1970-х это кумир первых лет жизни, человек, научивший любить и понимать великую игру. Для более молодых людей это — тренер "Барселоны" 90-х, своего рода мостик в нынешнее время, когда "Барса" громит всех и вся. Для юных фанов Йохан — отец Хорди, игравшего в конце прошлого десятилетия в донецком "Металлурге". А ведь приглашение стареющего сына легенды в малопопулярный украинский клуб — тоже дань уважения его великому отцу, попытка вербовки болельщиков с помощью звучной фамилии.

Во время пятничного матча сборных Нидерландов и Франции минутная (на 14-й минуте матча) стоячая овация на "Амстердам Арене" в память скончавшейся легенды поразила мир.

Сама игра, думаю, понравилась бы Кройфу, хоть "оранжевые" и уступили 2:3, но лучшие образцы тотального футбола продемонстрировали в пятницу обе команды.

Такие же акции состоялись и в прошлом году, когда была обнародована информация о борьбе Кройфа с раком (правда, некоторые российские коллеги не смогли по 14-му номеру и имени "Йохан" идентифицировать адресата овации поддержки, ну, да Бог им судья).

14-й номер Кройфа изъят из обращения в "Аяксе", а футбол, подаренный нам великим голландским мастером, будет жить вечно. И это не пафос, а холодная констатация факта. Революций в футболе уже не будет, и поэтому потеря символа последней и главной революции Игры невосполнима.