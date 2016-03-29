Скотный двор, или Почему Томенко и Фирсова лишили депутатских мандатов

Молниеносное лишение мандатов депутатов Николая Томенко и Егора Фирсова — это не только вопрос о соответствии решений съезда партии "БПП — Солидарность" и ЦИКа украинскому законодательству. Это и еще и вопрос равноправия народных избранников.

В Верховной Раде заседают депутаты, которые на равных участвуют в законодательной деятельности, голосуют, работают в комитетах и комиссиях. Почти все эти депутаты — за исключением небольшого количества внефракционных — члены фракций и депутатских групп. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что никакого равноправия между ними нет. Депутата Виктора Чумака, который не так давно вышел из фракции БПП, никто не может лишить мандата. Потому что он — мажоритарщик и за ним его избиратели. А за Томенко и Фирсовым как бы никого и нет.

Но в этом — еще одна фальсификация реальности. Можно, конечно, утверждать, что избиратель голосует за тот же БПП исключительно из-за фамилии Петра Порошенко. Но с политической точки зрения это, конечно же, не так. Избиратель голосует за политическую силу, исходя из совокупности ее кандидатов. И в этом смысле вклад Томенко и Фирсова в победу БПП не меньший, чем любого другого кандидата от этой политической силы, а их выход из фракции — отражение ее внутренних проблем. И, по большому счету, нужно бороться именно с этими внутренними проблемами.

Можно, конечно, считать, что победа на выборах депутата-мажоритарщика — это исключительно его личная заслуга. Но это ведь тоже не вся правда. Ведь большая часть мажоритарщиков баллотировалась на выборах под флагами тех или иных политических сил — и при их действенной поддержке. Но при этом никаких дисциплинарных мер к таким "отказникам" применять нельзя. А к списочникам — можно. Да, возможно, в этом есть некая юридическая логика, но политической — никакой. Потому что в нынешнем своем виде парламент напоминает "Скотный двор" Оруэлла, где все равны, но есть животные, которые "ровнее других". Потому что в ситуации, когда списочника можно лишить мандата, а мажоритарщика — нет, мы создаем депутатов двух сортов и демонстрируем избирателю, что на самом деле на состав Верховной Рады влияет не он, а партийные вожди. Потому что мы снижаем ценность голосования за партийные списки и демонстрируем, что весь смысл — именно в фамилиях этих вождей. Но тогда это уже не голосование, а простая аккламация. Давайте просто голосовать на выборах в парламент за Порошенко, Тимошенко или Ляшко — а депутатов они нам назначат сами. Нет? Не нравится? Но именно так дело и обстоит. И никто при этом не задумывается об изменении самой избирательной системы, обязанной обеспечить равноправие депутатов и их право на собственное мнение.

Именно это и является демонстрацией самого настоящего кризиса парламентаризма.