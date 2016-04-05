Гибель офшора и наш с вами мир

То, что украинский интерес к глобальному журналистскому расследованию исчерпывается попытками понять, что нарушил Порошенко и есть ли российский паспорт у Труханова — это по-нашему, факт. Мы никогда не хотим замечать подлинных последствий происходящего и привычно сосредотачиваемся на наших родных частностях.

А ведь самое главное — это то, что офшоры буквально "раздевают". Раздевают так, как за несколько лет до этого "раздевали" гарантировавшую полную анонимность банковскую систему целого ряда европейских стран — и добились успеха, между прочим, тоже с помощью таких вот "утечек". А сейчас пришло время офшоров. Всем было давно известно, что офшоры существуют на границе между дозволенным и запрещенным, между законом и беззаконием — и никогда не возможно до конца понять, где заканчивается честный бизнес и начинаются преднамеренные или непреднамеренные нарушения.

Сейчас всему этому приходит конец. Естественный. Потому что глобальной экономике не нужны возможности нарушения общих правил — иначе она попросту начинает буксовать, иначе беззаконие распространяется с одной страны, вовлеченной в общий рынок, на все остальные. И дело не в Путине, не в Асаде, не в Месси. И даже не в Порошенко. Дело — именно в правилах. Когда основатель Центра по расследованию коррупции и организованной преступности Дрю Салливан говорит о том, что предложенные к публикации документы изменят мир, он именно это и имеет в виду.

Причем это не конец. Все только начинается. Обнародована база документов только одной юридической фирмы, а всего по миру их около двух тысяч. И еще очень многим придется столкнуться с обнародованием своих баз данных. И еще очень многим политикам и знаменитостям придется морщиться и уходить в отставку или тень. Так будет ровно до того момента, пока офшоры не сдадутся и не станут прозрачными регистраторами честно заработанного. Потому что против офшоров — если вы еще не поняли — играют не только журналисты. Против офшоров играют могущественные государственные структуры, которые не могут подобраться к серым зонам законным способом и используют свободу слова в качестве отмычки. Да, цинично — но работает. Всегда срабатывало — и на этот раз тоже не подведет.

Что в результате? А в результате мир просто станет лучше. Потому что вовлеченные в офшорные схемы элиты быстро поймут, что больше прятаться негде. И для сохранности капитала нужно менять собственные страны — чтобы в этих странах можно было безопасно заниматься бизнесом, хранить деньги, регистрировать предприятия.

Если вас интересует, какой мир изменится — как и обещал это накануне публикации результатов расследования Салливан — то я отвечу вам: изменится наш с вами мир.