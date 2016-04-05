Гибель офшора и наш с вами мир

Виталий Портников

Публицист, журналист

5 апреля 2016, 18:03

Глобальной экономике не нужны возможности нарушения общих правил — иначе она попросту начинает буксовать.

То, что украинский интерес к глобальному журналистскому расследованию исчерпывается попытками понять, что нарушил Порошенко и есть ли российский паспорт у Труханова — это по-нашему, факт. Мы никогда не хотим замечать подлинных последствий происходящего и привычно сосредотачиваемся на наших родных частностях.

А ведь самое главное — это то, что офшоры буквально "раздевают". Раздевают так, как за несколько лет до этого "раздевали" гарантировавшую полную анонимность банковскую систему целого ряда европейских стран — и добились успеха, между прочим, тоже с помощью таких вот "утечек". А сейчас пришло время офшоров. Всем было давно известно, что офшоры существуют на границе между дозволенным и запрещенным, между законом и беззаконием — и никогда не возможно до конца понять, где заканчивается честный бизнес и начинаются преднамеренные или непреднамеренные нарушения.

Сейчас всему этому приходит конец. Естественный. Потому что глобальной экономике не нужны возможности нарушения общих правил — иначе она попросту начинает буксовать, иначе беззаконие распространяется с одной страны, вовлеченной в общий рынок, на все остальные. И дело не в Путине, не в Асаде, не в Месси. И даже не в Порошенко. Дело — именно в правилах. Когда основатель Центра по расследованию коррупции и организованной преступности Дрю Салливан говорит о том, что предложенные к публикации документы изменят мир, он именно это и имеет в виду.

Причем это не конец. Все только начинается. Обнародована база документов только одной юридической фирмы, а всего по миру их около двух тысяч. И еще очень многим придется столкнуться с обнародованием своих баз данных. И еще очень многим политикам и знаменитостям придется морщиться и уходить в отставку или тень. Так будет ровно до того момента, пока офшоры не сдадутся и не станут прозрачными регистраторами честно заработанного. Потому что против офшоров — если вы еще не поняли — играют не только журналисты. Против офшоров играют могущественные государственные структуры, которые не могут подобраться к серым зонам законным способом и используют свободу слова в качестве отмычки. Да, цинично — но работает. Всегда срабатывало — и на этот раз тоже не подведет.

Что в результате? А в результате мир просто станет лучше. Потому что вовлеченные в офшорные схемы элиты быстро поймут, что больше прятаться негде. И для сохранности капитала нужно менять собственные страны — чтобы в этих странах можно было безопасно заниматься бизнесом, хранить деньги, регистрировать предприятия.

Если вас интересует, какой мир изменится — как и обещал это накануне публикации результатов расследования Салливан — то я отвечу вам: изменится наш с вами мир.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Порошенко Виталий Портников авторская колонка офшор Панама Панамский архив Mossack Fonseca Салливан
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять