Разговор с Путиным, или Почему презрение Запада плодотворнее заискивания

Виталий Портников

Публицист, журналист

17 мая 2016, 15:09

Разговаривать с хозяином Кремля можно, но не как с равным, а как с изгоем.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства вновь говорит о возможности возвращения путинской России в "большую семерку" в качестве восьмого участника — несмотря на то, что в ведомстве федерального канцлера однозначно заявили, что формат "семерка плюс Россия" завершен навсегда. Но Штайнмайер уверен в обратном. Он выступает против "изоляции и разобщенности" и надеется, что Россия сможет вернуться в клуб развитых стран после выполнения Минских соглашений.

Такие разночтения в позициях федерального канцлера и министра иностранных дел не должны удивлять. Это и есть "большая коалиция" во всей красе. То, что в своих попытках прервать изоляцию Кремль будет действовать через немецких социал-демократов, одним из лидеров которых является Штайнмайер, было хорошо известно и ранее. Печально, конечно, что партия, многие активисты которой погибли в борьбе с нацизмом, сейчас подставляет плечо новому авторитаризму и экспансии. Но каждый копает себе политическую могилу сам.

Тезис Штайнмайера не так безобиден, как это кажется на первый взгляд. Можно, конечно, от него отмахнуться, считать, что это просто слова. Ясно, что Россия все равно не намерена выполнять Минские соглашения — и не даст своим западным доброжелателям ни одного шанса сохранить лицо. Но вот только Россию изгнали из "восьмерки" не из-за Донбасса. А из-за Крыма.

Путин и Штаймайер

Да-да, из-за Крыма. Именно нарушение путинским режимом международного права послужило причиной отказа руководителей ведущих стран мира от участия в совместном клубе с Владимиром Путиным. И если даже представить себе гипотетически, что Россия пойдет на выполнение Минских соглашений, выведет из Донецкой и Луганской областей своих военных и наемников и вернет Украине контроль над оккупированным участком государственной границы нашей страны, вопрос нарушения путинским режимом основ международного права это не решит. И никакие объяснения, что для разрешения международных конфликтов с Путиным все равно нужно разговаривать, тут не принимаются. Разговаривать — возможно. Но не как с равным. А как с изгоем. Так, как разговаривают с кремлевским правителем сейчас — не скрывая презрения. А как можно еще относиться к человеку, который пошел на нарушение фундаментальных норм международного права, который растоптал обязательства собственной страны? Только с презрением.

И это презрение для разрешения конфликтных ситуаций в мире куда плодотворнее заискивания.

фото: kremlin.ru

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