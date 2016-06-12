Европейская потеха: помешает ли "Баба-Яга" футбольному празднику?

До скачка популярности футбола в середине 1970-х советская сборная побеждала в Кубке Европы, дважды становилась вице-чемпионом континента. Полноценная телеэпоха только начиналась, и голубой экран не служил в такой степени медийной раскрутке футбольных звезд, как сейчас. Да и сами звезды были не столь огламурены, как нынешние.

Заболел футболом я с детства, и первыми крупными турнирами мастеров кожаного мяча, отложившимися в моей памяти, стали Мундиаль-78 в Аргентине и Олимпиада-80 в СССР (на киевских матчах того турнира довелось побывать и мне).

Серьезно воспринимать футбольный чемпионат Европы как социальное явление я стал с 1984 года. Тот турнир, также проводившийся во Франции, принес триумф хозяевам, а их звезды Мишель Платини, Жан Тигана и Ален Жиресс влюбили в себя значительную часть наших соотечественников. Тот чемпионат был интересным, драматичным, но, как по мне, имел два существенных недостатка: малый формат и отсутствие наших.

Четыре года спустя наших было в изобилии. Сборная СССР, возглавляемая Валерием Лобановским, фактически представляла собой национальную команду Украины с небольшими вкраплениями талантливых посланцев иных республик. Результат — вице-чемпионство — до сих пор остается для нашего футбола такой себе путеводной звездой.

Потом был триумф датчан в начале 1990-х, включенных в турнир в последний момент из-за санкций к Югославии. Немцы, катком прошедшиеся по своим соперникам в 1996 году, вызывали отторжение у большей части наших любителей футбола. Наш брат привык переживать за славян, потому и отдавал в финале свои симпатии Павелу Недведу, Карелу Поборски, Владимиру Шмицеру сотоварищи, выступавшим под чешским флагом. По правилу "золотого гола" (при голе в дополнительное время игра прекращается, а забившие объявляются победителями) немцы триумфовали благодаря трудам Оливера Бирхоффа. Вопрос "почему пропустившая команда не имеет возможности отыграться" так и повис тогда в лондонском воздухе.

На рубеже тысячелетий французы и итальянцы разыграли еврофинал в Роттердаме. Все шло к триумфу апеннинцев, но за мгновения до свистка об окончании второго тайма Сильвен Вильтор шансы уравнял, а Давид Трезеге на исходе первой дополнительной 15-минутки отметился "золотым голом". И снова — не отыграешься. Наставник французов Роже Лемэр назвал случившееся "подлинной победой атакующего футбола". Конечно, можно спорить о том, какой футбол считать атакующим (у Валерия Лобановского подобные определения всегда вызывали ироничную улыбку), но не чуждые романтизма натуры тогда приветствовали французскую викторию.

Зато в 2004 году победил циничнейший прагматизм. Сборная Греции под началом немецкого наставника Отто Рехагеля замечательно выстроила оборону, с которой ничего не смогли поделать лучшие команды Европы. Футбольный романтизм получил сокрушительный удар, а состав финальной пары (Греция — Португалия) в точности повторил состав матча-открытия. Примечательно и то, что действиями финалистов руководили тренеры-легионеры. Как там насчет пророков из своих отечеств?

Конец предыдущего и начало нынешнего десятилетия в европейском футболе ознаменовались доминированием Испании в европейском футболе. Сначала пиренейцы повергли в финале немцев, а в Киеве в 2012 году — итальянцев. Время, когда столица Украины стала столицей европейского футбола, сейчас вызывают ностальгическую грусть. Как же это было здорово! Фан-зоны с обилием туристов, море улыбок, селфи с болельщиками из разных стран!

И вот пошла очередная европейская футбольная потеха! Способна ли заболеть футболом наша страна? Набившая оскомину фраза об "отдушине" повторяется исправно. Украинцы, преодолевая визовые преграды, устремились во Францию (ставший знаменитым юный Володя Бобенчик с родителями все-таки добрался до Эйфелевой башни!). Что же это за штука такая, футбольный патриотизм? Это когда люди, в обычной жизни уделяющие мало внимания игре с мячом, приникают к плазмам в ожидании чуда. Пусть иные ультрас и кличут большие футбольные форумы попсой, но участие твоей страны в крупном соревновании становится импульсом к популяризации занятий спортом. А обращение же с мячом иных футбольных звезд, неустанный прессинг, организация обороны, креативная умная полузащита заставляют проводить параллели, скорее, с классикой. Изысканное совершенство сочетания приятных звуков, а не трехаккордная серость!

Переживая за нашу сборную, мы испытываем целую гамму эмоций: от тоски до безудержной радости, от возмущения до спокойного порицания, от ненависти к людям в черном до уважения к более успешному оппоненту. Для страны, в которой не прекращается война, футбол — одна из спасительных соломинок, потянувшись за которую, можно ощутить себя ребенком, если хотите Володей Бобенчиком, искренне радующимся возможности увидеть Францию и большой футбол на полях этой замечательной страны.

Будни должны быть разбавлены праздниками. И яркость стартового матча ЕВРО с участием сборных Франции — Румынии (2:1) настраивает на оптимистический лад. Увы, сейчас, как никогда ранее, еврофутболу угрожает террористическая опасность. Не хочу сгущать краски, но силы зла (помните предшествовавший Олимпиаде-80 иносказательно-ироничный, но при этом идеологически безупречный мультик "А Баба-Яга против"?) недвусмысленно угрожают безопасности футбольной фиесты. Думаю, выводы о том, кто представляет угрозу для Европы, большинство наших соотечественников сделало уже давно. Да и как показывает репертуар британских фанов, и там, у них потихоньку приходит осознание нынешних реалий.

Отложим все дела. Бизнес подождет. Вся Европа стала общим футбольным домом. Вкушаем прелесть футбольного действа!