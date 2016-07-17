Ориентация "Запад": почему портвейн нынче в моде?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
17 июля 2016, 18:30

Пока титулованные сборные на Евро-2016 выбивали друг друга, португальцы наращивали мощь, расправляясь с крепкими, но не столь духовитыми командами.

Отшумело-отгремело Евро-2016. После восьми лет испанской гегемонии титул законодателя футбольных мод на европейском континенте сместился чуть западнее — в Португалию. Именно там, на краю Европы, теперь живут лучшие мастера игры с мячом.

Неожиданный чемпион, говорите? Да, ладно вам! Разве Португалия не обладает подбором звезд первой величины из ведущих клубов мира во главе с неоднократным обладателем Золотого мяча Криштиану Роналду? Разве "еврозападенцы" не приучили футбольный люд к своей стабильности на европейских форумах, регулярно в нынешнем веке входя как минимум в восьмерку сильнейших, чаще в четверку, а то и достигая финала, как на Евро-2004? И, положа руку на сердце, когда вы увидели сетку плей-офф нынешнего Евро, то не подумали ли вы о том, что именно португальцы являются основными претендентами на титул? Ведь пока титулованные сборные Испании, Италии, Франции, Германии выбивали друг друга, тратя немало сил на внутричемпионские разборки (некоторые до них даже и не дошли: англичане своей беспомощностью против исландцев лишили публику возможности наблюдать четвертьфинал Франция — Англия), португальцы наращивали мощь, беспощадно расправляясь с крепкими, но не столь духовитыми и мастеровитыми командами. В итоге, делегат от чемпионской половины сетки — Франция — израсходовал немало эмоций в полуфинале с немцами и не вытерпел до конца в финале. И пусть Криштиану почти не играл в финальном матче, он все равно был лидером сборной Португалии и сполна заслужил свой триумф. Чего стоят только его дирижерские способности, проявленные на скамейке запасных в дополнительное время! А о прочности португальского футбольного дома говорит тот факт, что в текущем году сборная Португалии U-17 на Евро, проходившем в Азербайджане, оказалась сильнее всех своих сверстников. Да и в проходящем ныне в Германии чемпионате Европы U-19 португальцы пока подтверждают статус фаворитов, переиграв, в частности, в драматичном поединке хозяев турнира — немцев. А в фирменных спортивных магазинах по всему миру (в том числе и на родном Крещатике) нынче футболки сборной Португалии на самом видном месте, да и портвейн в соответствующих отделах супермаркетов бросается в глаза.

Незрелищный чемпионат, говорите? Да, возможно, любители голевых феерий несколько разочарованы. Пожалуй, лишь матч Франция — Исландия оправдал их ожидания (правда, ожидания острой борьбы в этом поединке были тщетными). Средняя результативность составила 2,12 гола за матч. В истории европейских футбольных форумов только три турнира имели более низкую активность голеадоров — в 1968 году (1,4), в 1980-м (1,93) и в 1996 году (2,06). Но, послушайте, футбольное зрелище — это не только забитые голы, но и накал борьбы, искусные финты, сумасшедшие вратарские сэйвы, элегантные подкаты, в конце концов, драматичные серии пенальти, подвиги Давидов против Голиафов. Всего этого было в избытке! Исландия и Уэльс стали настоящими открытиями турнира, забравшись очень высоко по турнирной лестнице, снискав немало симпатий нейтральных любителей футбола.

Европейская организация, говорите? Ой ли? Некоторые поля Евро-2016 не выдерживали никакой критики. Похоже, французским агрономам до наших по уровню профессионализма далековато. Не удалось стражам порядка пресечь и фанатские разборки (в Украине на Евро-2012 подобной вакханалии не было). Теракты? Да, во время Евро их не было. Трагедия в Ницце случилась уже по окончании главного футбольного турнира континента, но чувства абсолютной безопасности у многих фанов не возникало. Заигрывания с террористом номер один (нужно ли объяснять, кто это?) к добру не приводят. Террор может быть выражен не только во взрывах гранат и автоматных очередях, он может быть и с кулаками. Разве это не террор, когда отморозки, специально готовившиеся к демонстрации своих околофутбольных умений, избивают до полусмерти накачанных алкоголем и не готовых к дракам пузатых британских мужичков?

Провал доморощенных звезд, говорите? А ведь действительно провал. Евро — это не увеселительная прогулка, к которой необходимо готовиться в семейном кругу, при этом приправляя сборы пикировками с представителями твоей же сборной, но из клубов-конкурентов. Французскую еврокампанию сине-желтых хочется позабыть как можно скорее.

У нового наставника сборной Украины — Андрея Шевченко — нет тренерского опыта, говорите? Да, здесь не поспоришь. Но для нынешних украинских сборников Андрей является примером для подражания. Кто-то еще поиграл с ним в национальной команде, иной пересекался в матчах чемпионата Украины, другой приникал к телеэкрану, когда Шева творил свои футбольные шедевры на "Сан-Сиро". Убежден, что за него футболисты будут стоять горой! А Мауро Тассотти, Андреа Мальдера и Рауль Рианчо придадут тренерскому штабу сборной Украины как европейского шарма, так и тактической грамотности. Острословы, правда, замечают, что в штаб Андрея Николаевича "целесообразно" включить Наталью Королевскую и Остапа Ступку. Тогда, мол, очередной провал гарантирован.

"Наконец-то избавились от совкового менталитета", — так прокомментировал состав тренерского штаба сине-желтых один из болельщиков на популярном футбольном сайте. Я бы не торопился со столь быстрым выводом, но шаг в направлении европеизации нашего футбола всячески приветствую. В конце концов, разве есть в мировом футболе тренеры успешнее итальянцев или испанцев? Но вот от фразы "хуже, чем при Фоменко, уже не будет" я бы посоветовал надежно привить наших медийщиков. Ох уж эти прорицатели!.. В ней — и нотки самоуспокоенности, и неуважение к труду тренера, при котором Украина квалифицировалась-таки на Евро, и пока что не оправданный аванс для нового тренерского штаба. Вместо "хуже уже не будет" предлагаю такой: "вполне возможно, что будет лучше". Верим!

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