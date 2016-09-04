Толковый словарик бестолкового ватника, или Юбилейные советы

Реже встречаются, говорите? Да, но вкрапления "ваты" можно до сих пор видеть на стадионах (меньше), на общественных слушаниях (чуть больше), на наших разбитых многострадальных автодорогах (когда как), а на проплаченных митингах их видимо-невидимо. Ваш покорный слуга попытался составить словарик наиболее употребительных выражений, доносящихся из "ватных" уст, и дать рекомендации, как на это реагировать.

Но сначала к истории вопроса. "Ватник", или "вата" — это интернет-мем, то есть спонтанное распространение информации в Сети. В Украине "ватником" принято называть человека с постсоветской ментальностью, искренне не понимающего смысла существования нашего государства. Автором мема является россиянин из Новороссийска Антон Чадский. Его детище — картинка "ватника" — было впервые опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" в одной из групп 9 сентября 2011 года (совсем скоро можно будет отметить его 5-летие — чем не круглая дата!). В 2012 году мем приобрел широкую популярность и на других ресурсах в Интернете. Автор создал "ВКонтакте" группу, посвященную этому собирательному персонажу, — "РАШКА — КВАДРАТНЫЙ ВАТНИК". В ноябре позапрошлого года Антон Чадский покинул Россию из-за опасности политических преследований. Живет в Киеве. На рубеже прошлого года Антон провел юмористическое действо — вручение премии "Ватник года". В интернет-словаре русского неологического сленга дано следующее определение "ватника". Это — "собирательный образ русского патриотического быдла. Любит тоталитарную власть (Путин, Сталин), подчинение, уравнивание людей под одну гребёнку, водку и всё русское. Ненавидит США и всё нерусское. Святой праздник для ватника — 9 мая, на который ватник любит напиться и заявить, что "деды воевали". Патриотичен, безволен и непроходимо туп. Ирония и самоирония отсутствуют как таковые". Есть и другое определение ватника — "совок с активной гражданской позицией".

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Итак, к словарю. Не претендую не всеохватность. Думаю, каждый из вас сможет дополнить наш ватнословарный минимум фразами, слышанными от ваты на разных мероприятиях, в телефонных дискуссиях с российскими родственниками или задушевными беседами с русскими туристами в Турциях—Египтах (к этому сезону более применимо в Болгариях—Черногориях, там русских можно было найти в обильном количестве).

АМЕРИКАНЦЫ ПОССОРИЛИ ДВА БРАТСКИХ НАРОДА. Вдалбливаемая кремлевскими пропагандистами точка зрения находит живой отклик у среднестатистического "ватника". Мифический Дядя Сэм виноват, конечно, в параноидальном стремлении кремлевских мечтателей восстановить Советский Союз, кто же еще! Вот и известный футбольный эксперт Виктор Леоненко также не прошел мимо этой сентенции, включив ее в свой лексикон.

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ВЕДЬ БЫЛО ЖЕ МНОГО ХОРОШЕГО. Эта фраза обозначает восхищение советским временем. Чаще всего употребляется представителями старшего поколения, ностальгирующими по задорной и здоровой молодости, квазибесплатной медицине, батону по 22 копейки и колбасе по 2,20. В последнее время полюбилась и весьма молодым людям, подпавшим под псевдообаяние неведомой им эпохи.

ВСЕ РАЗВАЛИЛОСЬ. Эту фразу, как правило, используют люди, мало колесящие по Украине и России и не имеющие возможности сравнить ситуацию в двух странах. Когда слышу эти слова, сразу вспоминаю героя Вячеслава Невинного из рязановского "Гаража": "Списком, чего там волынку тянуть!"

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ДЕДЫВОЕВАЛИ. Это выражение стало ироничным мемом, которым показывают отношение к надоевшей пропаганде темы Второй мировой войны. Постоянные завывания ура-пропагандистов (как правило, мало интересующихся, собственно, военной темой и едва ли способных назвать даты, к примеру, Сталинградской битвы) о "подвиге народа во главе со Сталиным" утомляют многих в Украине и думающую прослойку в России. Особенно активизировались профессиональные завыватели в последнее десятилетие. Ветеранов, не понаслышке знающих, что и как было на страшной войне в середине прошлого столетия, увы, осталось уже мало. Никто кликуш не пожурит. Градус истерии можно безнаказанно поднимать.

ЕВРОПЕ МЫ НЕ НУЖНЫ. Здесь отображены комплексы заневестившейся девушки: мол, я такая хорошенькая ("красотою лепа, червлёна губами, бровьми союзна"), почему же никому не нужна? Что значит, нужны или не нужны? В эпоху рыночной глобализации новые рынки нужны всем, и открыть их для себя жизненно необходимо. А востребованность определяется качеством товаров и услуг, которые способен предложить наш бизнес. Чтобы ты был кому-то нужен, ты должен из себя что-то представлять.

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ЗА РУБЕЖОМ НЕ БЫЛ И НЕ ХОЧУ. Коль сидишь на печи, на убытки не взыщи! Лень и отсутствие любопытства — спутники настоящего "ватника". Зачем изучать зарубежный опыт? Чему могут нас научить бездуховные европейцы с американцами? Лучше сидеть в четырех стенах, нарекая на визовые заборы и тоскуя по временам "железного занавеса", когда путь за рубеж был заказан подавляющему большинству соотечественников. Было хоть не так обидно!

ИМ НАВЕРХУ ВИДНЕЕ. В Украине так говорят крайне редко, нам, вероятно, присуща, другая крайность — все время быть в оппозиции к любой власти. Но примерный "ватник", как правило, исходит из того, что начальство (избираемое иль нет, не суть важно) обо всем подумает за него. Перекладывание ответственности — популярный советский вид спорта.

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КАКОЙ БЫЛ ЧЕМПИОНАТ! Сейчас уже о привлекательности советского футбольного чемпионата говорят меньше. Пик стенаний о необходимости украино-российских футбольных разборок пришел на первую половину 1990-х. Для особо ностальгирующих регулярно старался жребий УЕФА, подбрасывая украинцам в соперники россиян. Разве это не интереснее, чем противостоять друг другу в рамках двухкругового чемпионата? Объединенный турнир (принципиально проигнорированный фанатами киевского "Динамо"), с помпой прошедший незадолго до войны на Донбассе, очевидно, призван был стать прообразом нового совместного рос-укровского чемпионата. Под это дело россияне даже придумали должность экс-тренеру киевского "Динамо" Валерию Газзаеву (горячему поклоннику Иосифа Сталина, кстати). Тогда наш северо-восточный сосед работал на подчинение себе Украины по всем направлениям, в том числе и в футбольном отношении. Ныне же еврокубковые встречи между украинцами и россиянами стали невозможными (исключение может составить разве что ситуация, когда представители двух крупнейших славянских стран синхронно выйдут в финал еврокубка). Ностальгию же вызывает, скорее, чемпионат Украины 4–5-летней давности. Тогда еще не было войны, а наш чемпионат кишмя-кишел звездными легионерами.

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МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ. Говорить о возможности повторения ужаса военного лихолетья может только человек, не познавший, что такое война. Сравните с антиватным: "Никогда снова!"

НАУКА НИКОМУ НЕ НУЖНА. Никому не нужна не наука, а ее имитация, а уважающие себя компании вкладывают колоссальные средства в научные разработки (цифра ежегодных расходов на R&D служит предметом особой гордости мировых корпораций). "Здесь я смог реализовать свои научные амбиции", — признался в частном разговоре со мной молодой научный работник, поменявший тесный кабинет с советской мебелью в столичном НИИ на оборудованный офис известной мировой компании со всеми условиями для творчества неподалеку от Киева. Прикладная наука всегда будет востребована, а наука-попрошайка действительно никому не нужна.

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НЕ СМЕШИТЕ НАШИ "ИСКАНДЕРЫ". В этом высказывании сквозит присущая "ватнику" агрессия. Санкции? А на это есть ракетный ответ.

СБОРНАЯ СССР НА ЕВРО-2016. Едва ли не любимейшее развлечение российской футбольно-журналистской "ваты" — составление различных вариантов сборной постсоветских стран. Чтобы "украинские партнеры" не обижались, запоребриковые медийщики включали в такие списки по 4–5 украинцев. Ну, а о том, что Андрей Ярмоленко родился в Ленинграде росспортСМИ любят вспоминать во время удачных международных матчей Андрея в составе "Динамо" или сборной Украины. При неудачах ленинградское младенчество главной украинской футбольной звезды россиянами "забывается".

ФАШИСТЫ, БЕНДЕРОВЦЫ. Так "ватники" окрестили несогласных со своей позицией. Вообще регулярное употребление слова "фашист" в украинском контексте говорит о каких-то внутренних "ватных" комплексах. А на воре шапка горит, не так ли?

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Как себя вести в диалогах с "ватой"? Самая лучшая реакция на "ватную" риторику — показное равнодушие. "Ватник" ведь жаждет общения, а все перечисленные фразы для него — своего рода стартовая площадка для дискуссии, обозначение своей позиции. Равнодушие его обычно шокирует, а фраза вроде "все будет хорошо" раздражает. В его системе координат все не может быть хорошо, поскольку не может ведь уже быть пресловутой колбасы по 2,20 и большинства (да хотя бы просто какого-либо представительства) у последователей "всесильного учения" в парламенте или в райсоветах. Немаловажно в общении с представителями "ватного" мира и терпение. Понимаю, нелегко, понимаю желание выплеснуть эмоции, но снисходительная улыбка вкупе с определенной долей иронии (и обязательно самоиронии, ведь ее наличие — отличительная черта неватника) разрядят ситуацию, заставят оппонента нервничать и одновременно подчеркнут ваше моральное превосходство. Плодотворных вам дискуссий и успешного поиска истины!

Алексей Рыжков