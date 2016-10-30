Футбольные сравнения "Динамо": почему бы не поддаться искушению?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
30 октября 2016, 09:31

Киевское "Динамо" попало на 20-е место ТОП-50 лучших команд в истории мирового футбола.

Вопросом "какая из команд лучшая в истории футбола" болельщики задавались неоднократно. Старожилы вздыхали: "Вот, в наше время…" Молодежь скептически усмехалась, говоря: "В ваше время пешком по полю ходили…" Этот спор вечен. На рубеже ХХ и ХХI веков журналисты спросили у Валерия Васильевича Лобановского: "Если бы команда "Динамо"-86 играла в нынешнем чемпионате Украины, то на какое место она могла бы претендовать?" Мэтр тренерского цеха ответил на вопрос косвенно, весьма философски, но очень точно: "Футбол ушел вперед…"

И все-таки искушение сравнить Пеле с Неймаром, а Марадону с Месси, Яшина с Нойером, а Беккенбауэра с Фабио Каннаваро есть, чего скрывать! Британский журнал FourFourTwo поддался ему и попытался определить 50 лучших команд в истории мирового футбола. На сегодня обнародованы имена команд с 50-й по 11-ю. И 20-е место в этом списке занимает киевское "Динамо" 1985—1987 годов. Одним местом выше киевлян 1980-х расположилась легендарная сборная Нидерландов 1974—1978 годов, позицией ниже — "Барселона" 1988—1994 годов. С двух сторон Лобановского, Беланова, Блохина и компанию окружают команды Йохана Кройффа. В национальной сборной своей страны в 1970-х годах он был лидером на поле, а в "Барселоне" рубежа 80-х—90-х годов главным тренером, идеологом, архитектором, если хотите — фундатором.

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"Динамо" с Кубком кубков-1986

Пояснительный текст FourFourTwo к 20-й строчке футбольного хит-парада всех времен приводит в некоторое замешательство: "На первый взгляд, "Динамо" (Киев) не место в этом списке. Украинцы никогда не проходили дальше полуфинала европейского кубка. До падения "железного занавеса" они никогда не могли выиграть чемпионство СССР несколько раз подряд. Хоть Игорь Беланов и Олег Блохин выигрывали "Золотой мяч", но они испытывали недостаток в кассовости, популярности".

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Ну, если под европейским кубком понимать Кубок европейских чемпионов, то автор, безусловно, прав. Но два Кубка Кубков и Суперкубок Европы в коллекции "Динамо" есть. Три подряд чемпионства в СССР динамовцы выигрывали в период с 1966 по 1968 годы. А что касается отсутствия кассовости, популярности, то британцу, написавшему такой бред, стоило бы побывать на заполненном до краев киевском стотысячнике в середине 1980-х. Тогда бы он проникся настоящей футбольной атмосферой, а не ее суррогатом с поп-корном, колой, индивидуальными сиденьями и неизменным исходом доброй половины стадиона до финального свистка, как это все чаще наблюдается в современной Англии.

 

1/16 Кубок обладателей кубков 1985/86. Динамо (Киев) — Утрехт — 4:1 

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1/8 Кубок обладателей Кубков 1985/86. Динамо (Киев)— Университатя (Крайова) — 3:0 

 

1/4 Кубок обладателей кубков 1985/1986. Динамо (Киев) — Рапид (Вена) — 5:1

 

1/16 Кубок Европейских чемпионов 1986/1987. Динамо (Киев) — Берое (Стара Загора) — 2:0

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Автор статьи отмечает роль Лобановского во внедрении "логического, научного анализа футбола, подходя к нему, как к шахматной игре". Расхожая фраза "не ищите логики в футболе" была подвергнута под сомнение именно научным штабом "Динамо" того времени. В материале также отмечается, что "Лобановский создал хет-трик из трех великих команд". Речь идет о "Динамо"-74—75, "Динамо"-85—87 и "Динамо"-97—99. Почему в хит-парад вошло именно "Динамо" середины 1980-х, а не "Динамо" середины 1970-х? Ну, этот вопрос, конечно, лучше задать авторам хит-парада. Однако, думаю, что все дело в возрасте авторов материала (ну, просто не помнят они футбол середины 1970-х годов) и интернет-доступности матчей того времени. Игры "Динамо" середины 1980-х в Сети есть, с 1970-ми годами куда сложнее, хотя кое-что можно найти. При этом символично, что материал о "Динамо" 1980-х проиллюстрирован фотографией "Динамо" 1970-х с выигранным подопечными Лобановского и Базилевича европейским Суперкубком.

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Не думаю, что я выдаю желаемое за действительное: и "Динамо"-75, и "Динамо"-86 были лучшими клубными командами в Европе в свое время. "Динамо"-75 подкупало своей всеохватностью, новизной, тактической революцией, совершенной им в мировом футболе вместе с легендарными голландцами под началом Ринуса Михелса. Тотальный футбол в первозданном виде! Динамо-85—87 — это усовершенствование тотального футбола, высокий прессинг, отличная физическая готовность, коллективный отбор и высочайшая степень универсализации игроков. FourFourTwo полагает, что "Динамо" 1980-х лучше (правда, мы не знаем еще состава первой десятки, но, думаю, там будет больше представителей современности)? Такая точка зрения имеет право на существование. Но, как по мне, "Динамо"-75 также заслужило право войти в топ-50 лучших футбольных команд всех времен и народов.

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Время не ждет. Мы, нынешние уже не совковые мечтатели застойных и не наивные романтики перестроечных времен. Павший "железный занавес" на какое-то время обнажил нашу неспособность к интеграции в цивилизованный футбольный мир (и не только футбольный). Но уже к концу 1990-х появилась третья звездная команда Лобановского. Увы, добиться большего Валерию Васильевичу помешала смертельная болезнь.

Современная фан-молодежь имеет возможность еженедельно наблюдать за матчами ведущих футболистов мира. Только вот играют они не у нас, а в Англии, Испании, Италии, Германии. Времена, когда в составе киевского "Динамо" на поле находилось одновременно два обладателя "Золотого мяча", канули в Лету. Ныне наши стадионы стали современнее, болельщики продвинутее, но футбольная глобализация сыграла с нами злую шутку. Пока что на всемирной ярмарке футбольного маркетинга мы не играем первых скрипок. Вернемся ли в круг избранных?

фото: football24.ua

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Динамо Алексей Рыжков авторская колонка Лобановский Суперкубок Блохин Беланов
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