"Футбол на траве" от Марко ван Бастена, или Почему Игра без офсайдов — абсурдна

Легендарный голландский форвард Марко ван Бастен озвучил возможные реформы в футбольных правилах. Самый большой резонанс вызвало предложение об отмене правила "вне игры".

В нынешнем виде правило выглядит так. Игрок находится в положении вне игры, если он располагается ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника, считая вратаря.

Игрок не находится в положении вне игры, если: он пребывает на своей половине поля; он на одной линии с предпоследним игроком соперника; он на одной линии с двумя последними соперниками.

Обратимся к истории вопроса. Официальным днем рождения офсайда следует считать 26 октября 1863 года. Причем поначалу находящимся вне игры считался игрок, просто располагающийся в момент передачи дальше линии мяча. Иными словами, пас вперед запрещался, как в регби. Кроме атак веером (по примеру регби) и вынужденного злоупотребления индивидуальной игрой, других вариантов наступления просто не существовало.

Абсурдность этого положения поняли довольно скоро. Бестолковая беготня наскучила уже через три года. Новая редакция правила подразумевала следующее. Теперь игрок не считался угодившим в офсайд, если в момент передачи партнера между ним и воротами соперника находились, по крайней мере, трое футболистов противоположной команды (один из которых мог быть вратарем). Естественно, разрешили отдавать мяч вперед. Как результат, стало забиваться больше голов.

Но и это правило было далеко от идеала. Защитники быстро приноровились к нему и неохотно шли вперед. Число офсайдов стало зашкаливать, а игра останавливалась чуть ли не каждые две минуты! Сейчас, как известно, на своей половине поля офсайд не фиксируется, а вот до 1907 года его фиксировали по всему игровому прямоугольнику. Вообще, 1907-й год во многом был революционным для футбольных офсайдов (на десять лет раньше российской коммунистической инфекции!). Именно тогда было принято решение, что футболист не считается во вне игры, если мяч попадает к нему от ноги соперника, еще через какое-то время перестали фиксировать офсайд при вбрасывании аута.

А в 1925 году законодательный Международный совет внес предложение об изменении правила офсайда. С того времени игрок не считался в офсайде, если между ним и воротами находились двое (включая вратаря), а не трое игроков. Такая минимальная правка футбольного правила позволила существенно повысить результативность матчей.

В середине 1970-х годов в Шотландии провели не реформу — эксперимент. В соревнованиях на Кубок Шотландской лиги (в том числе в финале), а также в Кубке Драйбро вне игры фиксировали только на расстоянии не больше 18 ярдов (примерно 16,5 метра) к воротам защищающейся команды. Пытались даже в разметку футбольного поля включить соответствующую линию. Однако эксперимент заглох. Тогдашний наставник "Селтика" Джок Стейн высказался против введения такого правила, посетовав, что его подопечным сложно перестроиться, играя в течение недели два матча по разным правилам.

Следующая большая офсайдная реформа в футболе пришлась уже на конец ХХ века. С 1990 года игрок атакующей команды получил право находиться на одной линии со вторым игроком защищающейся команды. В таком случае он не считается попавшим в положение вне игры. Налицо эволюция — от трех к полутора!

Уже в начале ХХI века — в 2003 году — была введена следующая поправка. Если со стороны игрока, находящегося в офсайде, нет активной игры, то положение вне игры не засчитывается. А в 2009 году правило определения офсайда было дополнено таким пунктом: "Любой игрок, покинувший поле по каким-либо причинам без разрешения судьи, продолжает официально находиться на поле, то есть именно по нему выстраивается линия офсайда".

Почему же участились посягательства на одно из основных правил футбола? Возможно, у мирового футбольного чиновничества наблюдается реформаторский зуд. В своих думах о судьбах мирового футбола они посягают на основополагающие постулаты игры. Жажда самоутверждения? Возможно. Ван Бастен не одинок в своем неприятии офсайда. Эту идею продвигал еще бывший мировой футбольный босс Йозеф Блаттер. Впрочем, большинство футбольных людей склоняется все-таки к сохранению офсайдного статус-кво. Знаковый британский арбитр Грэм Полл называет отмену офсайда "сумасшествием" и предупреждает о том, что такой футбол вообще смотреть не будет. Российские коллеги Полла не скупятся на уничижительные определения для отмены офсайда: "абсурд", "полнейшая ерунда", "возврат на древний этап развития футбола", "весь прогресс насмарку". А лучший бомбардир ЧМ-1994 Олег Саленко, комментируя возможную отмену правила вне игры, сказал, что в таком случае и он мог бы вернуться в футбол. А что — стой себе у ворот соперника — жди мяча. Рано или поздно получишь возможность поразить ворота противника. Без офсайдов футбол ждет регбизация, когда на первый план выйдут физическая мощь игроков, а индивидуальная техника будет задвинута на задворки тактических схем.

Играя во дворах и на школьных стадионах, об офсайдах мы даже задумывались. Помните счета, с какими оканчивались наши баталии? То-то и оно. Но при этом, смотря настоящий футбол на стадионах или по телевизорам в школьном возрасте и зная уже правила игры, мы как-то не намеревались провести параллель между нашими футбольными "битвами" и профессиональной игрой. Подвергнуть сомнению основополагающее правило футбола нам даже и в голову не приходило. А вот ван Бастену пришло. Ссылка на хоккей на траве при этом, полагаю, некорректна. Ехидные комментаторы даже назвали футбол без офсайдов "футболом на траве", намекая на неадекватность адептов отмены вне игры.

Кто-то из футбольных людей сказал: "Офсайд придумали для того, чтобы футболисты на поле думали, а не пинали мяч куда попало". Неужели прославленный голландский форвард хочет лишить игроков возможности думать на зеленом прямоугольнике?

Обозреватель The Guardian, автор культовой книги о футбольных тактиках "Революции на газоне" Джонатан Уилсон полагает: "Современная трактовка положения вне игры, возможно, лучшая вещь, что когда-либо случалась с футболом. В ней кроются причины успехов "Барселоны" — команды, где собралась большая группа игроков, главная сила которых — не физическая мощь, а техника". Кроме того, Уилсон четко сформулировал, в чем заключается прелесть великой Игры: "Футбол замечателен тем, что эта игра комплексная, цельная. Изменения какого-то небольшого ее аспекта могут вызвать неожиданные, необратимые и радикальные изменения в другом… Наивность веселого футбола осталась в прошлом".

Единственный антиофсайдный аргумент, как по мне, заключается в том, что именно при определении офсайдов чаще всего ошибается футбольная Фемида, тем самым влияя на ход как отдельных матчей, так и целых турниров. Острословы замечают, что еще в 1986 году произошла отмена офсайдов в отдельно взятом матче СССР — Бельгия на мексиканском чемпионате мира. Решить эту проблему можно как с помощью электроники, так и прибегнув к услугам дополнительных боковых судей (четыре лайнсмена — по два вдоль боковой линии).

Чувства человека, попавшего в офсайд, любители футбола могут увидеть в каждом матче. Досада, разочарование, несогласие с решением лайнсмена, ярость в отношении партнера, не вовремя отдавшего передачу, недовольство собой — каких только эмоций мы не прочитаем на лице угодившего в офсайдную ловушку! И от всего этого нам предлагают избавиться? При отсутствии офсайдов у менее мастеровитой команды велик соблазн запереться на своей половине поля и стоять в защите все 90 минут. Попробуй вскрой такой замок!

Те, кто ратуют за отмену офсайдов, представляются мне людьми, волею футбольных судеб оказавшимися вне большой Игры. Абсурдными идеями они стремятся в нее вернуться. Однако их предложения вызывают негативную реакцию. Любители футбола со стажем очередное упоминание в СМИ постаревшей звезды воспринимают с ностальгическим чувством. Каким же был нынешний глашатай абсурдных антифутбольных идей в молодости, когда был полон сил и желания творить на футбольном поле! Дайте же возможность думать и творить на изумрудном газоне и вашим преемникам!