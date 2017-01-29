Ристалище честолюбий или бизнес-проект: почему инвесторы из Китая интересуются украинским футболом?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
29 января 2017, 20:16

Есть все условия для создания в Сумах конкурентоспособной команды — задача выхода в Премьер-лигу уже поставлена.

Итак, то, о чем говорилось и мечталось, потихоньку становится реальностью: в наш футбол приходят китайские деньги. Пока несмело, в непритязательный доселе клуб — ПФК "Сумы", но процесс пошел.

Станет ли приход инвесторов из Поднебесной в Сумы первой ласточкой китаизации отечественного футбола, если хотите, сигналом для азиатского бизнеса? У нас есть множество незанятых бизнес-ниш, и китайский бизнес ими активно интересуется. Рабочая сила в Украине недорога и любит трудиться. Только лишь в агросфере с китайской хваткой возможно своротить горы, да и в машиностроении можно поднапрячься и выдать реальный результат. А футбол — это сопутствующее бизнесу явление, своего рода ристалище честолюбий. Или?.. Самостоятельный и прибыльный бизнес? Люди с украинскими паспортами, десятилетиями вкладывающие деньги в украинский футбол, при упоминании слова "бизнес" применительно к игре с мячом могут лишь снисходительно улыбнуться. Однако китайцы, вот ведь упорные, упрямо твердят о футболе даже в наших широтах как о бизнес-проекте. Заблуждаются? Не понимают наших реалий? Не будем торопиться с выводами.

Аналитики вывели термин "конфуцианство европейского футбола", подразумевая под ним активный приход бизнесменов из Поднебесной в старосветский ногомяч. Примерам китайского инвестирования в клубы Западной Европы несть числа. Однако в последнее время китайцы стали обращать свои взоры и на восточную часть континента. Так, в 2015 году частный конгломерат CEFC China Energy приобрел 60% акций клуба "Славия" из Праги. Отмечу, что это приобретение совпало с покупкой этой же компанией ряда активов в Чехии (пивоваренный завод, объекты недвижимости, туристический оператор, доля в авиакомпании). В 2014 году CEFC China Energy получил доход в 35 млрд долл., что позволило ему прочно занять место в десятке крупнейших китайских компаний. Главный офис расположен в Шанхае (при этом глобальное присутствие расширяется), а основными сферами деятельности являются нефть, газ, гостиничный бизнес, создание транспортной инфраструктуры. В конгломерате трудится свыше 20 000 человек. Как китайцы вышли на "Славию"? Сделке поспособствовали связи бывшего министра обороны Чехии, а впоследствии президента Чешско-китайской торговой палаты Ярослава Тврдика (подал в свое время в отставку из-за несогласия с сокращением государственных расходов на оборону). Экс-глава военного ведомства является давним и преданным поклонником "Славки", как ласково зовут этот клуб в Праге. Добавлю, что китайцы купили весомую долю "Славии" у бывшего министра транспорта Чехии Алеша Ржебички. Куда же без чиновников!

Последний вынашивал идею продажи своего детища очень давно. Переговоры велись с некоторыми чешскими частными компаниями и с администрацией пражского городского района. Активно претендовал на "Славию" (а также и на ее стадион) и казахский бизнесмен-нефтяник Талгат Байтазиев. Но в итоге все свелось к приходу китайцев. Результаты? Прошло полтора года. "Славия" перестала активно продавать игроков, наоборот — укрепила состав. В нынешнем чемпионате пока идет на 2-м месте, отставая от лидера — "Виктории" (Пльзень) — всего на одно очко, и полна решимости завоевать "золото". А в прошлом сезоне была лишь 5-й с отставанием в 19 очков от чемпиона — той же пльзеньской "Викторки". Прогресс налицо! И это — только начало, как говорилось в известной телерекламе 90-х. Правда, клиенты того рекламодателя остались в итоге у разбитого корыта, но это уже совсем другая история.

И еще один пример китайских вложений в европейский футбол. Пример не британо-испанский, а нидерландский. Компания United Vansen International Sports Co., Ltd. (собственник — бизнесмен Ванг Хюэй) приобрела 98% акций клуба Эредивизии "АДО Ден Хааг". United Vansen — молодая фирма, основанная в 2008 году. Ее специализация — организация международных спортивных мероприятий. Владелец компании озвучил амбициозные планы — мол, через пять лет в Гааге будет команда европейского уровня, если хотите, "футбол-сад". Уже полтора года гаагский футбольный клуб находится под покровительством китайцев, а особых успехов "аисты" в новое время не снискали. Сейчас АДО занимает скромнейшее 15-е место и борется за выживание в сильнейшем дивизионе голландского футбола.

Что же касается ПФК "Сумы", то речь идет не о продаже китайцам клуба, а о передаче его в управление. Полагаю, что это довольно привлекательный футбольный актив. В Сумах футбол любят. Сам город необыкновенно красив и вполне может при грамотном подходе стать знатным туристическим центром. Стадион — на загляденье! Под такую арену и привлекать заезжих футболистов легче. Близость региона к агрессивному северо-восточному соседу, конечно, глобальный риск по нынешним временам. Но в остальном наличествуют все условия для создания в Сумах конкурентоспособной команды. Во всяком случае, задача выхода в Премьер-лигу уже поставлена. За работу, товарищи!

Конфуцианство, говорите? Центральными проблемами, рассматриваемыми конфуцианством, являются вопросы об упорядочении отношений правителей и подданных, моральных качествах, которыми должны обладать правитель и подчинённый и т. п. Это ли не актуально для нас? И не только в футболе. 

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футбол Алексей Рыжков авторская статья Китай управление Сумы инвестор Чехия Славия
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