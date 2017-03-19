Тридцать лет "Золотому мячу" Беланова и три года войны: почему все не так?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
19 марта 2017, 13:02

Весной 1987-го, наблюдая за вручением Беланову "Золотого мяча", не думалось о том, что присутствуем при из ряда вон выходящем событии.

Ровно тридцать лет назад Игорю Беланову был вручен "Золотой мяч". Это знаменательное событие произошло перед четвертьфинальным матчем Кубка чемпионов "Динамо" — "Бешикташ".

Участие в столь высокой стадии Кубка чемпионов для тогдашнего "Динамо" не было какой-то редкостью: гранд европейского футбола 70–80-х годов там гостил весьма регулярно. Правда, справедливости ради, скажу: чтобы сыграть в четвертьфинале главного клубного соревнования континента, тогда достаточно было преодолеть сопротивление всего-то двух оппонентов. Это киевляне с успехом сделали осенью 1986-го: пострадали от динамовских форвардов болгарский "Берое" и шотландский "Селтик".

Противостояние с "Бешикташем" для "Динамо" не виделось чем-то проблемным. Наши клубы в то время регулярно побивали представителей Турции. Вроде бы и на этот раз все должно было сложиться. Оно и сложилось, но...

Накануне 4 марта 1987 года — дня предполагаемого матча в Стамбуле "Бешикташ" — "Динамо" — на самый крупный город Турции обрушился небывалый снегопад. Он сделал невозможным проведение матча. Игру перенесли на 9 марта. Но и в день рождения Тараса Шевченко матч не состоялся. Поле стамбульского стадиона "Иненю", по словам Валерия Лобановского, "утопало в грязи". Поединок снова подвинули по времени, на этот раз на 14 марта и в другой город — Измир.

Игровых проблем в самом либеральном турецком городе, соискателе звания родины Гомера динамовцы не испытали. Наши земляки отправили в ворота оппонентов пять безответных мячей. Валерий Лобановский после матча заметил: "Мы не играли 16 дней, а 12 дней даже не выходили на футбольное поле. Тем не менее, в нашей команде достаточно опытные футболисты, им удалось, можно сказать, по памяти восстановить структуру игры, над созданием которой мы много поработали. Этому способствовало хорошее поле в Измире".

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Да, была одержана уверенная победа, превратившая ответный матч в пустую формальность. Однако понятие "турецкий снегопад" стало в том сезоне нарицательным и, по мнению ряда обозревателей, предопределило неудачный ход сезона-87. Именно он, снегопад окаянный, как тогда говорили, "скомкал подготовку". Во времена Интернета из "турецкого снегопада" сделали бы популярный мем. Тогда же просто упоминали это словосочетание к месту и не к месту. Да и сейчас иной болельщик-ветеран нет-нет, да и пошутит: дескать в проблемах нынешнего "Динамо" виноват "турецкий снегопад". Посвященные поймут, о чем глаголет седовласый любитель футбола. По факту: тот погодный катаклизм стал чем-то вроде каменного гостя накануне имевшего все предпосылки стать триумфальным для "Динамо" сезона. И все пошло не так…

Формальность формальностью, но ответный матч в Киеве ожидали с большим интересом. Хороша формальность, за которой следят 100 000 человек! И это в мороз! В первом тайме температура составляла минус один градус, во втором — минус два! Причины ажиотажа — первое свидание с родной командой после длительного перерыва (даром, что динамовцы в феврале уступили румынскому "Стяуа" в матче за Суперкубок УЕФА, все равно статус топ-команды континента от них никуда не делся) и вручение "Золотого мяча" — приза лучшему футболисту Европы — форварду "Динамо" Игорю Беланову. Этот поединок должен был стать своеобразным гала-матчем Игоря.

Игорь Беланов с Золотым мячом

Для меня лично тогда стала сюрпризом работа записного московского спартаковца Николая Озерова на матчах киевского "Динамо". Популярнейший телекомментатор не питал особо теплых чувств к киевлянам, и даже в годы триумфов команды Лобановского на всесоюзной арене в качестве тройки лучших футболистов большой страны предлагал вариант, состоящий исключительного из игроков милого его сердцу "Спартака". Горизонтальный ромбик он явно предпочитал вертикальному! Но, пройдя с киевлянами все мытарства, связанные со стамбульской снежной стихией (а комментарий поединка из Измира также был озеровским), народный артист СССР признавался впоследствии, что проникся даже какой-то симпатией к киевлянам. Во всяком случае, в репортаже Николая Озерова из Киева не сквозила какая-то неприязнь к "хохлам". При этом, правда, он регулярно называл киевлян "советскими футболистами". Какая там Украина, о чем вы! Это проигрывают украинцы, а выигрывают советские!

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В первом тайме динамовцы голов не забивали. Зато после перерыва отличились Олег Блохин и Вадим Евтушенко. Пенальти под занавес матча в исполнении лучшего футболиста Европы-86, увы, остался нереализованным: Игорь Беланов попал в перекладину. И на заполненном до краев 100-тысячнике как будто тихий ангел пролетел: воцарилась непривычная тишина.

В целом, сезон-87 для "Динамо" сложился неудачно. Мечта о победе в Кубке чемпионов так и осталась мечтой: в полуфинале при посильной помощи Фемиды португальский "Порту" переиграл киевлян. В чемпионате же "Динамо" ожидала цепь невынужденных ошибок. Итогом стало 6-е место и неполучение евровизы на следующий еврокубковый сезон. Кубок сезона и Кубок СССР, завоеванные в том году, стали слабым утешением для многочисленной динамовской торсиды.

Тогда, весной 1987-го, наблюдая за вручением Беланову "Золотого мяча", мы как-то не думали о том, что присутствуем при из ряда вон выходящем событии. Нам казалось это, если и не обыденностью, то уж точно тем, чему мы будем свидетелями еще не один раз. Украинский футболист — лауреат престижнейшей индивидуальной футбольной награды — хорошо, но не уникально. Пожалуй, лишь теперь, не избалованные евроуспехами, мы начинаем осознавать масштабность того события! Один обладатель "Золотого мяча" открывает счет в матче, другой (игравший, кстати, под непривычным для себя 7-м номером вместо обычной "десятки") не реализовывает пенальти. И обе эти европейские легенды играют в твоем родном клубе! Рядовой случай! Увы, в наших нынешних футбольных реалиях такой обыденности мы напрочь лишены.

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Тридцать лет и три года… Уже три года тому, как мы живем в совершенно иной — военной реальности. Нынче как-то не до "Золотых мячей". Что-то сломалось в нас самих. Мы стали циничнее, материальное ставим выше духовного, но при этом нарекаем на футболистов, ценящих деньги выше искусства Игры. Но сами-то мы каковы! Гонимся за хрустящими купюрами, не имея возможности передохнуть в этой вечной гонке, остановиться, оглянуться, посмотреть на себя со стороны. Сейчас о наших триумфах напоминают разве что юбилейные фанатские баннеры. Таковой вывесили болельщики во время матча "Динамо" — "Черноморец", состоявшегося в канун юбилея церемонии вручения "Золотого мяча" Беланову. Но удел ли это фанов "Динамо" — жить только воспоминаниями? Славной истории великого клуба, конечно, всегда найдется место в уголках нашей памяти. Однако и верить в то, что, как поет группа Gogol Bordello, "придет былая слава", мы все-таки не перестаем. Футбол ведь сам по себе жизнеутверждающ!

А Игорю Ивановичу — искренние поздравления с круглой датой и пожелания долгой и плодотворной работы на благо украинского футбола! Спасибо Вам за блестящую Игру!

фото: fcdynamo.kiev.ua

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Динамо Алексей Рыжков авторская статья Бешикташ Беланов Золотой мяч Кубок чемпионов
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