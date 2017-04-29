Операция "Популяризация", или Может ли в Украине хоккей быть меньше, чем… хоккей?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
29 апреля 2017, 20:50

Популяризация хоккея все-таки сдвинулась с мертвой точки, и потихоньку эти зерна будут давать хоккейный урожай.

Хоккей в Украине — бедный родственник футбола или нечто большее? Задаться таким философским вопросом побудил чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А (втором по силе в мировой иерархии), завершившийся в столице Украины. Острословы уже переиначили расхожую фразу "хоккей в Канаде больше, чем хоккей" на "хоккей в Украине меньше, чем хоккей". Но стоит ли так уничижительно говорить о хоккейных перспективах нашей страны?

Последнее место нашей команды на домашнем льду — повод для посыпания головы пеплом? Ну, конечно, дома наши болельщики вправе были рассчитывать на большее количество набранных очков, чем одно-единственное, добытое на жилах в последней игре против мотивированных корейцев. Диапазон эмоций — полярный. Есть те, кто патетически завывает: мол, хоккей у нас четверть века целенаправленно убивается. Присутствуют и мегаоптимисты: мол, чемпионат мира показал, что в нашей команде есть молодые хоккеисты с большим будущим. А значит, и подъем по дивизионным лестницам неизбежен. Что сказать о нашей сборной? Желание бороться у парней било через край. Абсолютно во всех играх наша команда навязывала борьбу соперникам и не разваливалась после одной-двух пропущенных шайб. Чудеса в рамке творил Эдуард Захарченко! Уровень мастерства, конечно, не позволил нашей команде хотя бы сохранить место в элите. Хотя, к примеру, с поляками раньше мы играли весьма успешно. Так что же, все-таки деградация? Не стал бы так утверждать, основываясь на одном, пусть даже весьма значимом соревновании.

Отсутствие сильного чемпионата? Да, корень проблемы именно в этом. Легионеры с украинскими паспортами не проявляли особого рвения сыграть за национальную сборную даже на домашнем льду. Можно сетовать на отсутствие патриотического воспитания у молодежи (те, кому за 80, — ваш выход!), но этим ситуацию не исправишь. Площадки с искусственным льдом? Их число в нашей стране растет, но отнюдь не в геометрической прогрессии — не так быстро, как хотелось бы. Идут ли дети в хоккейные секции? А знаете, несмотря ни на что, идут. Просто если в Украине будет национальный чемпионат хотя бы из десятка клубов, то детвора увидит свою перспективу в самой быстрой игре в мире. Место в КХЛ? Ну, по известным причинам украинских клубов там не будет еще очень долго. Кооперация с белорусами, балтийцами и прочими восточноевропейцами? А вот это интересный вариант. Разговоры о создании подобной лиги ведутся давно и с различной степенью интенсивности в разные периоды. Правда, дальше обсуждений пока проекты не продвигаются. Один-два украинских клуба в такой мегалиге получали бы бесценный международный опыт.

Инфраструктура? Мэры ряда крупных городов декларируют постройку площадок с искусственным льдом. И, думаю, число таких объектов все-таки будет расти. Жаль, что из-за срыва Евробаскета-2015 в Украине не получилось создать развитую спортивную инфраструктуру в нашей стране. К примеру, столица нуждается в полноценном спортивном сооружении на 12-14 тысяч зрительских мест. Собственно, остроту проблемы подчеркнул киевский чемпионат мира. Организаторы еще за месяц до старта турнира бодро заявляли о том, что все билеты на матчи сборной Украины проданы (при этом сектор сцены, обычно выручавший любителей хоккея во время ажиотажных матчей, почему-то во время чемпионата так и не установили). А уже во время пресс-конференций по ходу чемпионата отмечали как достижение 80%-ную заполняемость трибун. Парадокс? Вовсе нет. Спекулянты раскупили весьма недорогие билеты (может быть, скажу непопулярную вещь, но зачем делать номинальные цены на "квиточки" очень уж бросовыми, провоцируя барыг?) и не смогли их все реализовать, переоценив любовь украинцев к хоккею. Видимо, обилие рекламы сбило с толку и вездесущих спекулянтов, они поддались иллюзии, что Украина действительно живет хоккеем. А между тем Дворец спорта зиял пустотами даже на матчах сборной Украины. Ни одного аншлага на турнире!

Самой посещаемой оказалась заключительная игра турнира — Украина — Корея. На нее пришло 5327 зрителей. Видимо, спекулянты под занавес турнира поумерили свои аппетиты и снизили цены на свои услуги. Еще на двух поединках (Украина — Польша и Украина — Австрия) посещаемость превысила 5000 человек. На матчах украинцев против венгров и Казахстана присутствовало соответственно 4612 и 4806 человек. Как знать, может быть, именно энергии забитых до отказа трибун и не хватило в итоге нашей команде для того, чтобы хотя бы остаться в дивизионе 1А! Спасибо "трудам" организаторов и спекулянтов!

Сувениры? Набор мог быть и поразнообразнее. Виданое ли дело, сверхзадачей для любителей хоккея оказалось приобрести шайбу с логотипом чемпионата! Обычно на всех соревнованиях это не составляет проблемы. Их вдоволь — покупай, сколько хочешь!

А где же позитив? Со спортивной точки зрения, турнир удался! Острая борьба за путевки в высший дивизион шла до последних секунд последнего матча соревнований. Их судьба решилась в итоге в серии буллитов! Помните ли вы более интригующий турнир? Перед последним туром на попадание в элиту претендовало целых четыре команды! Официальный сайт ИИХФ — Международной федерации хоккея — назвал заключительный день чемпионата "Суперпятницей в Киеве" и высчитал математические шансы на повышение в классе у различных команд (у Кореи — 80%, у Австрии — 70%, у Казахстана — 34% и у Польши — 16%).

Главный тренер нашей команды Александр Савицкий перед стартом соревнования говорил о том, что старался придерживаться стратегического плана — вливания в сборную свежей крови. В этом отношении наш тренерский штаб упрекнуть не в чем. Молодежь крепнет в сражениях со столь мастеровитыми командами, как Австрия или Казахстан. Отмечу, что наконец-то лицом к хоккею повернулось телевидение. Матчи транслировались в прямом эфире на всю страну. Более того, стартующий 5 мая во Франции и Германии "большой" чемпионат мира (ну, тот, где играют канадцы, россияне, финны, шведы, чехи и другие мировые гегемоны) также будет показан по общедоступному каналу в достаточном объеме. Популяризация хоккея все-таки сдвинулась с мертвой точки! В этом отношении чемпионат мира в Киеве себя оправдал! И, думаю, что потихоньку-потихоньку эти зерна будут давать хоккейный урожай.

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Алексей Рыжков Спорт турнир чемпионат лед авторская колонка хоккей Савицкий Эдуард Захарченко Международная федерация хоккея
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