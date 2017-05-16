Разгром на Рейне, или Репетиция выборов в Германии

Виталий Портников

Публицист, журналист

16 мая 2017, 19:29

Если европейский проект сохранится — "российский проект" по дестабилизации ЕС провалится.

Президентские выборы во Франции и вступление в должность Эммануэля Макрона оставили на втором плане "репетицию" предстоящих парламентских выборов в Германии — выборы в ландтаг земли Северный Рейн-Вестфалия. Между тем, именно эти выборы многие немецкие наблюдатели считали главным индикатором не только того, какой будет новая правящая коалиция в Берлине, но и того, кто займет пост федерального канцлера — христианский демократ Ангела Меркель или ее главный конкурент социал-демократ Мартин Шульц.

То, что произошло на этих выборах, можно назвать настоящей сенсацией. Земля Северный Рейн-Вестфалия издавна считалась "вотчиной" социал-демократов. За всю историю местных выборов можно насчитать всего несколько лет, когда землей управляло правительство во главе с представителем ХДС. Так вот накануне определяющих для политической карьеры Мартина Шульца и важных для перспектив социал-демократов выборов в бундестаг "главная партия" Северного Рейна местные выборы проиграла. В Дюссельдорфе будет новый глава земельного правительства — христианский демократ.

Но и это еще не все. Накануне выборов социологические опросы демонстрировали примерное равенство шансов СДПГ и ХДС, главным казалось, кто именно возглавит "большую коалицию" которая будет создана в Северном Рейне-Вестфалии. Напомню, что такая же коалиция сейчас управляет Германией и многие считают, что она и останется после федеральных выборов, что главная интрига в том, кто возглавит правительство — Меркель или Шульц.

Так вот в Северном Рейне-Вестфалии такой интриги не будет — потому что, похоже, не будет "большой коалиции". У христианских демократов получается большинство с их традиционными союзниками, либералами из СвДП. Эта партия не смогла пройти в бундестаг на последних парламентских выборах, но сейчас триумфально возвращается в большую политику. Руководство СДПГ уже заявило об отказе от "большой коалиции" в Северном Рейне-Вестфалии. Не исключено, что ему придется сделать то же самое на федеральном уровне — если у ХДС и СвДП наберется необходимое большинство голосов.

Партии Ангелы Меркель действительно удалось добиться внушительного успеха. Но это и личный успех канцлера, баллотирующейся уже на четвертый срок. Ее главный конкурент, харизматичный бывший глава Европарламента Мартин Шульц оказался скорее "петардой", чем настоящей "ракетой". Со времени его выдвижения на пост федерального канцлера социал-демократов преследуют одни неудачи.

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

Первая встреча Меркель с новым французским президентом Эммануэлем Макроном показала, что канцлер уверена в себе — и это касается не только Германии, но и Европы. Если Меркель удастся заручиться доверием избирателей и создать правительство единомышленников, Европейский Союз станет сильнее, а Берлину и Парижу удастся провести реформы, на которых настаивает Макрон. Европейский проект сохранится, а "российский проект" по дестабилизации ЕС бесславно провалится.

Выборы на Рейне показали, что все это вполне возможно.

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Евросоюз Меркель выборы Шульц Виталий Портников Макрон ландтаг
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