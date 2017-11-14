Без иллюзий. О разрыве дипношений с Россией

Нужно ли разрывать дипломатические отношения с государством, которое осуществляет военную агрессию против нас? В условиях гибридной войны, которую ведет против Украины Российская Федерация, ответ на этот вопрос требует фундаментальной проработки со стороны отечественного экспертного сообщества, выводов МИДа и политической воли руководства страны. Тут нет места эмоциям и политическим спекуляциям. Но вместе с тем отвечать нужно, и отвечать однозначно.

Первоначально авторы были склонны видеть в этом вопросе внтуриполитическую игру отечественных политсил, целью которой была борьба за голоса патриотического электората. Мы считали, что принятию решения о разрыве дипотношений должна предшествовать оценка рисков, которую обязаны провести государственные экспертные структуры. Однако, аргументы, звучащие со стороны противников этой инициативы, указывали на отсутствие такой глубокой оценки. Поэтому роль экспертизы взяли на себя независимые специалисты с опытом дипломатической работы и аналитической работы в структурах СНБОУ, внешней разведки и СБУ.

В этой связи наиболее основательным исследованием разрыва дипотношений стала статья эксперта Центра исследований России, экс-посола Украины в Иране Александра Самарского, где он на примерах из мировой практики разложил проблему.

На наш взгляд, аргументы власти о том, что разрыв дипотношений с Россией осложнит переговорный процесс в Минске и негативно скажется на освобождении украинских заложников, выглядят малоубедительными.

Например, самый распространенный аргумент против разрыва дипломатических отношений – о полной невозможности оказывать консульскую поддержку гражданам Украины в РФ в случае прекращения дипотношений – является только одним из возможных сценариев в подобной ситуации.

Если мы обратимся к опыту Грузии, то мы увидим, что разрыв дипломатических отношений между Грузией и РФ не стал поводом для разрыва консульских отношений между странами. Интересы Грузии и России в двусторонних отношениях с 2009 года представляет Швейцария, которая и занималась консульскими вопросами, в т. ч. выдачей виз представителям сторон, так как визовый режим между Грузией и Российской Федерацией был введен еще в 2000 году, чтобы быть отмененным только в 2012.

Однако и отмена визового режима со стороны Грузии не тождественна нормализации отношений и уж тем более не тождественна восстановлению дипломатических отношений: на российское непонимание данных процессов, артикулированное в предложении восстановления дипотношений, Грузия ответила отказом. Условием возвращения к исходной точке Грузия назвала признание Южной Осетии и Абхазии неотъемлемой частью Грузии со стороны РФ.

Да, можно было бы возразить, что Украина не Грузия, и РФ не отступится от гибридной войны, в которую вложила столько сил и средств, а даже наоборот – откроет еще одно ее направление: начнет манипулировать вопросами безопасности граждан Украины в РФ, если бы… РФ систематически не делала этого, начиная с 2013 года.

Читайте также: Почему разрыв дипотношений с Россией необходим

Украине стоит раз и навсегда перестать строить иллюзии: на сегодняшний день мы не можем обеспечить безопасность и защиту наших граждан на территории РФ ни с помощью посольств, ни с помощью консульств.

Не стоит обманываться и насчет помощи политзаключенным, к которой принято апеллировать как к крайнему аргументу: что же мы, мол, оставим наших политических без помощи консулов и МИДа? Это тонкая игра на эмоциях, но далеко не разговор о реальном положении вещей: сколько раз представителей консульств не допускали до наших политзаключенных и – более того – игнорировали все их запросы даже о местонахождении узников совести в РФ? Счет таких случаев пойдет на сотни, если не на тысячи.

Если мы обратимся к подобным прецедентам в мировой истории, то увидим, что в 1979 году США разорвали дипломатические отношения с Ираном в ответ на захват сотрудников посольства и их семей в заложники. Освобождены они были уже в 1981 году в условиях так и не восстановленных дипломатических отношений между государствами.

Часто говорится и о том, что разрыв дипломатических отношений с РФ "вызовет непонимание" мирового сообщества и приведет к автоматической денонсации всех существующих двусторонних договоров.

Заявлять о том, что нашим договорам с РФ угрожает еще что-либо, кроме того, что они и так де-факто уничтожены агрессией Российской Федерации против Украины – значит снова и снова разбивать себе лоб о весьма твердую действительность.

Само название Договора "О дружбе и сотрудничестве" не может не вызывать недоумения под сопровождение канонады российских РСЗО на Донбассе и постоянное присутствие "ихтамнетов" в Крыму. Ни о дружбе, ни о сотрудничестве речь давно уже не ведется, и вестись не будет в ближайшие несколько десятков лет. Такова реальность и с ней, так или иначе, придется считаться.

Что до "непонимания", то его скорее вызывает тот факт, что Украина столь своеобразно подходит к использованию спектра дипломатических инструментов. Яркий тому пример - отзыв посла Украины в РФ для консультаций 17 марта 2014 года, когда оккупанты во всю развешивали изображения русских флагов по Севастополю и экстренно допечатывали "бюллетени" для "референдума", в то время как обычно послов отзывают для консультаций тогда, когда имеет место разовое недружественное высказывание или жест. Нелегальное иностранное военное присутствие на территории другого государства и попытка свержения власти силами иностранных представителей – это несколько больше, чем "недружественное высказывание".

Иными словами, тот факт, что Украина не разорвала дипломатические отношения с РФ при так и не имевшем место назначении посла Украины в РФ, в переводе с языка дипломатии на обычный означает, что "проблемы с поведением РФ, конечно, есть – потому посла не назначаем, но они все еще не тянут на разрыв отношений". Это и есть официальная позиция Киева.

Есть еще один камень преткновения – Минские соглашения. Критики идеи о разрыве дипломатических отношений с Россией часто апеллируют к тому, что-де РФ денонсирует их и всем мирным инициативам придет конец.

Дистанцировавшись от эмоций, важно помнить, что РФ изначально не являлась и не является стороной Минских соглашений и денонсировать их не может, не говоря уже о том, что никакого значительного прогресса в прекращении боевых действий благодаря Минским соглашениям по факту достигнуто не было.

Согласно Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, Дебальцево – подконтрольная Украине территория, что подтверждает, что Минские соглашения – это просто слова на бумаге, которые имеют мало общего с тем, что принято называть международным документом, так как двое подписантов - Захарченко и Плотницкий – представляют стороны, которые не существуют юридически.

Разрыв дипломатических отношений – не панацея и не выход из сложившейся ситуации. В случае разрыва дипломатических отношений РФ, вне всякого сомнения, ужесточит свою риторику - как в целом по отношению к Украине, так и по формированию мифов вокруг этого шага. Мы, несомненно, услышим, что "Украина объявила РФ войну", что это "акт агрессии Украины против РФ", что, конечно же, не выдерживает никакой критики и не соответствует действительности.

Но все же хотелось бы, чтобы внутриукраинская дискуссия о разрыве дипломатических отношений с РФ строилась не на российском уровне – уровне разговоров штампами самого низкого пошиба и лозунгами из агиток, а на уровне фактов и анализа последствий.

Виталий Кулик, Мария Кучеренко, Центр исследований проблем гражданского общества