Соло из-за океана: почему Вакарчук лукавит о походе в президенты

Святослав Вакарчук выдержал паузу после своего появления на третьей позиции в президентских рейтингах и сообщил украинцам, что и как необходимо сделать в ближайшей перспективе. При этом утверждение, что власть его не интересует, выглядит не совсем искренним.

Популярный певец, который постигает науку управления государством в Стэнфордском университете, записал видеообращение к соотечественникам. Как для человека, который никогда не общался с политтехнологами, Святослав Вакарчук выглядит очень подготовленным: на фоне книг, символизирующих знание, с подкатанными рукавами рубашки (мол, я свой "свой парень").

Вакарчук сумел оказаться одновременно и в тренде (создание Антикоррупционного суда, переход к открытым партийным спискам), и способным показать перспективу - приватизация, реформа государственной службы и эффективная коммуникация власти. Его видеообращение будет растиражировано и пойдет в массы вместе с песнями "Океана Эльзы", что ускорит эффект усвоения и роста восхищения "гражданской позицией" известного певца, который во время работы парламентарием не порадовал поклонников эффективным законотворчеством.

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Вакарчук выглядит сейчас как технологический продукт, человек, который должен собрать урожай из нереализованных ожиданий избирателей и показать класс государственного управления благодаря полученным в Стэнфорде знаниям. Будет ошибкой считать его контрсистемным политиком, ведь он прекрасно вписывался в политический ландшафт Украины в течение длительного времени, и не спешит вести кампанию "от двери до двери".

Хочу подчеркнуть один важный нюанс: общаться с согражданами исключительно в формате видео-монологов не получится. Время Святославу Ивановичу, которого многие воспринимают как кандидата в президенты, переходить к конкретным делам, артикуляции собственных планов и демонстрации команды. Перефразируя известную песню Ирины Билык, "Святослав, Святослав, повертайся в Україну".

Евгений Магда