Императрица ответит за все. Почему памятник Екатерине II в Одессе нужно снести

Однажды государыню императрицу уже сносили. Правда, большевики. Памятник основателям Одессы – Екатерине II, де Рибасу, де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был воздвигнут в 1900 году по проекту архитектора Юрия Дмитренко, а после установления советской власти в начале XX века был демонтирован. В 1965 году на этом месте установили памятник восставшим матросам броненосца "Потемкин". Но десять лет назад, в 2007 году, первоначальный памятник основателям Одесcы был восстановлен.

Минуточку внимания: это случилось во время президентства Виктора Ющенко, самого, если верить ему, проукраинского из глав нашего государства. Знатный украинофил, для которого казацкая держава давно стала чуть ли не смыслом жизни, закрыл глаза на то, что вольный город Одесса чествует российскую императрицу, которая в 1775 году, на пике своего правления, ликвидировала Запорожскую Сечь как воинское формирование. Через семь лет она росчерком пера ликвидировала милую сердцу Ющенко Гетманщину, а ещё через год на территории Левобережной Украины императрицей было введено крепостное право. Наконец, именно эта русская царица начала на "своих новых землях" жёсткую русификацию. Большевики, как видим, только продолжили её политику. Хоть, напомню, снесли монументы ей, а также прочим августейшим особам. Как видим, императоры приходили и уходили, а дело их жило и побеждало более трехсот лет.

Украинский институт национальной памяти предложил исправить несправедливость. Наши города не должны чествовать угнетателей нашего народа. Вот откуда возникла инициатива демонтировать памятник Екатерине Второй, установленный в Одессе. Вопрос еще 4 декабря вынесли на круглый стол под названием "Монументальное наследие Российской империи в Украине: являются ли Петр I, Екатерина II, Суворов и Кутузов героями украинской истории". Участники обсуждали влияние монументального наследия Российской империи в Украине. В частности, как оно используется пророссийскими политическими силами в пропаганде идей "русского мира" и мобилизации вокруг этого соответствующего электората.

Одновременно в Одессе заговорили о незаконности решения, которое позволило в 2007 году этот памятник воздвигнуть. Социальные сети горячо обсуждали тему, и сторонников у Института национальной памяти и лично его директора, Владимира Вятровича, там было крайне мало. Интересно, что в дискуссию включился известный и авторитетный художник Александр Ройтбурд. Он не заступился за Екатерину II как историческую личность и не призывал забыть, сколько плохого русская царица сделала для Украины. Но в то же время призвал рассматривать памятник исключительно как элемент городской архитектуры.

Да, императрица была для украинцев плохой. Как и для евреев: именно во времена её правления и Российской империи ввели понятие "черта оседлости", дискриминирующее этот народ и лишающее людей права жить, где им удобно. Но об этом должны говорить историки на всей уровнях. Такой – недружественной к другим народам, - Екатерину нужно воспринимать на государственном уровне. Украинцы за те четверть века, что живут в независимом государстве, не научились давать верную оценку тем или иным личностям. Мы до сих пор живем в российской системе координат, воспринимаем историю и современность исключительно через призму советской и/или русской популярной культуры. Читаем книги и журналы, смотрим фильмы и сериалы, созданные для удовлетворения нужд граждан напавшего на нас государства. Привычки меняются медленно, отсюда – агрессивное неприятие всего, что связано с декоммунизацией и дерусификацией.

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Только не понятно, при чём здесь отдельно взятый памятник. Не забывайте, такая же ситуация возникла год назад вокруг киевского памятника красному командиру Николаю Щорсу. Тогда упомянутый выше Александр Ройтбурд также вступился за монумент. Но именно как за хорошую конную скульптуру, которыми не так богаты современные украинские города. Художников и других людей искусства ценность произведения, которое собрались демонтировать, волнует больше, чем личность, в честь которой монумент воздвигнут.

Проблема, о которой в очередной раз напомнил скандал вокруг памятника российской императрице, не решится в Украине никогда. Или, если быть более оптимистичным, решится не при нашей с вами жизни. Ведь речь не об однотипных, стандартных, штампованных памятниках Ленину, за которые заступаются только убеждённые "леваки", не всегда носители коммунистических идей, но всегда – борцы за свободу против цензуры. Хотя не ясно до сих пор, как ленинопад, начавшийся в феврале 2014 года, нарушает чьи-то права и посягает на свободу. Но в случае с памятником Щорсу и вот теперь – Екатерине Второй ситуация оказалась на пересечении интересов сразу трёх, пусть условных, но всё-таки реально существующих общественных групп.

Первая – апологеты одновременно справедливости и "русского мира". Справедливость – это признание очевидного факта, что императрица таки да, основала город Одессу. Значит, памятник в её честь должен быть – и это монумент, который создаёт положительный имидж государству – агрессору. Вторая – их антагонисты. Требующие на изложенных выше и не менее, кстати, законных с точки зрения украинской исторической правды основаниях снести монумент врагу нашего народа, который разрушил пускай хлипкую, но – государственность. И закабалил селян крепостничеством на несколько десятков лет. Но есть и третья группа: признающая законные требования второй, однако при этом думающая о внешнем виде городов, улиц и площадей.

Чтобы вторая договорилась с третьей, а первая заткнулась и проиграла, нужна последовательная государственная просветительская политика. Которая приведет к тому, что памятники в Украине будут, но не русским царям, красным командирам и большевистским диктаторам.

Андрей Кокотюха, журналист, писатель