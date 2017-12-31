Главная проблема Украины

Виталий Портников

Публицист, журналист

31 декабря 2017, 06:14

Через 20-30 лет Украина станет обычной частью "большой Европы" со всеми ее проблемами и исчезнет с первых полос газет как кризисная зона. 

Есть нечто, что делает Украину непохожей на все остальные страны Европы

Каждый раз, когда приходится говорить об итогах того или иного года, мы пытаемся понять, сколько было успехов и поражений, "зрад" и "перемог". Но, когда мы говорим об Украине - это методически неправильный подход. С одной стороны, наша страна сейчас проходит - пусть и с отставанием в 20-25 лет - те же процессы, которые проходили в 90-х годах страны Центральной Европы и Балтии. Изменения в экономике, борьба с коррупцией, реформы, децентрализация - все это мы, журналисты, писали 25 лет назад, когда рассказывали читателям о Польше или Латвии.

Жизнь в Украине для человека с хорошей памятью - как возвращение в далекое прошлое. Сами современные украинцы также выглядят румынами или литовцами с того прошлого, их реакции легко предсказать, как и итоги всех тех процессов, которые начались в 2014 году и активно продолжались 2017 года. За 20-30 лет реформы, что называется, сработают, Украина станет обычной частью "большой Европы" со всеми ее проблемами и исчезнет с первых полос газет как кризисная зона. Вот и вся история - понятная и скучная, как любое выздоровление после долгой болезни.

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Но есть нечто, что делает Украину непохожей на все остальные страны, в которых происходили реформы. Я бы назвал это кризисом идентичности. Это - наша самая главная проблема. Именно с ней связаны десятилетия отставания и фактический крах государственных институтов в 2014 году.

Все экономические преобразования, борьба с коррупцией, политические изменения не будут иметь никакого значения в случае, если Украина не станет Украиной. Если не будет развиваться украинская культура, если не победит украинский язык, если не будет развиваться украинское кино, если не станет современным театр, если не будет украиноязычным образование, если не заговорят на украинском Киев, Днепр, Одесса и Харьков. Если этого не произойдет - в результате всех реформ Украина просто станет успешной колонией соседней России, землей "безбатьченкив". А если сама Россия преодолеет собственный кризис и вместо уголовного авторитарного средневековья снова начнет строить новую демократию, эта успешная колония просто к такой России охотно присоединится - "какая разница".

Именно поэтому для меня главный итог 2017 - это начало решительных изменений именно в гуманитарной сфере. Изменений в культурной и информационной политике, в образовании, в отношении к истории. Без этих изменений все остальные реформы не стоят бумаги, на которой пишутся законы и постановления. Не верьте тем, кто утверждает что главное - просто хорошо жить. Хорошо жить можно где угодно, тем более, что соседние страны уже готовы принять сотни тысяч украинцев. А наша с вами задача - хорошо жить в Украине. В Украине с собственным лицом.

Виталий Портников, журналист для Радио Свобода

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Украина Виталий Портников итоги 2017 года
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