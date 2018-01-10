Шило на мыло? Чего ждать Украине от нового правительства Польши

Тарас Чорновил

политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики

10 января 2018, 17:42

Сможет ли новый Кабмин снизить уровень противостояния и улучшить отношения с Украиной?

Чапутович - очень неоднозначная фигура в новом правительстве

В Польше обновленное правительство. Матеуш Моравецки представил президенту Анджею Дуде новый состав кабинета министров и получил его утверждение. Изменения довольно основательные.

Итак, новый министр финансов - Тереза ​​Червинская; министр предпринимательства (экономики) и технологий Ядвига Емилевич; министр здоровья Лукаш Шумовски; министр экологии Генрик Ковальчик; министр внутренних дел и администрации Йоахим Брудзиньски; министр иностранных дел Яцек Чапутович; министр обороны Мариуш Блащак и министр инфраструктуры Анджей Адамчик. С тех министров, которые попрощались со своими должностями, для Украины значение имеют: экс-министр иностранных дел одиозный Витольд Ващиковский и сдержанный симпатизирующий Украине бывший министр обороны Антони Мациревич. Последний несколько раз заявлял о необходимости последовательной польской политики на защиту территориальной целостности Украины.

Сейчас трудно прогнозировать, как поведут себя новые министры, со временем изучим их заявления в новом статусе, но о некоторых можем судить и по их предыдущей истории. Нового министра обороны в польской прессе рассматривают как лицо абсолютно верноподданное Генеральному секретарю (ибо все, как в старые коммунистические времена) партии власти Ярославу Качиньскому. Многие польские аналитики рассматривают его как слишком самостоятельную фигуру. Министр здоровья - выдающийся польский кардиолог. О других известно тоже немного о их профессионализме, но не о политической позиции.

Но самое важное для нас лицо в польском правительстве (кроме самого премьера) - министр иностранных дел. Фигура Яцека Чапутовича очень неоднозначна. Когда меня спросили о новом назначении, вообще не мог чего-то конкретного вспомнить о министре. А когда залез на польские сайты, то сразу осенило - об этом человеке знаю не так уж и мало. Вот только все его прошлое не дает мне ответа на вопрос о будущем польско-украинских отношений. Потому что в отношениях с ЕС Польшу ничего хорошего не ждет, а с Украиной определенная перезагрузка теоретически возможна.

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Так случилось, что когда-то очень давно, в начале девяностых я имел возможность пересечься с нынешним министром в помещении Комитета Обывательского на Шуха в Варшаве. Чапутович там начал координировать вопросы внешней политики и активно навязывал всем присутствующим свои идеи пацифизма. А я немножко практиковался в области публичной политики. Был на нескольких дискуссиях с его участием. Но кроме пацифистских мантр чего-то другого не запомнилось. На Шуха тогда можно было услышать настоящих титанов новой Польши, а Чапутович немного преувеличивал свою значимость.

Хотя биография у него была такая, как надо - активный (хотя не яркий) участник оппозиции к коммунистическому режиму. Дважды был заключен за свою деятельность. Еще при коммунистах начал явочным порядком проводить международные негосударственные семинары. И тут начинается первый интересный эпизод. На Варшавскую конференцию не пропустили участников из Венгрии и уже вскоре к ним на аналогичную акцию прибыл сам Чапутович, где и был соорганизатором с другим молодым венгерским ученым, которого звали, как бы вы думали? Виктор Орбан. Да, именно тот Орбан, который сейчас закручивает гайки у себя в стране, ссорится с ЕС, терроризирует Украину своими языковыми притязаниями. Только, получив красную карточку от Брюсселя, новый премьер Польши поехал к Орбану договариваться о совместной политике против институтов ЕС. Говорят, что он поддерживает хорошие отношения с пророссийским и автократичным Орбаном уже 30 лет!

Не исключаю, что для назначения Чапутовича дружба с Орбаном могла быть решающей. Качиньский со своим ПиСом (Право и справедливость) даже не думает возвращаться в европейское правовое поле и настроен на углубление конфронтации. Против Польши в ЕС планируют ввести санкции, но это решение должно быть единогласным. Единственная страна, которая может сорвать всю процедуру - Венгрия. Но гарантий никаких нет, ведь Будапешт, несмотря на все заверения, не так давно проголосовал за продление каденции Туска, что страшно возмутило официальную Варшаву. Сейчас такая промашка может стать роковой. Поэтому Чапутович должен постоянно давить на совесть своего давнего приятеля, чтобы Польшу не превратили в внутреннего изгнанника в ЕС.

Новый министр был на разных не очень высоких должностях в МИД, занимался формированием польской государственной службы и возглавлял институт государственной службы, куда его назначил нынешний враг, а тогдашний премьер Дональд Туск. Именно с этого времени и тянется конфликт, потому что в конце Туск решил, что существование такого учреждения паразитическое и неэффективное, и стал сокращать финансирование с целью окончательного закрытия. Тогда Яцек Чапутович со скандалом покинул свой пост. Параллельно без спешки развивал научную карьеру. Просмотрел направленность и некоторые тезисы его трудов. Откровенно - не впечатлило. Но, по крайней мере, в отличие от наших, к должности профессора шел несколько десятилетий, а не получил ее, как бонус к государственным должностям.

Еще господин Чапутович пару раз менял политические силы, с которыми работал, в частности, до прихода в ПиС был в его антагониста - Платформы Обывательской времен президентства Комаровского. А в ПиС очень естественно влился на фоне еврокомплексов. Для Качиньского он интересен также своей персональной войной против Дональда Туска. Уже точно можно утверждать, что новый министр не будет улаживать конфликты со структурами ЕС, которые наплодил его предшественник. Вероятно, что он в большинстве вопросов будет наследником Ващиковского. Они нормально сотрудничали в рамках министерства. Именно при Ващиковском вялая карьера Чапутовича сменилась назначениями на высшие должности в министерстве и в руководство в дипломатической академии.

По мнению польских экспертов Чапутович проявил глубокое непонимание нынешней сущности ЕС. Он живет еще в те времена, когда Польша только вступала в ЕС, а именно объединение было только международной организацией, а не своеобразной квази-сверхдержавой, как сейчас. В ответ на переназначение Туска Чапутович опубликовал громкое обвинения в "фальсификации" выборов (тогда все были "за" и только единственная Польша - "против") и "незаконности" решения. Несколько позже Ващиковский заявил, что у него есть экспертизы по этому поводу, а когда от него потребовали этих экспертных заключений, смог назвать только статейку Чапутовича.

Известно, что когда-то новый министр довольно негативно высказывался о России, но мне не удалось отыскать эти заявления, как и любые высказывания по российской агрессии в Украине. Я не говорю, что их не было, но сколько я не гуглил в польском сегменте, так и не нашел. Павел Коваль допускает (хотя как-то не очень уверенно), что Чапутович должен снизить уровень противостояния и улучшить отношения с Украиной. Также слышал из непроверенных источников, что он где-то высказывался по поводу "кресув всходних" в каких-то реваншистских формулировках, но подтверждений не нахожу, поэтому может быть инсинуация. Но, к сожалению, уровень демократии в правящей партии понизился почти до коммунистических стандартов, поэтому партийный босс Качиньский будет в дальнейшем определять внутреннюю и внешнюю политику страны, а не президент, премьер и его министры. Поэтому на какие-то кардинальные изменения я бы не рассчитывал. Тем более, что Ващиковского уволили не за провальную для Польши внешнюю политику, а за то, что переоценил свою значимость во внутри-партийной иерархии.

Тарас Чорновил, эксперт по вопросам международной политики

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Польша Тарас Чорновил Качиньский Ващиковский Чапутович
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