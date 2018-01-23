Запутавшийся Песков, или Старая чекистская практика

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

23 января 2018, 00:14

Кремль оказывает давление лично на Порошенко и знает места, по которым нужно бить.

Песков "играет" на сенсационных заявлениях

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что непубличные встречи глав России Владимира Путина и Украины Петра Порошенко "имеют место". А затем, почти сразу опроверг сказанное, мол, "никто ни о каких встречах не говорил".

Это заявление Пескова, как и ряд других информационных вбросов — это не случайная, а спланированная кампания, направленная лично против президента Порошенко. Утечка информации с яркими подробностями о путешествии Порошенко на Мальдивы, вброс Al-Jazeera по поводу 1,5 миллиардов долларов, выведенных Януковичем из Украины не без участия бывших советников Порошенко, сообщение о 86-ой странице письма Порошенко к ФСБ, где он якобы клянется, что действует в интересах России, заявление Пескова о том, что Порошенко и Путин поддерживают непубличные контакты, а потом очень неуверенное опровержение этого — все это элементы одной кампании.

Песков, как ньюзмейкер, как специалист по информационным кампаниям, прекрасно понимает, что всегда важны первые сенсационные заявления, а не странное опровержение, данное позже.

На мой взгляд, это связано с тем, что буквально на днях во втором чтении Верховной Радой был принят "закон о деоккупации Донбасса". Никакие это не "интриги Саакашвили" и не "игры Запада".

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Песков со своими противоречащими одно другому заявлениями отлично вписывается в эту информационную кампанию, направленную не против Украины в целом, а против Порошенко лично. Кремль знает места, по которым нужно бить. Потому нужно ожидать следующего "совершенно случайного" выпада.

В целом, сегодня мы наблюдаем очень необычную вещь: с одной стороны, на президента давит Запад, действуя через МВФ и личные каналы с целью добиться создания Антикоррупционного суда, а с другой — Путин перестал стесняться и стал всячески демонстрировать свои возможности оказания давления на Порошенко как политика. Потому в будущем следует ожидать новых вбросов и провокаций.

Все эти сюжеты, о которых сказано выше, являются информационным материалом для будущих кампаний "информационной войны". Кто там через полгода будет помнить подробности, о чем и кто говорил, о чем и кто писал… Через полгода люди, не особо сидящие в интернете, будут смутно помнить, что Порошенко регулярно пишет ФСБ какие-то письма, а в случае с сообщениями Пескова — запомнят только фразу, что "Путин и Порошенко тайно встречаются". А то, что Песков потом сказал, что этого не было, что его слова неправильно интерпретировали, никто даже не вспомнит. Ведь по степени провокационности первое сообщение было гораздо сильнее, чем опровержение.

Почему Кремль так решил действовать в отношении Порошенко? Ведь, в общем-то, Путин и Порошенко действительно в хороших отношениях. Почему вдруг Путин так открыто решил выступить? Значит, происходит что-то очень серьезное. Иначе зачем заговорили о "Лолите", что значит "86-ая страница"…  Любой старый чекист вам скажет, что это значит, что у России есть более 80 страниц компромата на Порошенко. Это — старая чекистская практика. 

Аналогично этой истории с заявлением и опровержением Пескова завтра пресс-служба Порошенко может сказать: "Мы видели Путина без трусов". А позже добавить: "А мы пошутили".

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

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Путин Порошенко встреча Песков Мальдивы Лолита компромат информационная война Виктор Небоженко
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