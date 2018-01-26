Почему Трамп поехал в Давос

Америка все еще может самостоятельно создать миру проблемы, но уже не в состоянии их, как прежде, сама решить.
Дональд Трамп принял решение нарушить традицию и посетить Давоский Экономический Форум, чего до него американские президенты не делали 18 лет. Последние два десятилетия гегемония США достигала такого уровня , что обсуждать мировые проблемы в Давосе для них не имело смысла. Америка сама создавала проблемы и сама их решала, не взирая на любое мнение.
Однако, времена изменились. Институт Гэллапа зафиксировал, что США стали стремительно терять свое лидерство в глазах мира.
Ниже приведен процент тех , кто одобряет действия США на мировой арене:
Норвегия 13%
Мексика 16%
Канада 20%
Германия 22%
Франция 25%
Турция 27%
Индия 29%
Великобритания 33%
Бразилия 33%
Япония 31%
Ю. Корея 39%
Польша 56%
Израиль 67%
Россия 8%
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Резкое падение авторитета США в глазах Европы и Канады позволяет говорить о том, что США перестали быть не только глобальным лидером, но потеряли и лидерство внутри Западного мира. ЕС постепенно начинает приобретать глобальную субъектность, выступая самостоятельным, отличным от США, геополитическим центром власти. Яркими примерами этого являются:
- самостоятельная и отличная от США позиция ЕС по Ирану
- критика Европейским союзом действий США в КНДР
- отказ ЕС поддержать жесткую линию США по отношению к России в Донбассе
- отказ ЕС поддержать США в его торговой войне с Китаем
- отказ Германии следовать линии США в отношении Северного потока-2 и т.д.
Удержать свою гегемонию США уже не в состоянии: однополюсный мир закончился. Впереди еще более опасная эпоха многополюсного мира. США все еще могут самостоятельно создать миру проблемы, но уже не в состоянии их, как прежде, сами решить.
Андрей Головачев, политический эксперт