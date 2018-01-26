Почему Трамп поехал в Давос

Дональд Трамп принял решение нарушить традицию и посетить Давоский Экономический Форум, чего до него американские президенты не делали 18 лет. Последние два десятилетия гегемония США достигала такого уровня , что обсуждать мировые проблемы в Давосе для них не имело смысла. Америка сама создавала проблемы и сама их решала, не взирая на любое мнение.

Однако, времена изменились. Институт Гэллапа зафиксировал, что США стали стремительно терять свое лидерство в глазах мира.

Ниже приведен процент тех , кто одобряет действия США на мировой арене: