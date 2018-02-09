Почему Евросоюз на самом деле отвергает Украину

Европейская комиссия объявила об амбициозном плане дальнейшего расширения ЕС за счёт государств западных Балкан - проще говоря, бывших югославских республик и Албании. Две из бывших республик СФРЮ уже в ЕС –​ это Хорватия и Словения. Из остальных наибольшие шансы имеют Черногория и Сербия, за ними подтянутся Македония, Босния и Герцеговина, Косово и Албания.

На первый взгляд, украинцы должны были бы только приветствовать это расширение – ведь за ним могут последовать и другие страны континента. Но хотелось бы задаться вопросом о двойных стандартах, с которыми европейцы подходят к будущему континента. И понять, будет ли эффективен руководствующийся такими двойными стандартами Евросоюз.

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Нам нередко говорят, что Украина не может приблизиться к стандартам ЕС и ей не может быть предоставлена перспектива членства из-за проблем с коррупцией. Смешно было бы отрицать эти проблемы – как и проблемы с коррупцией в ряде новых стран Еврозоюза, что не помешало предоставить им и перспективу членства, и само членство. Ну, возможно, проглядели. Но о проблемах с коррупцией, организованной преступностью, слиянии бизнеса и власти в странах западных Балкан не говорит только ленивый. Да, это не просто коррупция в верхах, это то самое общенациональное толерирование коррупции, которое делает уклад в этих государствах необыкновенно похожим на Украину. Но вот только это не мешает их перспективе членства до 2025 года, а вот Украина должна ждать еще несколько десятилетий. Можно было бы узнать – почему?

Нам говорят о несовершенстве наших государственных институтов. Не буду отрицать то, что отрицать невозможно. Но государственные институты той же Боснии и Герцеговины далеки от эффективности украинских, страна до сих пор находится под фактическим протекторатом Запада. Нам говорят о нерешенных территориальных проблемах с Донбассом и Крымом. Но в той же Боснии Республика Сербская ведёт себя – и все больше с каждым годом – как самостоятельный субъект, нацеленный на выход из конфедерации. Да, и кантон Брчко, которым руководит западный администратор. Да, и непризнание Сербией государственности Косова. Да, и непонимание руководством Косова автономных претензий косовских сербов и сепаратистские настроения в районах, которые ими населены. Переговоры на эту тему идут, но еще непонятно чем закончатся. Но европейской перспективе это как-то не очень мешает.

Нам говорят, что перспективе членства в ЕС мешает неурегулированность наших отношений с соседями. Эта неурегулированность не помешала вступить в Евросоюз разделенному Кипру. Более того, сразу же после вступления греки-киприоты успешно провалили референдум об объединении острова – и ничего. Неурегулированность есть и в отношениях возможного кандидата в ЕС Македонии с Грецией, между прочим, членом Евросоюза. Греция не признает конституционное имя соседней страны. Сейчас делаются попытки урегулировать спор – но учитывая, что на последний антимакедонский митинг явилось, на минуточку, 15 процентов населения Греции, эти попытки могут привести не к урегулированию, а к краху самого греческого правительства, как это уже один раз, в 90-е годы, случилось. Однако европейской перспективе Македонии это не мешает.

А европейской перспективе Украины – мешает. Потому что у нас конфликт не с Грецией. У нас конфликт с Россией. Я считаю, с этого и нужно начинать. Коррупция, слабые институты, гибридная война – все это факты, которые может отрицать только слепой. Однако самый главный – и, по-моему, пожалуй, единственный фактор, который влияет на европейскую перспективу Украины – это Россия. И еще европейская нечестность – бюрократы из Брюсселя и руководители стран ЕС просто не хотят это признать даже тогда, когда говорят о возможности принятия в Евросоюз стран со схожими проблемами. Потому что восстановить экономические отношения с Россией и вновь открыть западным корпорациям доступ к "легким" российским сырьевым прибылям, я считаю,– гораздо важнее, чем поддержать европейские настроения украинцев.

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Вполне очевидно, что именно поэтому мы не получили План для членства при Ющенко. Именно поэтому Европейский Союз отказался не способен достойно отреагировать на проевропейские демонстрации 2013-2014 года. Именно поэтому некоторые на Западе спешат согласиться с мнением, что украинцы живут в стране-инвалиде, "несостоявшемся государстве"-уродце, которое не может с немытым рылом соваться в господский особняк. Но на месте этих наших западных друзей я бы задумался в первую очередь об искоренении балканской коррупции - потому что скоро она может оказаться уже не снаружи, а внутри Евросоюза.

Но, похоже, эти проблемы не сильно волнуют самих европейцев. И не мудрено. В конце концов, чем коррупция в странах западных Балкан отличается от румынской коррупции? Или от греческой? Или от итальянской? Или от мальтийской? Или от кипрской? Плавали – знаем.

Чем вся эта нечестность может окончиться, тоже уже понятно. Рано или поздно сторонники западного выбора Украины потерпят естественное поражение на фоне растущего разочарования большинства населения страны в перспективе европейского будущего. И будет как в Сербии. К власти придут те, кто и о европейском выборе не забудет, и интересы российской власти и олигархата обеспечит. И вот такую Украину от вступления в ЕС Кремль отговаривать не будет. Такую Украину он в Европейский Союз буквально впихнет. И она, допускаю, будет в этом ЕС очередным "троянским конем" России, каким уже стала Венгрия и каким вполне может стать Сербия. Я даже больше скажу – уже на президентских и парламентских выборах 2019 года такое может случиться, почему бы и нет.

И вот такой Украине Еврокомиссия перспективу с облегчением предоставит. Только вот "Ода к радости" на церемонии представления этой перспективы будет звучать как-то издевательски.

Виталий Портников, журналист для Крым.Реалии