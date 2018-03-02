Газовый шантаж - отчаянная попытка Кремля спастись от санкций

Решение о начале разрыва всех газовых контрактов с Украиной — это решение кремлевского уровня, которое "пахнет" чисто политическими содержаниями. Ведь заметьте, что данное заявление главы "Газпрома" о разрыве газовых договоров с "Нафтогазом" прозвучало после недавних сообщений Путина о новом оружии России.

Без юридического обоснования заявление "Газпрома" можно понять лишь так, что Россия прикручивает вентиль на 20% для Европы, зная, что Украина не потребляет ни одного кубометра российского газа. Так что в данной ситуации речь идет не только об Украине, а об очередной авантюре России против Евросоюза.

Чем все это закончится? Поживем — увидим. Думаю, что Украина в состоянии сократить потребление газа. И Европа в состоянии так сделать.

На данный момент Россия не может поставлять газ в Европу без Украины. Соответственно, между "Газпромом" и "Нафтогазом" должны существовать какие-то соглашения, как бы это ни раздражало Россию после ее проигрыша в Стокгольмском арбитраже. Но, если Москва заявила о том, что не будет выполнять решение Стокгольмского арбитража, то в данной ситуации каждый шаг Путина и "Газпрома" будет непрогнозируемым. Потому нужно дождаться каких-то действий и реакции Евросоюза.

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Вообще, все это — ни что иное, как открытие нового источника агрессии России против Европы и Украины. Подчеркиваю, в данном случае Украину нельзя рассматривать отдельно от Европейского Союза. Ведь и заявления Путина, и заявления Миллера нацелены на то, чтобы Евросоюз ликвидировал санкции против России. Это — шантаж ЕС и Украины. Потому что Европа не обойдется без российского газа, у нее нет таких возможностей, даже не смотря на открытие "Северного потока" и строительство потоков через Турцию и юг Европы. Пока что России не хватает мощностей (и так будет еще в ближайшие годы), чтобы совсем забыть об Украине при транзите газа. Так что часть газа должна будет проходить через территорию нашей страны.

Сейчас со стороны России звучит слишком много сумбурных заявлений, которые тяжело как-то анализировать. Как говорится, "умом Россию не понять".

Еще один момент — соглашение о транзите газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается в 2019 году. Учитывая это, можно было бы обсуждать, на каких условиях Россия хотела бы заключать новые соглашения с Украиной. Но тут же опять-таки речь идет не только об Украине, она — лишь составляющая транзита российского газа в ЕС. И остановить поставки российского газа в ЕС невозможно.

Украину сейчас Москве не в чем упрекнуть. Это раньше Россия могла врать, что Украина ворует российский газ — это после было опровергнуто, ничего Украина не воровала. Но Россия шантажировала Европу много лет.

Какова процедура разрыва газовых контрактов досрочно в одностороннем порядке — это должны объяснить юристы. Однако за это предусмотрены серьезные санкции. Но, если государство заявляет, что Стокгольмский арбитраж ему не указ, то я даже не знаю, как быть в этом случае, и как дальше будет действовать РФ.

Транзит российского газа в Европу через Украину должен существовать, иначе это будет открытой агрессией России против ЕС. Так что я думаю, что заявления Путина об оружии и заявления Миллера нацелены на то, чтобы напугать США и Евросоюз, чтобы те отменили санкции.

Александр Гудыма, эксперт по энергетическим вопросам, бывший народный депутат Украины, специально для "Главреда"