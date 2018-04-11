Зачем "отравили" Скрипалей

Андрей Головачев

политический эксперт

11 апреля 2018, 10:44

Цена вопроса предельно высока. В последний раз такая же цена стояла на кону во время Карибского кризиса в 1962 г.

После очередной "химической атаки преступного режима Асада" стала понятна логика" отравления" Скрипалей: необходимо было убедить мировое сообщество в том, что Россия готова свободно применять запрещенное химической оружие. Она его применила в Англии и, разумеется, она его применила и в Сирии. Цели всех этих, типовых англосаксонских, многоходовок лежат на поверхности:

- консолидировать Запад на "образе врага". Результат , кстати, уже налицо: старушка Меркель , по сути, уже готова похоронить "Северный поток-2";

- обеспечить США легитимный повод, что сохранить присутствие своих войск в Сирии;

- иметь легитимное право в любой момент наносить ракетные удары по режиму Асада;

- подготовить общественное мнение к необходимости вторжения в Иран.

Сейчас стало общим местом говорить о том , что США потеряли свою мировую гегемонию, которой безраздельно обладали после победы в холодной войне над СССР. Но в чем это выражается? В первую очередь в том, что США не могут взять под свой контроль ,пожалуй, самый важный регион мира- Ближний Восток. Ретроспективно уже стало понятно, что закат гегемонии США начался именно с их вторжения в Ирак 15 лет назад. Американцы не только не решили никаких проблем в Ираке, но напротив, - своими неуклюжими действиями создали в регионе массу проблем, породили образование ИГИЛ, с которой не смогли справиться и , вдобавок, влезли в немалые долги (по различным оценкам война стоила США 2000 млрд дол!!) .

Провалом политики Буша мл. на Ближнем Востоке воспользовались Иран и Россия, которые разгромили ИГИЛ и существенно нарастили свое влияние в регионе. И совсем неприятным сюрпризом для США стало присоединение члена НАТО Турции к альянсу Иран + Россия для решения будущего Сирии.

Нахождения американских войск на севере Сирии с точки зрения указанной троицы нелегитимно и Трампа вежлио просят войска вывести, "чтобы не мешать налаживать мирную жизнь сирийского народа". Для американцев вывод войск из Сирии будет означать полное поражение всей миссии на Ближнем Востоке, с чем они, конечно, не могут согласиться. Не могут потому, что доминирование Ирана в Ираке, Сирии и Йемене развивается такими темпами, что это вопрос среднесрочной перспективы, когда Иран просто сомнет Саудовскую Аравию и возьмет под свой контроль весь Персидский залив.

Для США подобный сценарий будет попросту означать подведение итогов- можно будет просто заниматься выращиванием сои и писать мемуары. Но могут ли они решить проблему Ирана чисто военным путем? Трамп уже почти не срывает того, что склоняется именно к военному решению Ирана и в мае разорвет с ним Ядерное Соглашение. Но военное вторжение в Иран будет иметь больше шансов на успех, только при условии, что Россия останется в стороне и не будет поддерживать Иран. Этим и объясняется массированная атака на Россию по всем фронтам.

В сущности, тема войны в Иране и уход России из Сирии будут основными во время предстоящих переговоров между Трампом и Путиными. И США заранее создают себе более выгодную переговорную позицию, нанося по России удар за ударом. Причем, нет сомнений, что Путин был заранее хорошо осведомлен о предстоящей инструментализации России и его лично и пытался предупредить такое развитие событий, продемонстрировав свои, уже ставшие знаменитыми, мультфильмы во время обращения к Совету Федераций. Но не помогло - Аннушка уже разлила масло и... Скрипалей отравили.

Сейчас Путин стоит перед нелегким выбором: начать ли уже сейчас сбивать американские ракеты, наносящие удар по Сирии или подождать до переговоров с Трампом? Затянувшееся молчание Путина красноречиво говорит о том, что цена вопроса предельно высока. В последний раз такая же цена стояла на кону во время Карибского кризиса в 1962 г.

Андрей Головачев, политический эксперт

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Россия США Северный поток-2 Андрей Головачев Сергей Скрипаль
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