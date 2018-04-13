Зачем Порошенко ломает комедию с выходом из СНГ и разрывом "дружбы" с РФ

Богдан Яременко

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

13 апреля 2018, 13:32

Президент имитирует бурную деятельность в отношении сдерживании России.

Президент лукавит в деле о выходе из СНГ и разрыве дружжбы с Россией

Президент Петр Порошенко собирается внести в Верховную Раду проект закона о прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. В частности, речь идет о статье о стратегическом партнерстве между Украиной и Россией и положении о двустороннем сотрудничестве в военной сфере. При этом Порошенко считает, что отменять полностью этот договор нельзя, так как "для Украины важны положения, в которых стороны уважают территориальную целостность друг друга, подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

На мой взгляд, нет никаких причин для того, чтобы этот договор нельзя было разорвать полностью, как, в принципе, и любой документ, подписанный с Российской Федерацией. Ведь это соглашение подписывалось совершенно при других обстоятельствах и было призвано развивать украинско-российские отношения. В период войны такие договоры не имеют никакого смысла.

Со стороны власти мы услышали, по сути, лишь один аргумент, почему нельзя разорвать договор полностью — мол, этот разрыв соглашения отменит статью об уважении территориальной целостности и нерушимости границ. Аргумент — смехотворный: важно не то, что записано в документах, а реальное положение дел. А, аннексировав Крым, Россия попросту растоптала этот договор.

Не выдерживает критики и второй аргумент власти о том, что этот договор нужен для подачи исков в международные суды — мол, без этого не будет к чему привязаться. Это неправда. Даже без этого договора Россия имеет полноценные обязательства уважать территориальную целостность и нерушимость границ всех стран мира, прежде всего, в рамках Устава ООН, но это далеко не единственный документ.

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Кроме того, для любого суда целиком очевидно, что на момент оккупации Крыма и начала войны на Донбассе этот договор о дружбе с РФ был действительным, а факт нарушения территориальной целостности Украины со стороны России зафиксирован и признан, в том числе Генеральной ассамблеей ООН.

Потому Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией вполне может быть разорван Украиной в одностороннем порядке.

Более того, предложенная президентом схема выхода из отдельных статей договора не только ничего не дает Украине, но и создает возможности для дальнейших политических, правовых, идеологических и пиар-манипуляций России.

В юриспруденции существует понятие "целостности тела договора". Выйти из какой-то статьи договора или части договора, либо отклонить какие-то положения договора можно лишь по обоюдному согласию сторон. Потому то, что предлагает президент — выйти из отдельных статей, юридически грамотно может быть сделано только после консультаций с Российской Федерацией.

Если мы это сделаем в одностороннем порядке, Россия получит возможность обвинить Украину в неполном выполнении договора и разорвать его в одностороннем порядке, переложив все с больной головы на здоровую, обвинив Украину в нарушениях.

Потому нет никакого смысла в том, что предлагает сделать Порошенко. Это — очередной полушаг, который призван продемонстрировать решительность президента на пятом году войны осуществить какие-то мероприятия против России, как и ряд других шагов, в частности, законодательство, которое принималось.

Что касается выхода из СНГ — это тоже пиар-акция президента, потому что на самом деле для принятия этого решения ему не нужно ничье согласие. Он, согласно Конституции, представляет Украину в международных отношениях, управляет внешнеполитической деятельностью государства и может принимать решения единолично.

Тем более, Украина никогда не ратифицировала Устав СНГ, а, значит, и не получила членство в СНГ. Потому все, что нужно для выхода из Содружества — решение президента о прекращении деятельности постоянных представительств Украины при этой организации. То есть все это может быть сделано одним росчерком пера.

А все остальное — те поручения, которые президент дал устно через СМИ (провести инвентаризацию соглашений и т.д.) — может осуществляться правительством параллельно. Соглашения, которые Украина подписывала в СНГ, не утратят силу для нас, пока мы об этом не заявим отдельно по каждому из них. Потому в этом нет особой проблемы.

Почему такие инициативы появились только сейчас? Во-первых, президент реагирует на критику относительно того, что, по сути, он нарушает Конституцию, организовывая отпор вооруженной агрессии.

Во-вторых, у него нет плана решения проблем Украины, в частности, прекращения войны с РФ.

В-третьих, сегодня страны Запада, прежде всего США и Великобритания, проводят намного более активную дипломатию и политику, направленную на сдерживание России, нежели Украина, которая ведет войну с РФ. В таких обстоятельствах президент придумывает какие-то пиар-шаги, которые покажут, что он тоже активен, и у него есть какие-то идеи. Но, к сожалению, все это выглядит слабо и неубедительно.

Богдан Яременко, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел", специально для "Главреда"   

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